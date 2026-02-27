La Inteligencia Artificial (IA) permite probar tratamientos contra el cáncer

. Interpretación automática con IA: antes de que el radiólogo vea la imagen, un asistente inteligente analiza los escaneos automáticamente, resaltando nódulos o lesiones milimétricas que podrían pasar desapercibidas, ahorrando horas críticas de diagnóstico.

Gemelo digital 4

. Radioterapia que “respira” con el paciente: en el momento del tratamiento, la tecnología de aceleración lineal de precisión se sincroniza con el movimiento del cuerpo (como la respiración), garantizando que la radiación impacte sólo en las células cancerígenas y proteja los órganos sanos circundantes.

. Quirófanos con Realidad Aumentada: los cirujanos interactúan con el gemelo digital superpuesto al paciente real, navegando por su anatomía con la precisión de un GPS quirúrgico.

“El Gemelo Digital es la frontera más avanzada de la oncología: permitirá que el médico, además de ver el presente del paciente, pueda ver cómo evolucionará su salud ante distintas decisiones clínicas futuras. Es una nueva era en donde el paciente se convierte en el beneficiario de un plan ya probado, que tiene una mayor probabilidad de éxito por su precisión”, explicó Mario Amadio, Director General de Siemens Healthineers Argentina.

Algoritmos a contrarreloj

La urgencia de estas tecnologías radica en las cifras: se estima que unos 10 millones de personas murieron de cáncer en 2020. En Latinoamérica, donde el acceso a especialistas es un desafío, el uso de gemelos digitales y sistemas de precisión remotos permitiría que procedimientos complejos se realicen con apoyo de expertos a distancia, democratizando la salud de alta complejidad.

En esta visión de futuro cercano, el cáncer deja de ser una sentencia de “esperar y ver” para convertirse en una batalla que se gana primero en los algoritmos, buscando que cuando el tratamiento llegue al paciente real esté respaldado por simulaciones y análisis previos que apoyen la toma de decisiones e incrementen la precisión y previsibilidad del abordaje terapéutico.

Acerca de Siemens Healthineers

Siemens Healthineers lidera avances en el cuidado de la salud. Para todos. En todas partes. De manera sostenible. La compañía es un proveedor global de equipos, soluciones y servicios para el sector salud, con presencia en más de 180 países y representación directa en más de 70. El grupo está compuesto por Siemens Healthineers AG, listada como SHL en Frankfurt, Alemania, y sus subsidiarias. Como empresa líder en tecnología médica, Siemens Healthineers está comprometida con mejorar el acceso a la atención médica en comunidades desatendidas en todo el mundo, trabajando para superar las enfermedades más prevalentes. Sus principales áreas de actividad incluyen imagenología, diagnóstico, cuidados oncológicos y terapias mínimamente invasivas, complementadas por tecnologías digitales e inteligencia artificial.

En el año fiscal 2024, que finalizó el 30 de septiembre de 2025 Siemens Healthineers generó ingresos cercanos a los 23,375 millones de euros. Para más información, visite http://www.siemens-healthineers.com.

*Este contenido describe una visión prospectiva basada en investigación y desarrollo tecnológico. No constituye una recomendación médica.

Más notas de Urgente24

Día Mundial de las Enfermedades Raras: En Argentina, más de 3 millones esperan diagnóstico

Atentos: La 2da dosis de la vacuna Triple Viral se aplicará a otra edad

Ciencia: Esta quizá sea la forma más simple de alejar la depresión

Una vacuna universal sonaba descabellado, ahora estos científicos dicen que la crearon

Científicos creen que algunos casos de autismo podrían prevenirse: Cómo

Ejemplo: En Brasil designan juez a un abogado diagnosticado con autismo