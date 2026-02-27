Buscan que los políticos pasen un test psicológico obligatorio antes de asumir

capacidad de juicio crítico y ético en decisiones públicas

regulación emocional bajo presión institucional

autocontrol y respeto por las normas constitucionales

trabajo en equipo y empatía institucional

El examen sería realizado por organismos técnicos independientes y consistiría en pruebas psicométricas, entrevistas estructuradas y evaluaciones de personalidad validadas científicamente en Argentina.

La “Tríada Oscura” en la política

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que propone medir rasgos de personalidad vinculados al ejercicio del poder.

Entre ellos aparecen:

narcisismo

maquiavelismo

psicopatía subclínica

Según los fundamentos, estos rasgos podrían asociarse a conductas institucionalmente dañinas, como el autoritarismo, la corrupción o la toma de decisiones impulsivas.

Apto o no apto: la consecuencia directa

El resultado no incluiría diagnósticos clínicos ni detalles médicos. Solo habría dos posibles dictámenes:

“Apto funcional” → habilita a asumir el cargo

“No apto funcional” → impide asumir o incluso presentarse como candidato

Si el resultado fuera negativo, la persona quedaría inhabilitada y debería ser reemplazada según la normativa electoral vigente. El evaluado también podría pedir una revisión ante un comité independiente.

Confidencialidad y límites

La ley establece que la información psicológica sería confidencial: solo se comunicaría el resultado final, sin datos clínicos ni fundamentos técnicos detallados.

Además, aclara que no se trata de diagnosticar enfermedades mentales, sino de evaluar aptitudes funcionales para la toma de decisiones públicas.

Qué argumento usan los autores

El proyecto sostiene que el derecho a ser elegido no es absoluto y puede tener requisitos razonables, igual que la edad mínima, la ciudadanía o la ausencia de condenas penales.

Para sus impulsores, la democracia no solo implica votar, sino garantizar que quienes gobiernan tengan condiciones adecuadas para ejercer el poder. También comparan el requisito con otros cargos estatales —como fuerzas de seguridad o diplomáticos— donde ya existen evaluaciones psicológicas obligatorias.

Por qué genera debate

El proyecto abre una discusión constitucional delicada.

Por un lado, plantea la protección institucional y la calidad democrática.

Por el otro, introduce una pregunta central: ¿puede el Estado impedirle gobernar a alguien elegido por el voto popular por un examen psicológico?

La discusión recién comienza en el Congreso, pero si avanzara, implicaría un cambio profundo en la forma de acceso al poder político en Argentina.

El proyecto completo a continuación:

Proyecto de Ley EVALUACIÓN DE IDONEIDAD PSICOLÓGICA FUNCIONAL

____________________________

Más noticias en Urgente24:

Sondeo: Desaprobación de la gestión, pero Milei es el de mejor imagen y hay empate entre Kicillof y Bullrich

Reforma Laboral: Primeros incidentes en el Obelisco y Congreso blindado

Día D para la Hidrovía: Se abren los sobres de la licitación y Santa Fe no quiere perder pisada