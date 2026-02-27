Últimos minutos de extraordinarias: Javier Milei busca la goleada en el Congreso

Live Blog Post

El Gobierno logró anoche la media sanción del Senado a la reforma de la Ley de Glaciares. Más allá de las críticas que ha recibido este proyecto desde algunos sectores, por el impacto ambiental que podría tener, se armó gran polémica por las declaraciones del senador libertario Enzo Fullone durante la sesión.

El senador de La Libertad Avanza por Río Negro -que reemplazó a Lorena Villaverde, quien decidió no asumir su banca en el Senado tras ser denunciada por presuntos vínculos con el narcotráfico- aseguró en el recinto que los glaciares “son rocas congeladas a 4000 metros que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico”.

