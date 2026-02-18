urgente24
Argentinos Juniors vs. Barcelona: el Bicho comienza su sueño continental

FOTO (XREDES@LigaAFA)NA
Argentinos Juniors visita a Barcelona SC en Ecuador, por la Fase 2 de la Copa Libertadores. El Bicho comienza su sueño continental.

18 de febrero de 2026 - 19:12

EN VIVO

Argentinos Juniors y Barcelona SC se enfrentan por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El Bicho y el Torero deben jugar esta fase de clasificación previa tras quedarse sin la posibilidad de acceder directamente. El partido va desde las 21.30 en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Ecuador.

Argentinos Juniors pone en marcha su gran anhelo de 2026. Con el primero ya descartado, tras perder sorpresivamente ante Midland por los 32avos de la Copa Argentina, el Bicho apunta los cañones al sueño continental.

Su gran 2025, en donde fue candidato en todas las competencias que jugó -Apertura, Clausura y Copa Argentina, donde llegó a la final-, lo puso en otro nivel de exigencia en 2026 y un rótulo de candidato definitivo.

Sin embargo, el tropezón ante Midland y un flojo arranque en el Apertura lo llenaron de dudas. Llega al partido ante Barcelona SC, aun así, de la mejor manera: tras vencer 1-0 a River Plate en la fecha pasada.

Tiene, además, otra ventaja: su rival todavía no comenzó la temporada. El Barcelona de Guayaquil ha jugado hasta ahora solo amistosos -uno de ellos vs. Inter Miami, que terminó en un empate 2-2-.

El cotejo de vuelta entre Bicho y Torero será el miércoles 25/2. El vencedor avanzará a la Fase 3, donde se medirá contra el ganador de Botafogo y Nacional Potosí. El que triunfe en la Fase 3 se meterá, ahí sí, en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Live Blog Post

Polémica entre clubes: Matías Lugo, el jugador de Argentinos que se fue a préstamo al Barcelona SC pero hoy no puede jugar

Matías Lugo, jugador de Argentinos Juniors de 24 años, era -todavía lo es- el refuerzo del Barcelona SC para esta temporada. Firmó un préstamo hasta fin de año con el club ecuatoriano, por lo que esta noche debería estar a disposición para jugar contra su -ex- club.

Sin embargo, a la institución de Guayaquil todavía no le llegó la habilitación por parte de la AFA, lo que se conoce como Certificado de Transferencia Internacional (CTI).

El caso desató polémica. Desde Barcelona SC argumentan que en el Bicho actuaron de mala fe para que no pudiera contar con Matías Lugo para el partido de esta noche. Desde Argentinos Juniors sostienen que el error fue del club de Ecuador, por haber hecho mal la transferencia de dinero.

Cristian Malaspina, presidente de AAAJ, explicó la situación ante la prensa: "Le mandamos el contrato firmado a Barcelona el 2 de febrero. El jueves nos avisaron que habían hecho por TMS la transferencia, les avisamos que lo habían hecho a un club incorrecto, que estaba mal el usuario. El día viernes volvieron a cargar el trámite correctamente, nuestro chico les explicó cómo hacerlo y se les respondió afirmativamente esto. Barcelona tenía una inhibición, que figuraba en el TMS, con lo cual no lo pudo inscribir. El sábado lo volvieron a inscribir y también le respondimos en el mismo día. AFA tenía feriado y lo mandó recién el lunes".

Live Blog Post

Quién es el ex capitán de Deportivo Riestra que ahora juega en Barcelona y enfrentará al Bicho esta noche

Milton Céliz, histórico futbolista de Riestra, se marchó este verano a préstamo al conjunto ecuatoriano. El Malevo firmó una cesión de un año con opción de compra.

Live Blog Post

Por qué Argentinos no accedió a la Copa Libertadores y debe jugar un repechaje previo

El Bicho logró acceder a una instancia clasificatoria previa de la Copa Libertadores 2026 gracias a que se quedó con el tercer puesto de la Tabla Anual de 2025, desplazando a River al cuarto puesto -el Millonario deberá jugar Copa Sudamericana-. Argentinos acumuló 57 puntos, quedando por detrás de Boca -62 puntos- y Rosario Central -el campeón, con 66 puntos-.

Mientras que el Canalla y el Xeneize sacaron boleto directo a la Copa Libertadores, el tercer puesto ofrece un boleto pero para el repechaje o Fase 2. El Bicho deberá jugar una instancia más de clasificación ante Barcelona -partido de ida y vuelta-, y si clasifica le queda todavía un partido más. En caso de ganar ambos, se meterá en fase de grupos de la Libertadores.

Live Blog Post

TV: Dónde ver Barcelona SC vs. Argentinos Juniors

El partido se transmite por Fox Sports, Telefé y la plataforma de Disney+.

Live Blog Post

Quién será el árbitro y quién estará en el VAR

Fernando Vejar, de Chile, será el árbitro. En el VAR lo acompañará Nicolás Millas, también de Chile.

Live Blog Post

Posibles formaciones

Barcelona: Contreras; Carabali, Báez, Sosa, Mina; Gómez, García, Celiz; Rojas, Núñez, Perlaza

AAAJ: Cortes; Lozano, Álvarez, Godoy, Coronel; Fattori, Oroz; López Muñoz, Lescano, Viveros; Molina

