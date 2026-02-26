El Gobierno avanzó en la reforma de la ley de glaciares para reducir las zonas protegidas y habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente.
VOTACIÓN AJUSTADA
Senado aprobó Ley de Glaciares por 40 votos a favor y 31 en contra
El Senado aprobó cambios en la Ley de Glaciares con 40 votos a favor y 31 en contra. Pasa a la cámara baja para ser discutido.
El oficialismo aprobó la iniciativa en general con 40 votos a favor, 31 rechazos y la abstención de la neuquina Julieta Corroza. Parte de Pro, el radicalismo y algunos bloques provinciales, también apoyaron la reforma integrantes del bloque Justicialista: Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan).
Media sanción que va a Diputados
“No es agua o trabajo. Es un país que cuida a sus provincias”, dijo Patricia Bullrich en el discurso final. Consideró que para la ley vigente “proteger ha sido paralizar”. Y concluyó:
En los palcos
Desde los palcos, siguieron la votación la secretaria General, Karina Milei; Martín y Eduardo “Lule” Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Minería, Luis Lucero.
Ley polémica
La reforma genera polémica en sectores ambientalistas, que rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. La propuesta, además, atraviesa partidos y regiones. Mientras que casi todos los referentes de las provincias cordilleranas apoyaron la iniciativa, el resto osciló entre el rechazo y un acompañamiento tímido. Reflexiona, Delfina Celichini en el medio La Nación.
Durante la tarde, el debate enfrentó dos posturas contrapuestas. En líneas generales, los defensores de la norma argumentaron que el texto protege las geoformas del área periglaciar que cumplen una función hídrica relevante y defendieron la potestad de las provincias para intervenir en el inventario de glaciares. Los detractores, en cambio, advirtieron sobre las consecuencias ambientales, sobre todo en la afectación de las cuencas hídricas.
Recordemos que la ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar y, prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.
Otro eje de discusión fue el mayor poder que los cambios le otorgan a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo considera que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente, es el Ianigla, un instituto científico con sede en Mendoza, el que construye este inventario.
Más noticias en Urgente24
La revancha de Paolo Rocca tras perder la licitación de Vaca Muerta
LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe
Mercado Libre lanzó una jugada letal para terminar con Shein en Argentina
ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes
Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo