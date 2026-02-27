La Inteligencia Artificial (IA) permite probar tratamientos contra el cáncer

La Inteligencia Artificial (IA) continúa generando sorpresas con sus avances en todos los ámbitos de la cotidiana y la ciencia ya apuesta a ella para intentar mejorar tratamientos de distintas enfermedades. Ahora, la implementación de la IA permite probar tratamientos contra el cáncer antes de aplicarlos al paciente.
Por eso, la medicina está viviendo su mayor salto evolutivo gracias a la Inteligencia Artificial, que hoy interviene directamente en la oncología para eliminar el ‘ensayo’ y ‘error’ en los tratamientos. Se trata del Gemelo Digital de la persona, una visión tecnológica que propone crear un clon digital capaz de predecir el comportamiento de un organismo real testeando tratamientos oncológicos antes de aplicarlos al paciente. La IA interviene como una aliada estratégica que permite modelar un clon digital capaz de predecir el comportamiento de un organismo real frente a distintas variables. A diferencia de un diagnóstico tradicional, esta implementación propone crear un “avatar” matemático y biológico de la persona, que funciona como un entorno de pruebas seguro y busca lograr que el camino hacia la recuperación sea mucho más previsible y menos agresivo.
El fuerte cambio con la implementación de la IA
Este cambio de paradigma marca un antes y después en la práctica médica actual. En un contexto donde los tratamientos oncológicos suelen ser agresivos y altamente invasivos, la tecnología de Gemelos Digitales surge como el escudo definitivo para el paciente. Antes de avanzar con un tratamiento, los profesionales pueden someter a este clon a cientos de simulaciones computarizadas con el objetivo de determinar qué camino tiene mayor probabilidad de éxito y tratar con mayor certeza el diagnóstico antes de intervenir al paciente.
Este avance tecnológico representa un hito de optimismo para la medicina moderna: gracias a la capacidad de procesamiento de los algoritmos, ahora es posible predecir la respuesta a un tratamiento con un respaldo analítico sin precedentes, transformando la experiencia del paciente en un proceso mucho más seguro, personalizado y, sobre todo, humano.
La ciencia detrás del “avatar” médico
Esta visión tecnológica, que se proyecta como el estándar de la próxima década, integra hitos que hasta hace poco eran impensables:
. Interpretación automática con IA: antes de que el radiólogo vea la imagen, un asistente inteligente analiza los escaneos automáticamente, resaltando nódulos o lesiones milimétricas que podrían pasar desapercibidas, ahorrando horas críticas de diagnóstico.
. Radioterapia que “respira” con el paciente: en el momento del tratamiento, la tecnología de aceleración lineal de precisión se sincroniza con el movimiento del cuerpo (como la respiración), garantizando que la radiación impacte sólo en las células cancerígenas y proteja los órganos sanos circundantes.
. Quirófanos con Realidad Aumentada: los cirujanos interactúan con el gemelo digital superpuesto al paciente real, navegando por su anatomía con la precisión de un GPS quirúrgico.
“El Gemelo Digital es la frontera más avanzada de la oncología: permitirá que el médico, además de ver el presente del paciente, pueda ver cómo evolucionará su salud ante distintas decisiones clínicas futuras. Es una nueva era en donde el paciente se convierte en el beneficiario de un plan ya probado, que tiene una mayor probabilidad de éxito por su precisión”, explicó Mario Amadio, Director General de Siemens Healthineers Argentina.
Algoritmos a contrarreloj
La urgencia de estas tecnologías radica en las cifras: se estima que unos 10 millones de personas murieron de cáncer en 2020. En Latinoamérica, donde el acceso a especialistas es un desafío, el uso de gemelos digitales y sistemas de precisión remotos permitiría que procedimientos complejos se realicen con apoyo de expertos a distancia, democratizando la salud de alta complejidad.
En esta visión de futuro cercano, el cáncer deja de ser una sentencia de “esperar y ver” para convertirse en una batalla que se gana primero en los algoritmos, buscando que cuando el tratamiento llegue al paciente real esté respaldado por simulaciones y análisis previos que apoyen la toma de decisiones e incrementen la precisión y previsibilidad del abordaje terapéutico.
*Este contenido describe una visión prospectiva basada en investigación y desarrollo tecnológico. No constituye una recomendación médica.
