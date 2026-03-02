urgente24
en vivo TORNEO APERTURA

River 1-1 Independiente Rva: en un partido malo, Beltrán fue el héroe Millonario

Gonzalo Montiel fue una de las figuras del partido entre Independiente Rivadavia y River Plate

Gonzalo Montiel fue una de las figuras del partido entre Independiente Rivadavia y River Plate

FOTO @RiverPlateNA
Gonzalo Montiel fue una de las figuras del partido entre Independiente Rivadavia y River Plate

Gonzalo Montiel fue una de las figuras del partido entre Independiente Rivadavia y River Plate

FOTO @RiverPlateNA

Santiago Beltrán fue el culpable de que Independiente Rivadavia no haya triunfado en Mendoza ante River, en un flojo partido de ambos equipos.

2 de marzo de 2026 - 19:36

EN VIVO

Independiente Rivadavia y River Plate igualaron 1-1 por la fecha 8 del Torneo Apertura. La Lepra, que llegaba como puntero, no pudo escaparse del segundo en la tabla pero aun así conservó el liderazgo. Ríos marcó para el equipo local y Montiel lo empató para el visitante.

Embed

En el Estadio Malvinas Argentinas (la Lepra se mudó de sede para permitir el ingreso de hinchas "neutrales"), River e Independiente Rivadavia disputaron un encuentro chato y de bajo vuelo. A pesar de que hubieron algunas emociones, fueron demasiado esporádicas y el protagonismo se lo llevaron las imprecisiones de ambos lados.

Independiente Rivadavia se puso en ventaja primero, con un zapatazo de Ríos. Fue en el mejor momento del Millonario, que había comenzado fino y lúcido. Luego, en el mejor momento de la Lepra, River llegó al empate con un cabezazo de Montiel.

River visita a Independiente Rivadavia Mendoza por la fecha 8 del Tornel de La Liga - FOTO @RiverPlateNA
Subiabre fue titular en el partido de River vs. Independiente Rivadavia

Subiabre fue titular en el partido de River vs. Independiente Rivadavia

Santiago Beltrán fue lo más rescatable del conjunto de Núñez, con tres atajadas claves para mantener a los suyos en partido. Sobre todo en la última jugada del cotejo, cuando sacó un manotazo a puro reflejos tras un centro de la Lepra. Una salvada milagrosa para evitar el triunfo agónico de los mendocinos.

En River dirigió Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, a la espera de que la dirigencia cierre los papeles con Eduardo Coudet. Si todo sale bien, el Chacho estaría llegando desde España a la Argentina en los próximos días para tomar el mando que dejó Marcelo Gallardo.

Resumen del partido

Live Blog Post

Final del partido: Independiente Rivadavia y River empataron 1-1

Live Blog Post

¡La atajada del partido! VIDEO: Beltrán salvó milagrosamente a River de una derrota agónica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028658037435637848&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Los errores dominan la segunda parte y el partido cae en un pozo

Live Blog Post

¡Tremendo planchazo de Subiabre! VIDEO: Para el árbitro fue solo amarilla y lo reclama toda la Lepra

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028652228190355783&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

River está más decidido, pero Ind. Riv. se relame con los espacios a sus espaldas

Live Blog Post

Comienza el 2T

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

¡GOL DE RIVER! VIDEO: Montiel se quedó de 9 y mete el cabezazo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028638995492512209&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¡Buena jugada de Freitas que Galván no logra definir! VIDEO: Los pibes del Millonario se ponen el equipo al hombro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028636803909943802&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El Millonario sintió el golpe y comete varios errores que acercan a la Lepra al segundo

Live Blog Post

¡GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA! VIDEO: Zapatazo de Ríos para el 1-0

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028633563642401167&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

La Lepra no ejerce buena presión y sufre filtraciones de un Millonario fino

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

Formaciones confirmadas en River e Independiente Rivadavia

Ind. Rva: Bolcato; Villalba, Costa, Studer, Osella, Florentín; Elordi, Ríos, Fernández; Sartori, Villa

River: Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Vera, Moreno, Galván; Subiabre, Freitas, Driussi

Live Blog Post

La compensación económica que River le haría al Alavés por Coudet

A pesar de que Eduardo Coudet no tiene cláusula de rescisión para marcharse del Deportivo Alavés, es probable que River tenga que desembolsar una suma económica por desvincular a un entrenador que tiene contrato hasta mediados de año con el club español. Según dejó saber el periodista Gustavo Yarroch, de ESPN, ese monto sería de 1 millón de dólares.

Live Blog Post

Agradeció a la prensa pero no a sus jugadores: la llamativa última conferencia de Marcelo Gallardo

A pesar de las palabras de Germán Pezzella, sí resultó llamativa la actitud de Marcelo Gallardo en su último partido como entrenador, ante Banfield. Tras el pitazo final, ingresó al campo de juego para saludar a la terna arbitral pero no saludó a ninguno de los futbolistas de River, incluso a pesar de que los jugadores lo fueron a saludar luego de cada uno de los 3 goles que hicieron.

Asimismo, en la conferencia de prensa final no abrió el micrófono a las preguntas y dio un mensaje final breve. Allí repartió agradecimientos, pero tampoco hizo mención a los futbolistas. Leé la nota completa en: Última conferencia de Gallardo: el agradecimiento a todos menos a los jugadores

Live Blog Post

"Me jode aclararlo": Pezzella, molesto por rumores tras la salida de Gallardo

El defensor, uno de los referentes del plantel pero que no juega desde agosto pasado por una rotura de ligamentos, habló sobre la conflictiva salida del DT. Una vez más, plantó postura sobre la relación del equipo con el Muñeco, que quedó en el centro de la polémica por un supuesto cortocircuito.

"Fueron días duros. Está a la vista el respeto y el cariño que tenemos con Marcelo y su cuerpo técnico. Es un tema estrictamente deportivo", dijo el jugador.

"Me jode aclararlo porque las historias que se han inventado atentan contra nuestra profesionalidad y calidad humana. La relación con Gallardo iba más allá de todo. Somos responsables, no estuvimos la altura y no cumplimos expectativas. No pudimos darlo vuelta junto a él y eso es algo que vamos a llevar dentro de por vida", sostuvo.

Live Blog Post

Equipo revelación: el increíble y sólido rumbo de Independiente Rva en el Torneo Apertura

El equipo dirigido por Alfredo Berti, vigente campeón de la Copa Argentina 2025, es uno de los mejores de la presente temporada. Lejos de los flashes, ha logrado imponerse con un estilo pragmático y es el que más puntos ha sumado hasta ahora en todo el fútbol argentino.

Con 16 puntos es líder de la Zona B, y además es líder de la Tabla Anual (junto a Estudiantes, Vélez y Tigre). En su andar en el Torneo Apertura ha sacado buenos resultados, como el triunfo ante Independiente de Avellaneda y el empate contra Racing en el Cilindro.

Hasta ahora ganó 5 partidos, perdió solo uno y empató el restante. Con Sebastián Villa como estandarte, tiene una buena capacidad goleadora y con 11 gritos, es el segundo equipo con más tantos a favor, detrás de Tigre.

Live Blog Post

El regreso en River del ¿enfrentado? con Marcelo Gallardo

El Huevo Acuña dice presente nuevamente. Entre él y Matías Viña estará quien ocupa el lateral izquierdo. Facundo González fue el juvenil que eligió Gallardo para ocupar ese carril en su último partido como DT, ante Banfield. Una sorpresiva apuesta envuelta en una relación supuestamente rota entre el campeón del Mundo y el entrenador.

Live Blog Post

Cuándo fue el último interinato en River

Marcelo Escudero estará esta noche al frente del equipo por segunda vez. Ya lo había hecho en 2024, cuando Martín Demichelis dejó su cargo y mientras se esperaba por la llegada de Marcelo Gallardo.

Live Blog Post

A la espera de Coudet: quién será el DT de River esta noche

Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva del Millonario, se hará cargo del equipo. Un interinato que, se estipula, sea breve. La dirigencia trabaja para cerrar la llegada del Chacho Coudet.

Live Blog Post

TV: Dónde ver Independiente Rivadavia vs. River

El partido se transmite por ESPN Premium.

Live Blog Post

Árbitro y VAR del partido

Facundo Tello será el árbitro mientras que José Carreras lo acompañará en el VAR.

Live Blog Post

Posibles formaciones en ambos equipos

Independiente Rivadavia: Bolcato; Osella, Villalba, Costa, Studer, Elordi; Florentín, Ríos, Fenández; Sartori, Villa

River: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Vera, Moreno; Subiabre, Freitas, Galván; Driussi

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES