Marcela Tinayre denunció una "mano negra" en la TV Pública

La TV Pública cambiará su nombre

El Gobierno anunció que avanzará en un cambio de nombre para la TV Pública, en el marco de un proceso de ajuste y reestructuración de los medios estatales. La medida busca reflejar simbólicamente la nueva orientación de la señal, centrada en la reducción del gasto y la redefinición de su estructura.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó que la imposibilidad legal de privatizar el canal obliga a “achicar al mínimo el gasto”. En ese sentido, señaló que el cambio de denominación apunta a comunicar el rumbo elegido, aunque aclaró que no está previsto el cierre de la emisora.

Además, el oficialismo prevé continuar con la reducción de personal mediante retiros voluntarios y otras herramientas administrativas.

El objetivo oficial es llevar al canal a una “mínima expresión” en términos de costos y plantilla, manteniendo su funcionamiento dentro del marco legal vigente.

