Subastaron el esqueleto de un dinosaurio por US$5 millones y la ciencia teme lo peor

El miedo de los científicos

Ahí está el problema. Varios paleontólogos advierten que el boom de los fósiles como activos de inversión deja a los museos fuera de carrera. Kristi Curry Rogers, paleontóloga del Macalester College de Minnesota, lo dice sin rodeos: los museos quedaron "completamente afuera de un mercado que explota".

image Si el ejemplar termina en una colección privada sin acceso garantizado, esos datos se pierden para la ciencia para siempre.

El paleontólogo Andre LuJan, que preparó el fósil para la subasta, confía en que "Trey" siga los pasos de "Apex", hoy en exhibición en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York tras un acuerdo de préstamo a largo plazo. Pero no hay garantías.

