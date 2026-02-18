Argentinos Juniors vs. Barcelona: el Bicho comienza su sueño continental

Live Blog Post

Polémica entre clubes: Matías Lugo, el jugador de Argentinos que se fue a préstamo al Barcelona SC pero hoy no puede jugar

Matías Lugo, jugador de Argentinos Juniors de 24 años, era -todavía lo es- el refuerzo del Barcelona SC para esta temporada. Firmó un préstamo hasta fin de año con el club ecuatoriano, por lo que esta noche debería estar a disposición para jugar contra su -ex- club.

Sin embargo, a la institución de Guayaquil todavía no le llegó la habilitación por parte de la AFA, lo que se conoce como Certificado de Transferencia Internacional (CTI).

El caso desató polémica. Desde Barcelona SC argumentan que en el Bicho actuaron de mala fe para que no pudiera contar con Matías Lugo para el partido de esta noche. Desde Argentinos Juniors sostienen que el error fue del club de Ecuador, por haber hecho mal la transferencia de dinero.

Cristian Malaspina, presidente de AAAJ, explicó la situación ante la prensa: "Le mandamos el contrato firmado a Barcelona el 2 de febrero. El jueves nos avisaron que habían hecho por TMS la transferencia, les avisamos que lo habían hecho a un club incorrecto, que estaba mal el usuario. El día viernes volvieron a cargar el trámite correctamente, nuestro chico les explicó cómo hacerlo y se les respondió afirmativamente esto. Barcelona tenía una inhibición, que figuraba en el TMS, con lo cual no lo pudo inscribir. El sábado lo volvieron a inscribir y también le respondimos en el mismo día. AFA tenía feriado y lo mandó recién el lunes".