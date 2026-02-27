urgente24
en vivo LEY PENAL JUVENIL/ REFORMA LABORAL

Últimos minutos de extraordinarias: Javier Milei busca la goleada en el Congreso

Sesiones en el Senado, donde Javier Milei quiere sellar la victoria.&nbsp;

Sesiones en el Senado, donde Javier Milei quiere sellar la victoria. 

FOTO: HONORABLE SENADO
Sesiones en el Senado, donde Javier Milei quiere sellar la victoria.&nbsp;

Sesiones en el Senado, donde Javier Milei quiere sellar la victoria. 

FOTO: HONORABLE SENADO

La administración de Javier Milei cierra el periodo de extraordinarias y la embestida en el Congreso. Senado trata Ley Penal Juvenil y reforma laboral.

27 de febrero de 2026 - 13:42

EN VIVO

VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2026. Javier Milei transita los últimos minutos de la ventana de sesiones extraordinarias en el Congreso satisfecho por la performance de los nuevos bloques oficiales tras la victoria de octubre de 2025. Con la media sanción de la Ley Penal Juvenil y la reforma laboral bajo tratamiento, el presidente se encamina a la apertura del periodo ordinario con varios puntos a destacar frente a una oposición que no supo como bloquear la embestida de la Casa Rosada.

En las afueras del Congreso, decenas de organizaciones sociales mantienen la vigilia a la espera de los resultados. Durante la mañana se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, una constante en lo que va de la actividad legislativa en el verano.

Mientras tanto, sigue la tensión oficial con AFA. La mudanza de la sede de la entidad madre del Fútbol Argentino a PBA fue la respuesta de Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino a la avanzada de la IGJ porteña, quien solicitó la instalación de veedores en la asociación para poder controlar exahustivamente los movimientos financieros sospechados.

A nivel internacional, crece la tensión en Medio Oriente. Estados Unidos, en medio de negociaciones con Irán para el desarme nuclear, alertó a funcionarios desplegados en Israel a abandonar la zona mientras se mantengan activos los vuelos comerciales. Se espera una escalada bélica en caso de un fracaso de la vía diplomática.

Ver posteo en X:

Javier Milei 3 a 0 P
El festejo del Presidente en X.&nbsp;

El festejo del Presidente en X.

Todo esto y más en el vivo de Urgente24:

-----------------------------

Live Blog Post

Los glaciares y su utilidad, cuestionada por LLA

El Gobierno logró anoche la media sanción del Senado a la reforma de la Ley de Glaciares. Más allá de las críticas que ha recibido este proyecto desde algunos sectores, por el impacto ambiental que podría tener, se armó gran polémica por las declaraciones del senador libertario Enzo Fullone durante la sesión.

El senador de La Libertad Avanza por Río Negro -que reemplazó a Lorena Villaverde, quien decidió no asumir su banca en el Senado tras ser denunciada por presuntos vínculos con el narcotráfico- aseguró en el recinto que los glaciares “son rocas congeladas a 4000 metros que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico”.

VER NOTA

Live Blog Post

Medios vs la AFA, nuevo episodio

En el afán de Santiago Caputo / Guillermo Tofoni de provocar el colapso de AFA, el canal TN (Grupo Clarín) acumula varios errores muy interesantes en un tema muy polémico tal como es su ofensiva contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino, etc. Por ejemplo, en el predio en Pilar de la Asociación del Fútbol Argentino omitieron el caso de la Quinta de Olivos.

La politóloga Guadalupe Vázquez hizo de cronista de Jony Viale (TN) para conocer el predio de AFA en construcción en el municipio de Pilar.

VER NOTA

Live Blog Post

Luis Juez, el libertario

El senador descargó un discurso con respuestas políticas referidas a las críticas de la Ley Penal Juvenil. "Conozco algo de la ley penal. Hace 40 años que camino los pasillos de Tribunales. Solamente desconociendo lo que pasa se puede opinar con semejante ignorancia. Las bandas utilizan a los menores para cometer a los peores delitos. Pasa en todas las provincias, los narcos se adueñaron de nuestros hijos. Esta es una sesión del fracaso, hemos fracasando romantizando la violencia. El gobernador de mi provincia se gasta 50.000 millones de pesos en periodistas. Ahí está la plata para esto. Ninguna ley te devuelve lo que un delincuente te robó: la vida de un hijo", disparó desde su nuevo rol en el bloque oficialista.

Live Blog Post

Test psicológico para asumir cargos políticos

Un proyecto presentado en el Congreso busca incorporar un requisito inédito para acceder a los cargos políticos más importantes del país: aprobar una evaluación psicológica obligatoria antes de asumir. La iniciativa lo presentó la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Mercedes LLano.

La iniciativa crea la “Evaluación de Idoneidad Psicológica Funcional”, una instancia previa que deberían cumplir legisladores nacionales, autoridades superiores del Poder Ejecutivo y también quienes aspiren a ser presidente o vicepresidente.

VER NOTA

Live Blog Post

Riesgo país sube a pesar de los esfuerzos de Economía

El Riesgo País profundizaba la tendencia al alza este viernes en vísperas de la sanción de la reforma laboral en el Congreso.

Si bien se descuenta que el proyecto del gobierno de Javier Milei se convertirá en ley con la ratificación en el Senado, los bonos argentinos operaban a la baja, lo que incrementaba el indicador de riesgo de default un 4%, hasta los 576 puntos, 22 más que en el cierre anterior.

VER NOTA

Más noticias en Urgente24:

Sondeo: Desaprobación de la gestión, pero Milei es el de mejor imagen y hay empate entre Kicillof y Bullrich

Reforma Laboral: Primeros incidentes en el Obelisco y Congreso blindado

Día D para la Hidrovía: Se abren los sobres de la licitación y Santa Fe no quiere perder pisada

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES