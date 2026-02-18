La pelea por la pensión de Cristina Kirchner se define en la Corte Suprema

Bajo esa interpretación, el beneficio estaría sujeto a condiciones éticas y legales. El planteo oficial sostiene que la condena por corrupción en la causa Vialidad —que incluyó seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos— elimina los requisitos necesarios para continuar percibiendo la asignación.

Según la presentación judicial, mantener el pago sería incompatible con la finalidad de la prestación, que se vincula al reconocimiento de la función presidencial.

Qué dijo la Justicia y por qué el caso llegó a la Corte Suprema

La Cámara de la Seguridad Social había interpretado el beneficio de manera distinta. Consideró que la asignación posee carácter alimentario y que, por lo tanto, debe garantizarse hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.

Por eso ordenó restablecer el pago mediante una medida cautelar.

El Gobierno cuestionó ese criterio y sostuvo que la decisión judicial adelantó el resultado del juicio principal, ya que la cautelar otorgó en los hechos el mismo efecto que la eventual sentencia final.

Además, la administración argumenta que no existe un riesgo urgente que justifique la restitución inmediata, debido a que la prestación no está destinada a cubrir necesidades básicas como ocurre con una jubilación ordinaria.

Lo que definirá la Corte sobre la pensión de Cristina Fernández de Kirchner

El caso trasciende a la ex presidenta. El fallo de la Corte podría fijar un precedente sobre el régimen de asignaciones vitalicias de los ex mandatarios y sus derechohabientes.

En concreto, el tribunal deberá definir:

si estas asignaciones son derechos previsionales o beneficios honoríficos,

si pueden mantenerse tras una condena penal firme,

y hasta dónde puede la Justicia revisar decisiones administrativas de la ANSES.

La decisión también impactará en futuros casos similares y en el alcance legal de los beneficios que perciben quienes ocuparon la presidencia.

Por ahora, la última palabra la tendrá la Corte Suprema, que deberá decidir primero si acepta tratar el recurso y luego resolver el fondo de la disputa.

