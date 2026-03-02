Mundial 2026: quién reemplaza a Irán si no participa y cómo impacta en el repechaje

La guerra también sacude al fútbol. La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán no solo reconfigura el tablero geopolítico, sino que empieza a impactar en la imagen del Mundial 2026, cuya sede principal será territorio estadounidense. Y en ese escenario emerge una pregunta inevitable: ¿qué pasará con la selección de Irán?
Mientras Teherán intensifica su respuesta militar en la región del Golfo Pérsico y Washington refuerza su presencia armada, la incertidumbre crece en el plano deportivo. Irán está clasificada al Mundial 2026 y debe disputar todos sus partidos del Grupo G en Estados Unidos, país con el que hoy mantiene un conflicto abierto. El cruce diplomático ya no es hipotético: el calendario está fijado y la tensión es real.
En lo estrictamente futbolístico, la selección masculina iraní integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con partidos programados en Los Ángeles y Seattle. Sin embargo, la continuidad de las hostilidades y las eventuales restricciones políticas o migratorias podrían poner en jaque su participación en el torneo más importante a nivel de selecciones.
El artículo que define qué puede hacer la FIFA
Mientras la selección femenina de Irán disputa la Copa Asiática AFC con normalidad y en silencio frente al conflicto bélico, el escenario de la masculina es completamente distinto. El Mundial 2026 no es un torneo regional ni neutral en términos geopolíticos: su sede principal es territorio estadounidense. Por eso, cualquier escalada diplomática, restricción migratoria o decisión política podría impactar directamente en la participación iraní.
Ante ese escenario, existe un artículo concreto que regula cómo debe actuar la FIFA. Es el Artículo 6 del reglamento de la Copa Mundial 2026, el que justamente rige este tipo de situaciones y establece tres posibles escenarios para que el ente rector del fútbol internacional intervenga:
1-Retirada antes del torneo (con margen suficiente):
Si la selección se retira con antelación considerable al inicio del Mundial (más de 30 días antes del 11 de junio de 2026), la FIFA puede designar un reemplazo conforme al sistema de clasificación y ranking continental correspondiente.
2-Retirada cercana al inicio o por “fuerza mayor”:
Si la baja se produce en un plazo muy próximo al torneo o bajo circunstancias excepcionales que impidan reorganizar la logística, la FIFA podría considerar inviable incorporar un nuevo equipo. En ese caso, el grupo afectado podría quedar con tres selecciones.
3-Retirada una vez iniciado el Mundial:
En este caso no se permiten reemplazos. Los partidos del equipo ausente se computarían como derrotas por 3-0, lo que alteraría directamente la tabla del Grupo G y beneficiaría automáticamente a sus rivales (Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda).
El punto clave no es solo si Irán se baja, sino cuándo lo haría. El calendario será el verdadero árbitro de esta decisión. Y ahí entra un dato central: si la retirada se produce con tiempo suficiente, el primer beneficiado sería Irak, que pasaría a ocupar su plaza directa en el Mundial 2026.
Pero entonces surge otra pregunta inevitable: ¿quién ocupa el lugar que dejaría Irak en el repechaje?
El efecto dominó: qué pasa con el repechaje y Bolivia
Si Irán se baja con tiempo suficiente y la FIFA activa el reemplazo, Irak ocuparía directamente su lugar en el Mundial 2026. Pero ese movimiento no es aislado: genera un reacomodamiento inmediato en el repechaje intercontinental.
Irak, hoy, está programado para disputar el repechaje frente al ganador del cruce entre Bolivia y Surinam. Si asciende de manera directa al Mundial, su plaza en ese duelo no desaparece: debe ser ocupada por el siguiente mejor clasificado asiático.
En ese escenario, el lugar de Irak lo tomaría Emiratos Árabes Unidos, que pasaría a disputar el repechaje contra el vencedor del Bolivia–Surinam. Un dato no menor: Emiratos también quedó involucrado en la escalada regional tras los bombardeos iraníes en la zona de Dubái, lo que añade un componente político adicional a un cruce que, en principio, es estrictamente deportivo.
Es decir, incluso si Irán no participa, Bolivia no accede automáticamente al Mundial 2026. El seleccionado sudamericano deberá ganar su primer cruce ante Surinam y luego superar al representante asiático (que sería Emiratos, no Irak) para obtener su plaza en la Copa del Mundo.
Por eso, la eventual baja iraní no simplifica el camino sudamericano, sino que simplemente modifica el rival en el último escalón clasificatorio.
-------------
+ de Golazo24
Kylian Mbappé se enfada con el Real Madrid por su lesión de rodilla y se escapa a Francia
Orlando City presiona a Antoine Griezmann: hay fecha límite para cobrar como jugador franquicia
Kylian Mbappé vuelve a sufrir un problema en su rodilla y se pierde la vuelta ante Benfica
"Eres un cono...": Gerard Piqué se burla de Álvaro Arbeloa en la previa de la Kings League
Mundial 2026-Champions League: Italia y un karma llamado Noruega