Independiente Rivadavia y River Plate igualaron 1-1 por la fecha 8 del Torneo Apertura. La Lepra, que llegaba como puntero, no pudo escaparse del segundo en la tabla pero aun así conservó el liderazgo. Ríos marcó para el equipo local y Montiel lo empató para el visitante.
River 1-1 Independiente Rva: en un partido malo, Beltrán fue el héroe Millonario
Santiago Beltrán fue el culpable de que Independiente Rivadavia no haya triunfado en Mendoza ante River, en un flojo partido de ambos equipos.
EN VIVO
-
23:24
Final del partido: Independiente Rivadavia y River empataron 1-1
-
23:23
¡La atajada del partido! VIDEO: Beltrán salvó milagrosamente a River de una derrota agónica
-
23:13
Los errores dominan la segunda parte y el partido cae en un pozo
-
23:03
¡Tremendo planchazo de Subiabre! VIDEO: Para el árbitro fue solo amarilla y lo reclama toda la Lepra
-
22:48
River está más decidido, pero Ind. Riv. se relame con los espacios a sus espaldas
-
22:34
Comienza el 2T
-
22:15
Final del 1T
-
22:08
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Montiel se quedó de 9 y mete el cabezazo
-
22:04
¡Buena jugada de Freitas que Galván no logra definir! VIDEO: Los pibes del Millonario se ponen el equipo al hombro
-
21:56
El Millonario sintió el golpe y comete varios errores que acercan a la Lepra al segundo
-
21:46
¡GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA! VIDEO: Zapatazo de Ríos para el 1-0
-
21:44
La Lepra no ejerce buena presión y sufre filtraciones de un Millonario fino
-
21:30
Comienza el partido
-
21:23
Formaciones confirmadas en River e Independiente Rivadavia
-
21:20
La compensación económica que River le haría al Alavés por Coudet
-
21:03
Agradeció a la prensa pero no a sus jugadores: la llamativa última conferencia de Marcelo Gallardo
-
20:56
"Me jode aclararlo": Pezzella, molesto por rumores tras la salida de Gallardo
-
20:31
Equipo revelación: el increíble y sólido rumbo de Independiente Rva en el Torneo Apertura
-
20:12
El regreso en River del ¿enfrentado? con Marcelo Gallardo
-
20:00
Cuándo fue el último interinato en River
-
19:55
A la espera de Coudet: quién será el DT de River esta noche
-
19:39
TV: Dónde ver Independiente Rivadavia vs. River
-
19:32
Árbitro y VAR del partido
-
19:27
Posibles formaciones en ambos equipos
En el Estadio Malvinas Argentinas (la Lepra se mudó de sede para permitir el ingreso de hinchas "neutrales"), River e Independiente Rivadavia disputaron un encuentro chato y de bajo vuelo. A pesar de que hubieron algunas emociones, fueron demasiado esporádicas y el protagonismo se lo llevaron las imprecisiones de ambos lados.
Independiente Rivadavia se puso en ventaja primero, con un zapatazo de Ríos. Fue en el mejor momento del Millonario, que había comenzado fino y lúcido. Luego, en el mejor momento de la Lepra, River llegó al empate con un cabezazo de Montiel.
Santiago Beltrán fue lo más rescatable del conjunto de Núñez, con tres atajadas claves para mantener a los suyos en partido. Sobre todo en la última jugada del cotejo, cuando sacó un manotazo a puro reflejos tras un centro de la Lepra. Una salvada milagrosa para evitar el triunfo agónico de los mendocinos.
En River dirigió Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, a la espera de que la dirigencia cierre los papeles con Eduardo Coudet. Si todo sale bien, el Chacho estaría llegando desde España a la Argentina en los próximos días para tomar el mando que dejó Marcelo Gallardo.
