Transporte gatilló un nuevo aumento de tarifas para colectivos en CABA

Finalmente, la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Economía ejecutó el aumento de boleto de transporte automotor urbano y suburbano de jurisdicción nacional con efecto en los colectivos que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores. El incremento quedó desdoblado en dos cuotas, siendo la primera aplicada a partir de hoy (18/2).
La Secretaría de Transporte avanzó en un nuevo cuadro tarifario para el sistema automotor urbano y suburbano de jurisdicción nacional. Golpea en CABA.
Según el nuevo cuadro tarifario, los nuevos valores podrán fluctuar según el nivel de asistencia al que pueda acceder el usuario. A partir de la publicación en el Boletín Oficial, los costos quedaron fijados en un piso que va de 650 a 1.033 pesos, y un techo que puede llegar desde 891,16 a 1.416,94 pesos.
Estas actualizaciones tendrán impacto en más de un centenar de líneas que circulan por CABA. Se trata de los 104 servicios de colectivo de jurisdicción nacional que transitan por más de una jurisdicción, y son las siguientes líneas: 1 - 2 - 8 - 9 - 10 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 37 - 41 - 45 - 46 - 49 - 51 - 53 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 - 63 - 67 - 70 - 71 - 74 - 75 - 78 - 79 - 80 - 85 - 86 - 87 - 88 - 91 - 92 - 93 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 - 101 - 103 - 105 - 110 - 111 - 113 - 114 - 117 - 119 - 123 - 124 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 133 - 134 - 135 - 136 - 140 - 143 - 145 - 146 - 148 - 150 - 152 - 153 - 154 - 158 - 159 - 160 - 161 - 163 - 164 - 166 - 168 - 169 - 172 - 174 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 184 - 185 - 188 - 193 - 194 - 195 - 197, señaló Transporte.
Nuevo aumento de Transporte
Para explicar el nuevo aumento, Transporte argumentó una creciente presión en los precios que componen el servicio y hacen a su mantenimiento. “Se han registrado y reconocido incrementos en los precios de insumos y servicios, incluyendo al gasoil, seguro de responsabilidad civil del parque móvil del autotransporte público de pasajeros, el precio del material rodante y el de los repuestos necesarios para efectuar el mantenimiento preventivo”, explicaron.
Además quedó asentado el próximo aumento, previsto a ejecutarse a partir del 16 de marzo. Esto elevaría el cuadro tarifario con pisos que van desde los 700 pesos a los 1.113 pesos, y techos ubicados entre los 959,71 y 1.525,94 pesos.
Por otra parte, la resolución aseguró la continuidad de distintos beneficios sociales generalmente ejecutados mediante el sistema SUBE. Uno de ellos es la Tarifa Social, que aplica un recorte del 55% sobre el precio final del boleto y está destinado a beneficiarios de AUH y otros programas.
Otra continuidad asegurada fue la de los descuentos en base a combinaciones de servicios. Esto aplica sobre pasajeros que realizan varios viajes de conexión, abaratando costos en tramos más largos.
Qué pasa en las provincias
Mientras tanto, en el resto de los principales centros urbanos del país, las tarifas superan ampliamente el esquema nacional. En algunos casos, los costos son afrontados plenamente por los usuarios fruto de la caída de la asistencia incluso a nivel local.
En el caso de Córdoba, la tarifa básica y sin beneficios locales vigentes es de 1.885 pesos, Santa Fe y Rosario 1.580 pesos, San Miguel de Tucumán 1.250 pesos, Salta 1.150 pesos y Bariloche 1.534 para residentes.
