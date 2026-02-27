Últimos minutos de extraordinarias: Javier Milei busca la goleada en el Congreso

VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2026. Javier Milei transita los últimos minutos de la ventana de sesiones extraordinarias en el Congreso satisfecho por la performance de los nuevos bloques oficiales tras la victoria de octubre de 2025. Con la media sanción de la Ley Penal Juvenil y la reforma laboral bajo tratamiento, el presidente se encamina a la apertura del periodo ordinario con varios puntos a destacar frente a una oposición que no supo como bloquear la embestida de la Casa Rosada.
Los glaciares y su utilidad, cuestionada por LLA
El Gobierno logró anoche la media sanción del Senado a la reforma de la Ley de Glaciares. Más allá de las críticas que ha recibido este proyecto desde algunos sectores, por el impacto ambiental que podría tener, se armó gran polémica por las declaraciones del senador libertario Enzo Fullone durante la sesión.
El senador de La Libertad Avanza por Río Negro -que reemplazó a Lorena Villaverde, quien decidió no asumir su banca en el Senado tras ser denunciada por presuntos vínculos con el narcotráfico- aseguró en el recinto que los glaciares “son rocas congeladas a 4000 metros que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico”.
