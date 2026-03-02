Mal día para Matías Yofe, que se queda sin custodia, y martes arduo para Leandro Camani

leandro camani.jpg Leandro Camani.

Derrumbe de un denunciante

El Juzgado explica así los acontecimientos:

"La presente investigación se originó el día 26/03/2025, oportunidad en la cual Matías Yofe, ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Campana puso en conocimiento que terceras personas vinculadas a Claudia Pombo, le habrían transmitido expresiones de índole amenazante, las cuales ésta habría efectuado respecto de su persona en el ámbito de una reunión social. Según su convicción, aquella intimidación se hallaba vinculada a una denuncia que había formulado y que tramitaba ante dicha judicatura. De allí que formuló la misma ante esa dependencia.

Sin embargo, el Sr. Juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal de Campana se declaró incompetente para continuar interviniendo en las actuaciones dado que la misma no resultaba de competencia federal, conforme surge de la resolución incorporada en autos. (...)

Ahora bien, el testigo de aquellas expresiones aclaró que tales manifestaciones se limitaron a opiniones políticas, descartando la existencia de amenazas concretas o intenciones que pusieran en riesgo a la integridad de Matías Yofe, remarcando (además) que ni Jorge D'Onofrio ni Claudia Pombo se encontraban presentes en la misma (...)".

Claudia Pombo era concejal de Pilar por Unión por la Patria, vinculada a Jorge D'Onofrio, quien era ministro de Transporte bonaerense, contra quien, según todo indica embistió Camani, con la asistencia de Yofe.

Pero, acerca de la veracidad de las denuncias de Yofe, el Juzgado opina:

"Ahora bien, se mantuvo comunicación con la supuesta víctima, Andrea García, a fin de tomar acabado conocimiento de los hechos y coordinar una fecha de audiencia para poder oirla. Sin embargo, la interlocutora se mostró sorprendida e indicó que no quería que la llamen, que era todo mentira y que no quería estar involucrada en ningún conflicto, que ella no había denunciado nada, que se dejen de molestar y no vuelva a llamar a ese número. En dicha oportunidad se le informó que fue por una denuncia hecha por Matías Yofe, a lo que la mentada respondió qu eno quería saber nada y que eran unos mentirosos.

En función de lo anterior, no existen elementos de convicción que permitan corroborar las diferentes hipótesis de cargo. Por el contrario, de lo indicado, surge que varios de ellos fueron relatados o denunciados a sabiendas de que resultaban falsos. De allí que corresponde proceder al archivo de los presentes actuados, de acuerdo a lo previsto en el artículo 268 del Código Procesal Penal".

Sin custodios

Denunciante mentiroso pierde custodias pero también es denunciado en una causa por falso testimonio, motivo por el que irá en breve a indagatoria y, de no brindar las explicaciones del caso, su caso es de un procesamiento.

Un problema sin posibilidad de resarcimiento es el perjuicio provocado a Pombo y a D'Onofrio.

Hay una sospecha entre quienes conocen la causa: si las denuncias eran mecanismos de extorsión.

Sucede que Matías Yofe ya tiene otra causa abierta en Pilar por extorsión agravada en la que debe presentarse el mencionado Leandro Camani el martes 03/03 a notificarse de que también imputado.

Ahora hay preguntas acerca del accionar de Elisa Carrió:

¿Por qué irrumpió con tanto enojo en una causa sospechosa?

¿Fue porque Yofe es referente de la Coalición Cívica-ARI?

¿O fue porque Yofe es amigo del hijo de Carrió?

¿Cómo se entienden falsas denuncias de parte de quienes participan de "grupos de oración al Santísimo", según dijo Carrió?

Esto recién comienza.

-----------------

