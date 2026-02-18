Google renueva Gemini con estas nuevas y útiles herramientas

Si pensabas que ya lo habías visto todo en el mundo de la inteligencia artificial, Google decidió que no era suficiente con que su IA nos resuelva la vida, sino que ahora quiere que la usemos con la punta de los dedos y sin vueltas. Se terminó eso de andar renegando para encontrar las funciones básicas, porque con el nuevo diseño de Gemini ya está acá y viene con dos botones que son la gloria.
Ahora, al abrir Gemini, vas a notar que el título del chat se corrió a la izquierda para dejarle lugar a los verdaderos protagonistas de esta actualización.
En un movimiento que agarró a varios desprevenidos, la gigante tecnológica metió mano en la interfaz tanto de la app para Android como en la versión web. Y ojo, porque no es solo facha, es también funcionalidad. Si sos de los que viven pegados al celular tratando de optimizar el tiempo, este lavado de cara te va a caer como anillo al dedo. La idea es clara, menos clics, más resultados.
¿Cómo facilitan tu día a día los nuevos botones de Gemini?
La gran novedad de este rediseño es la ubicación estratégica de herramientas que antes estaban más escondidas que billete de cien dólares en pantalón de invierno. Ahora, al abrir Gemini, vas a notar que el título del chat se corrió a la izquierda para dejarle lugar a los verdaderos protagonistas de esta actualización.
El primero es el botón de compartir. ¿Tuviste una charla profunda con la IA o te tiró una receta que es una bomba? Ya no tenés que andar haciendo capturas de pantalla como un principiante. Con un solo toque, podés mandar toda la conversación por WhatsApp o mandarla derecho a tus redes sociales. Es la democratización del conocimiento en un segundo.
El segundo protagonista es el menú de los tres puntos. Parece una pavada, pero ahí adentro tenés el control total. Podés fijar ese chat importante para que no se te pierda en el historial, cambiarle el nombre para encontrarlo rápido o borrarlo. Todo a mano, sin vueltas.
¿Qué cambios trae el nuevo diseño de la interfaz de Gemini para Android?
Para los usuarios de Android, la experiencia cambió por completo. Google desplazó el menú desplegable y reordenó los íconos superiores para que la navegación sea mucho más fluida. Antes, encontrar la opción de renombrar un chat era casi un laburo de arqueología digital. Ahora, con este nuevo esquema de Gemini, todo fluye de manera natural.
Lo que busca la empresa es que la IA no se sienta como una herramienta pesada, sino como un chat más de los que usás todo el día. El diseño es más limpio y, aunque al principio te pueda resultar raro que el título no esté en el centro, a los dos minutos ya te acostumbraste y no querés volver atrás. Por ahora, los usuarios de iPhone van a tener que seguir esperando sentados, porque la prioridad la tuvo el sistema de la casa.
¿Cómo activar el nuevo diseño de Gemini en tu celular ahora mismo?
Si ya te pican las manos por probarlo, el proceso es más fácil que tabla del uno. No tenés que ser un hacker ni nada parecido. La forma más segura de tener lo último de Gemini es ir directo a la Google Play Store, tocar en tu perfil y buscar las actualizaciones pendientes. Si ves que dice "Actualizar", dale sin miedo.
Para los más impacientes, siempre está la opción de bajarse el último APK. No importa si ya tenés la app instalada, el sistema es inteligente (como la IA que lleva adentro) y va a reemplazar la versión vieja por la nueva sin que pierdas nada de tu historial. Una vez que reinicies la app, vas a ver los nuevos botones brillando en la parte superior, listos para que les saques el jugo.
