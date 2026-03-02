Jorge Macri en la Legislatura donde todos miraban a la CSJN

corte suprema de justicia Los 3 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación escuchando a Javier Milei el 01/03/2026. FOTO: CSJN

La CSJN

Pero sería mentir a los lectores omitir que en la Legislatura, antes y después de la visita de Jorge Macri, mucho se habló de los fundamentos, evolución posible y consecuencias de la novedad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que involucra al Jefe de Gobierno.

Mariana Escalada & Agustín Ronconi han investigado y escrito en El Disenso acerca de esa noticia:

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el sobreseimiento de Jorge Macri en la causa por presunto lavado de dinero vinculada a la compra de un departamento en Miami a través de una estructura offshore. La decisión deja sin efecto el cierre definitivo del expediente y ordena reabrir la investigación.

El caso se centró en la adquisición, en 2011, de una unidad en el exclusivo barrio de Brickell, en Miami, a nombre de la firma “Icon Unit 1704 LLC”, constituida en Estados Unidos por Jorge Macri y su esposa en ese momento, Florencia de Nardi. Según la versión incorporada en el expediente, la operación se financió mediante un crédito bancario y un préstamo otorgado por una sociedad uruguaya, que luego habría sido cedido a la firma panameña Cometas Company Inc, vinculada a la hermana de Jorge Macri. (...)

Si bien la jueza Arroyo Salgado consideró acreditado el origen lícito de los fondos y dictó el sobreseimiento, el dictamen del procurador interino Eduardo Casal fue contundente: sostuvo que no existía la certeza necesaria para cerrar la causa, que la investigación había sido incompleta y que las pruebas valoradas eran insuficientes para descartar una maniobra de lavado. (...)."

La conclusión de Urgente24 es que comenzó el año 2027 en CABA. Lo corrobora la decisión del magistrado Carlos Rosenkrantz, el más cercano al PRO, de no sumarse al voto de sus colegas de la CSJN.

No se trata de que la CSJN pretenda inmiscuirse en el año político sino de que la interpretación de su decisión tiene un impacto que trasciende lo judicial.

Jorge Macri Legislatura_NA El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que la Ciudad "del caos, el desorden y el vale todo se terminó”. Así lo expresó en su discurso de la 29º apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura. FOTO: PRENSA GCBA/NA

Plan 2026

Macri explicó que en 2025, la Ciudad siguió bajando el gasto político y la carga impositiva. Se simplificaron más de 560 gestiones y 71 trámites no tributarios se llevó a costo 0, como parte de una agenda de reformas y eficiencias:

Unos 150 mil trabajadores no profesionales ya no pagan más Ingresos Brutos. Quedaron en igualdad de condiciones con los profesionales que tenían ese beneficio.

Se les devolvió el dinero de sus impuestos a más de 22.000 contribuyentes por $30.000 millones, recuperando saldos a favor del impuesto a los Ingresos Brutos en solo 48 horas.

Bajó a cero el Impuesto Inmobiliario y el ABL para más de 89.000 jubilados y personas con discapacidad. Es un alivio anual de más de $25.000 millones.

Durante 6 meses no van a pagar el impuesto inmobiliario y el ABL los hoteles, bares, restaurantes y heladerías. Tiene un costo fiscal de $1.240 millones para acompañar el esfuerzo de las PyMEs, que sostienen el empleo y dan trabajo.

Él informó, además:

Ya está en marcha la licitación nacional e internacional de la Línea F, y se trabaja en la construcción de la 1ra. línea del TramBus 100% eléctrica que usará semáforos predictivos e integra su boleto a la red de subtes.

Ya se avanzó en el 50% de la Dellepiane en la 1ra. “autopista parque” de la Ciudad, que sumará 160.000 m2 de verde para los vecinos de Villa Lugano, Flores y Parque Avellaneda.

Ya funciona la primera flota de buses 100% eléctricos y silenciosos desde el Casco Histórico a la Terminal de Cruceros. Y se están instalando puntos de carga para vehículos eléctricos particulares.

Se inauguró la Escuela Estación Buenos Aires en Barracas, 1ra. escuela modelo bilingüe y tecnológica, que incorpora Inteligencia Artificial.

El teléfono elular salió del aula y hoy 7 de cada 10 alumnos prestan más atención. Y 3.158 obras en escuelas.

CABA es la 1ra. ciudad de América Latina en acreditar internacionalmente a más de 7.000 docentes en Google Gemini y garantizar acceso a herramientas de Inteligencia Artificial a todos los alumnos de primaria y secundaria.

Ya funciona en Barracas un centro TUMO y se le sumarán uno en Chacarita y otro en Núñez.

Además de 500 obras en hospitales, tecnología de punta, se hicieron un 25% más de cirugías, se instaló la Historia Clínica Electrónica y se fortaleció el SAME, con 6 nuevas bases operativas, el SAME nocturno y el SAME psiquiátrico.

Ya finalizaron las obras del Edificio Hotel para residencias y el Edificio Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte del Parque Olímpico. Se avanza en el Polo Logístico y se avanza en la reforma del Autódromo para recibir al MotoGP en 2027.

$2.000 millones a 136 instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad y escuelas especiales.

En 2026 se construirá el 1er. Centro Integral de Discapacidad y el primer Centro Lúdico destinado a personas con discapacidad en el Parque 3 de Febrero.

498 cámaras con Inteligencia Artificial en los camiones recolectores que sirven para verificar el servicio y detectan basura alrededor del contenedor para que se resuelva, y el recambio de la flota de camiones y de 7.450 contenedores tradicionales por antivandálicos.

700 intervenciones mensuales en zonas críticas y el programa “Limpieza Plus”, un equipo conformado por 64 móviles, dedicados a operativos intensivos de limpieza profunda.

Y se está incorporando un nuevo sistema de monitoreo en tiempo real para el servicio de barrido.

Sin embargo, es evidente que La Libertad Avanza quiere gobernar CABA, tiene 2 posibles candidatos (Patricia Bullrich y Manuel Adorni), y Jorge Macri tiene ahora una agenda que atender más allá de la política.

