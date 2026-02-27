Finalmente Marcela Tinayre no volverá a la pantalla chica tras una negociación inquietante con la TV Pública y rompió el silencio luego de la sorpresiva cancelación de su nuevo ciclo al asegurar que el proyecto fue frenado por una “mano negra” cuando ya estaba completamente avanzado.
ESTALLÓ LA POLÉMICA
Marcela Tinayre denunció una "mano negra" en la TV Pública
La conductora Marcela Tinayre aseguró que una figura frenó su ciclo cuando estaba listo su debut y apuntó a motivos personales detrás de la decisión del canal.
La conductora reveló, en declaraciones para El Observador, que tenía contrato firmado, equipo confirmado y escenografía montada para el debut de un magazine de actualidad que iba a emitirse de lunes a viernes en horario vespertino. Según explicó, las negociaciones estaban tan encaminadas que incluso había coordinado su regreso desde Uruguay para grabar promociones oficiales.
Sin embargo, a último momento recibió una comunicación en la que se le informó que el programa no saldría al aire. “Me dieron como explicación que había alguien que no quería que yo esté en la TV Pública. O sea, manejaron un tema personal utilizando un medio que es de todos los argentinos”, afirmó en diálogo con Marina Calabró y Guido Záffora, quien describió al responsable como una figura “muy importante” dentro de la estructura de decisiones, aunque evitó dar nombres.
Por otro lado, aclaró que su salario no iba a ser abonado por el Estado, sino por una productora independiente que estaba a cargo de la apuesta. En el ambiente televisivo, algunas versiones vinculan el conflicto con un cruce mediático ocurrido años atrás con el presidente Javier Milei, aunque no existe confirmación oficial sobre esa hipótesis. Tras la cancelación, evalúa nuevas propuestas para regresar a la pantalla desde el ámbito privado y mantiene conversaciones con la productora Kuarzo para relanzar su histórico programa Las Rubias, que podría estrenarse en abril con formato semanal.
La TV Pública cambiará su nombre
El Gobierno anunció que avanzará en un cambio de nombre para la TV Pública, en el marco de un proceso de ajuste y reestructuración de los medios estatales. La medida busca reflejar simbólicamente la nueva orientación de la señal, centrada en la reducción del gasto y la redefinición de su estructura.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó que la imposibilidad legal de privatizar el canal obliga a “achicar al mínimo el gasto”. En ese sentido, señaló que el cambio de denominación apunta a comunicar el rumbo elegido, aunque aclaró que no está previsto el cierre de la emisora.
Además, el oficialismo prevé continuar con la reducción de personal mediante retiros voluntarios y otras herramientas administrativas.
El objetivo oficial es llevar al canal a una “mínima expresión” en términos de costos y plantilla, manteniendo su funcionamiento dentro del marco legal vigente.
