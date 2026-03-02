Mundial 2026: quién reemplaza a Irán si no participa y cómo impacta en el repechaje

1-Retirada antes del torneo (con margen suficiente):

Si la selección se retira con antelación considerable al inicio del Mundial (más de 30 días antes del 11 de junio de 2026), la FIFA puede designar un reemplazo conforme al sistema de clasificación y ranking continental correspondiente.

2-Retirada cercana al inicio o por “fuerza mayor”:

Si la baja se produce en un plazo muy próximo al torneo o bajo circunstancias excepcionales que impidan reorganizar la logística, la FIFA podría considerar inviable incorporar un nuevo equipo. En ese caso, el grupo afectado podría quedar con tres selecciones.

3-Retirada una vez iniciado el Mundial:

En este caso no se permiten reemplazos. Los partidos del equipo ausente se computarían como derrotas por 3-0, lo que alteraría directamente la tabla del Grupo G y beneficiaría automáticamente a sus rivales (Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda).

El punto clave no es solo si Irán se baja, sino cuándo lo haría. El calendario será el verdadero árbitro de esta decisión. Y ahí entra un dato central: si la retirada se produce con tiempo suficiente, el primer beneficiado sería Irak, que pasaría a ocupar su plaza directa en el Mundial 2026.

Pero entonces surge otra pregunta inevitable: ¿quién ocupa el lugar que dejaría Irak en el repechaje?

El efecto dominó: qué pasa con el repechaje y Bolivia

Si Irán se baja con tiempo suficiente y la FIFA activa el reemplazo, Irak ocuparía directamente su lugar en el Mundial 2026. Pero ese movimiento no es aislado: genera un reacomodamiento inmediato en el repechaje intercontinental.

Irak, hoy, está programado para disputar el repechaje frente al ganador del cruce entre Bolivia y Surinam. Si asciende de manera directa al Mundial, su plaza en ese duelo no desaparece: debe ser ocupada por el siguiente mejor clasificado asiático.

En ese escenario, el lugar de Irak lo tomaría Emiratos Árabes Unidos, que pasaría a disputar el repechaje contra el vencedor del Bolivia–Surinam. Un dato no menor: Emiratos también quedó involucrado en la escalada regional tras los bombardeos iraníes en la zona de Dubái, lo que añade un componente político adicional a un cruce que, en principio, es estrictamente deportivo.

bolivia Bolivia y Surinam se enfrentarán el 26 de marzo de 2026 en el Estadio BBVA de Monterrey por el repechaje rumbo al Mundial 2026.

Es decir, incluso si Irán no participa, Bolivia no accede automáticamente al Mundial 2026. El seleccionado sudamericano deberá ganar su primer cruce ante Surinam y luego superar al representante asiático (que sería Emiratos, no Irak) para obtener su plaza en la Copa del Mundo.

Por eso, la eventual baja iraní no simplifica el camino sudamericano, sino que simplemente modifica el rival en el último escalón clasificatorio.

