Google renueva Gemini con estas nuevas y útiles herramientas

¿Qué cambios trae el nuevo diseño de la interfaz de Gemini para Android?

Para los usuarios de Android, la experiencia cambió por completo. Google desplazó el menú desplegable y reordenó los íconos superiores para que la navegación sea mucho más fluida. Antes, encontrar la opción de renombrar un chat era casi un laburo de arqueología digital. Ahora, con este nuevo esquema de Gemini, todo fluye de manera natural.

Lo que busca la empresa es que la IA no se sienta como una herramienta pesada, sino como un chat más de los que usás todo el día. El diseño es más limpio y, aunque al principio te pueda resultar raro que el título no esté en el centro, a los dos minutos ya te acostumbraste y no querés volver atrás. Por ahora, los usuarios de iPhone van a tener que seguir esperando sentados, porque la prioridad la tuvo el sistema de la casa.

Gemini deja en ridículo a ChatGPT: El nuevo modo que cambia todo

¿Cómo activar el nuevo diseño de Gemini en tu celular ahora mismo?

Si ya te pican las manos por probarlo, el proceso es más fácil que tabla del uno. No tenés que ser un hacker ni nada parecido. La forma más segura de tener lo último de Gemini es ir directo a la Google Play Store, tocar en tu perfil y buscar las actualizaciones pendientes. Si ves que dice "Actualizar", dale sin miedo.

Para los más impacientes, siempre está la opción de bajarse el último APK. No importa si ya tenés la app instalada, el sistema es inteligente (como la IA que lleva adentro) y va a reemplazar la versión vieja por la nueva sin que pierdas nada de tu historial. Una vez que reinicies la app, vas a ver los nuevos botones brillando en la parte superior, listos para que les saques el jugo.

