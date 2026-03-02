Estudiantes 0-0 Vélez: punteros y campeones, Pincha y Fortín juegan un partidazo

Estudiantes - Vélez juegan su partido por la fecha 8 del Torneo Apertura. Desde las 19.15, el Pincha recibe al Fortín en La Plata, en el Estadio UNO. Ambos líderes de la Zona A con el mismo puntaje, podrán despegarse del otro si triunfan esta tarde.

En un campeonato argentino de bajo nivel, Estudiantes y Vélez se presentan como los mejores y más atractivos ejemplares. Con dos entrenadores, además, histriónicos, simpáticos y 'folklóricos' del fútbol nacional -Cacique Medina y Guillermo Barros Schelotto-.

Ambos marchan punteros con 15 unidades cada uno, y el que gane podrá desprenderse del otro y quedarse con el liderazgo en soledad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los dos, además, son vigentes campeones del fútbol argentino. No solo eso, sino que son los más campeones de un 2025 con tantísimos campeones. El Pincha se alzó con el título del Torneo Clausura 2025 y con el título del Trofeo de Campeones; el Fortín ganó la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estudiantes vs. Vélez se ha transformado en un choque con mucha historia reciente. Un historia que, en los últimos años, ha tenido enfrentamientos importantes entre ambos.

El último, de hecho, fue por la Supercopa Internacional de julio de 2025. Vélez ganó 2-0 y se consagró campeón. Así, se sacó una espina de otro partido definitorio ante Estudiantes: el Trofeo de Campeones de diciembre de 2024, en donde Estudiantes le ganó 3-0.

Meses antes de esa final habían disputado otra: la de Copa de la Liga, en mayo de 2024. Pincha y Fortín habían llegado al partido definitorio y allí se impuso el conjunto platense por penales.

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡Muslera casi mete una asistencia! El arquero sacó rápido y puso a Cetré en ventaja que sacó el remate pero defectuoso

Live Blog Post ¡Se fue por arriba! VIDEO: Carrillo sorprendió a todos por el centro y quedó solo, pero se le fue alta Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2028604317670765050&partner=&hide_thread=false SIEMPRE ESTÁGUIDO: Carrillo estuvo a punto de romper el cero y se fue por arriba #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/EsNhRHAL9W — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 2, 2026

Live Blog Post Las bandas, ocupadas: la atención de ambos equipos sobre el rival Tanto Pincha como Fortín saben que su rival utiliza mucho las bandas laterales para progresar y atacar. Por eso, están muy atentos para desplazarse rápido y cubrir el ancho del campo lo mejor posible.

Live Blog Post Estudio y más estudio: por ahora, Pincha y Fortín se neutralizan muy bien

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Dónde ver Estudiantes vs. Vélez El partido se transmite por TNT Sports.

Live Blog Post Equipos confirmados en Estudiantes y Vélez Estudiantes: Muslera; Meza, González Pírez, Palacios, Benedetti; Palacios; Amondarain, Piovi; Cetré, Pérez, Carrillo Vélez: Montero; García, Mammana, Magallán, Gómez; Baeza, Robertone, Andrada; Lanzini, Machuca, Monzón VER +

Live Blog Post Pincha vs. Fortín: las 3 finales que jugaron entre sí en los últimos 2 años El enfrentamiento entre ambos equipos ha registrado mucha historia reciente. Un duelo entre dos equipos que, en los últimos años, han protagonizado el fútbol argentino y que, no casualidad, se han visto las caras más de una vez en partidos definitorios. En orden cronológico, así fueron las 3 finales que disputaron en los últimos 2 años: Final Copa de la Liga 2024: Estudiantes ganó por penales 4-3 - 05/05/2024

Trofeo de Campeones 2024: Estudiantes ganó 3-0 - 21/12/2024

Supercopa Internacional 2025: Vélez ganó 2-0 - 08/07/2025 VER +

Live Blog Post Estudiantes y Vélez mandaron en 2025: metieron doblete de títulos y humillaron a los grandes El 2025 tuvo 5 campeones, en un fútbol argentino con cada vez más competencias en juego. Pincha y Fortín fueron los que más ganaron de todos: 2 títulos cada uno. Leé la nota completa acá: Estudiantes y Vélez mandan en el 2025: metieron doblete y humillaron a los grandes

Live Blog Post Pincha y Fortín, mano a mano: por qué el ganador queda como único puntero Ambos equipos son de los más regulares del Torneo Apertura. Los dos marchan en la cima de la Zona A con 15 puntos sumados y una igualdad curiosa. Ambos ganaron 4, empataron 3 y no perdieron ninguno. El Pincha saca una leve diferencia por diferencia de gol. Dado que sus perseguidores más cercanos ya cumplieron con su partido de la fecha 8 (Unión e Independiente) y no los pueden alcanzar, el que gana de esta tarde se escapará como líder solo. VER +

Live Blog Post River, Riestra y más: todos los partidos de un lunes super futbolero Además del partido entre el Pincha y el Fortín, la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 tiene otros cotejos en la jornada de este lunes: Deportivo Riestra vs. Platense - 19.15 hs.

Independiente Rivadavia vs. River - 21.30 hs.

Banfield vs. Aldosivi - 21.30 hs. VER +

Live Blog Post Dónde ver Estudiantes vs. Vélez El partido se transmite por TNT Sports.

Live Blog Post Árbitro y VAR del partido Sebastián Martínez será el árbitro del partido y Andrés Merlos lo acompañará en el VAR.