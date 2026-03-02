Un dinosaurio de 66 millones de años que estuvo décadas en un museo sale al mercado en una plataforma fundada por una estrella de la música. El precio que piden es una locura, y el debate que genera es aún más grande.
DESASTRE EN CAMINO
Subastaron el esqueleto de un dinosaurio por US$5 millones y la ciencia teme lo peor
¿Los dinosaurios van a convertirse en la moda de las subastas? Desde la ciencia todos temen que sí...
Un mercado de dinosaurios que no para de crecer
El esqueleto de triceratops conocido como "Trey" va a subasta. El ejemplar, que mide 5,3 metros de largo y data del período Cretácico Tardío, estuvo expuesto al público durante años en el Wyoming Dinosaur Center, en Thermopolis, desde la inauguración del museo en 1995. Ahora, tras una venta privada reciente, está en Singapur y sale al mercado con una estimación cada vez más cara.
La subasta arranca el 17 de marzo y se extiende hasta el 31 en Joopiter, la plataforma online fundada por el productor y artista ganador del Grammy, Pharrell Williams.
El contexto importa: los fósiles de dinosaurios rompieron todos los récords en los últimos años. En 2024, el esqueleto de un estegosaurio se vendió por 44 millones, superando el record anterior 31 millones que pagaron en 2020 por Stan, un Tyrannosaurus rex.
El miedo de los científicos
Ahí está el problema. Varios paleontólogos advierten que el boom de los fósiles como activos de inversión deja a los museos fuera de carrera. Kristi Curry Rogers, paleontóloga del Macalester College de Minnesota, lo dice sin rodeos: los museos quedaron "completamente afuera de un mercado que explota".
El paleontólogo Andre LuJan, que preparó el fósil para la subasta, confía en que "Trey" siga los pasos de "Apex", hoy en exhibición en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York tras un acuerdo de préstamo a largo plazo. Pero no hay garantías.
