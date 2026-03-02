Estudiantes- Vélez juegan su partido por la fecha 8 del Torneo Apertura. Desde las 19.15, el Pincha recibe al Fortín en La Plata, en el Estadio UNO. Ambos líderes de la Zona A con el mismo puntaje, podrán despegarse del otro si triunfan esta tarde.
Estudiantes 0-0 Vélez: punteros y campeones, Pincha y Fortín juegan un partidazo
Estudiantes recibe a Vélez por la fecha 8 del Torneo Apertura. El ganador se queda con la punta de la Zona A.
EN VIVO
-
20:03
Final del 1T
-
19:55
¡Muslera casi mete una asistencia! El arquero sacó rápido y puso a Cetré en ventaja que sacó el remate pero defectuoso
-
19:50
¡Se fue por arriba! VIDEO: Carrillo sorprendió a todos por el centro y quedó solo, pero se le fue alta
-
19:39
Las bandas, ocupadas: la atención de ambos equipos sobre el rival
-
19:29
Estudio y más estudio: por ahora, Pincha y Fortín se neutralizan muy bien
-
19:14
Comienza el partido
-
19:06
Dónde ver Estudiantes vs. Vélez
-
18:56
Equipos confirmados en Estudiantes y Vélez
-
18:49
Pincha vs. Fortín: las 3 finales que jugaron entre sí en los últimos 2 años
-
18:25
Estudiantes y Vélez mandaron en 2025: metieron doblete de títulos y humillaron a los grandes
-
17:54
Pincha y Fortín, mano a mano: por qué el ganador queda como único puntero
-
17:44
River, Riestra y más: todos los partidos de un lunes super futbolero
-
17:26
-
17:22
Árbitro y VAR del partido
-
17:17
Posibles formaciones en ambos equipos
En un campeonato argentino de bajo nivel, Estudiantes y Vélez se presentan como los mejores y más atractivos ejemplares. Con dos entrenadores, además, histriónicos, simpáticos y 'folklóricos' del fútbol nacional -Cacique Medina y Guillermo Barros Schelotto-.
Ambos marchan punteros con 15 unidades cada uno, y el que gane podrá desprenderse del otro y quedarse con el liderazgo en soledad.
Los dos, además, son vigentes campeones del fútbol argentino. No solo eso, sino que son los más campeones de un 2025 con tantísimos campeones. El Pincha se alzó con el título del Torneo Clausura 2025 y con el título del Trofeo de Campeones; el Fortín ganó la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.
Estudiantes vs. Vélez se ha transformado en un choque con mucha historia reciente. Un historia que, en los últimos años, ha tenido enfrentamientos importantes entre ambos.
El último, de hecho, fue por la Supercopa Internacional de julio de 2025. Vélez ganó 2-0 y se consagró campeón. Así, se sacó una espina de otro partido definitorio ante Estudiantes: el Trofeo de Campeones de diciembre de 2024, en donde Estudiantes le ganó 3-0.
Meses antes de esa final habían disputado otra: la de Copa de la Liga, en mayo de 2024. Pincha y Fortín habían llegado al partido definitorio y allí se impuso el conjunto platense por penales.
