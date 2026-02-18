El Gobierno nacional decidió escalar el conflicto judicial por la pensión de Cristina Kirchner. A través de la ANSES y bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, presentó un recurso ante la Corte Suprema para intentar dejar sin efecto el fallo que ordenó restituirle la asignación mensual vitalicia como viuda de un ex presidente.
La pelea por la pensión de Cristina Kirchner se define en la Corte Suprema
Sandra Pettovello, vía Capital Humano, oficializó el pedido a la Corte Suprema para que Cristina Kirchner deje de cobrar la pensión de privilegio.
La resolución que la administración busca revertir había sido dictada por la Cámara Federal de la Seguridad Social, que había dispuesto volver a pagar el beneficio luego de que el organismo previsional lo diera de baja.
Ahora, el máximo tribunal deberá resolver si el beneficio puede mantenerse pese a la condena penal firme que pesa sobre la ex mandataria.
El argumento central del Gobierno
La discusión gira alrededor de una cuestión jurídica: qué tipo de prestación es la pensión que reciben los ex presidentes o sus familiares.
Para el Gobierno, no se trata de una jubilación común ni de un derecho previsional basado en aportes, sino de una asignación honorífica otorgada por el Estado como reconocimiento institucional al ejercicio de la presidencia.
Bajo esa interpretación, el beneficio estaría sujeto a condiciones éticas y legales. El planteo oficial sostiene que la condena por corrupción en la causa Vialidad —que incluyó seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos— elimina los requisitos necesarios para continuar percibiendo la asignación.
Según la presentación judicial, mantener el pago sería incompatible con la finalidad de la prestación, que se vincula al reconocimiento de la función presidencial.
Qué dijo la Justicia y por qué el caso llegó a la Corte Suprema
La Cámara de la Seguridad Social había interpretado el beneficio de manera distinta. Consideró que la asignación posee carácter alimentario y que, por lo tanto, debe garantizarse hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.
Por eso ordenó restablecer el pago mediante una medida cautelar.
El Gobierno cuestionó ese criterio y sostuvo que la decisión judicial adelantó el resultado del juicio principal, ya que la cautelar otorgó en los hechos el mismo efecto que la eventual sentencia final.
Además, la administración argumenta que no existe un riesgo urgente que justifique la restitución inmediata, debido a que la prestación no está destinada a cubrir necesidades básicas como ocurre con una jubilación ordinaria.
Lo que definirá la Corte sobre la pensión de Cristina Fernández de Kirchner
El caso trasciende a la ex presidenta. El fallo de la Corte podría fijar un precedente sobre el régimen de asignaciones vitalicias de los ex mandatarios y sus derechohabientes.
En concreto, el tribunal deberá definir:
- si estas asignaciones son derechos previsionales o beneficios honoríficos,
- si pueden mantenerse tras una condena penal firme,
- y hasta dónde puede la Justicia revisar decisiones administrativas de la ANSES.
La decisión también impactará en futuros casos similares y en el alcance legal de los beneficios que perciben quienes ocuparon la presidencia.
Por ahora, la última palabra la tendrá la Corte Suprema, que deberá decidir primero si acepta tratar el recurso y luego resolver el fondo de la disputa.
