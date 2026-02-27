Andrea del Boca cruzó la puerta de Gran Hermano en Telefe hablando de sanación, memoria y cuentas pendientes con el pasado, pero en las últimas horas se reveló cuánto cobra por semana y la épica empezó a hacer un poco de ruido. Porque cuando los números salen a la luz, queda claro que no fue solamente a cerrar heridas.
"EXORBITANTE"
"¿Saben cuánto cobra?": La millonaria "sanación" de Andrea del Boca en GH
Andrea del Boca ingresó a Gran Hermano esta semana y ya se filtró lo que cobra, una cifra tan ridículmente alta que el encierro parece más un spa all inclusive.
Un contrato VIP para Andrea del Boca en la casa más "igualitaria"
La información salió al aire en DDM donde, según contó Guido Záffora, Andrea del Boca arregló 6 millones de pesos por semana para participar en Gran Hermano, el tanque de Telefe que sostiene buena parte del prime time. Si la cuenta cierra y completa el mes, hablamos de 24 millones mensuales.
Como si eso no alcanzara para dejar incrédulo a más de uno, Ángel de Brito dio otra versión en su streaming Ángel Responde por Bondi Live, en la que fue todavía más gráfico: "¿Quieren saber cuánto cobra Andrea del Boca? Se lo digo de una manera, por ahí no suena tan bien, pero se las voy a decir de la manera que va a sonar mejor. El arreglo, como en todos los realities, es hasta que estés".
Y remató: "Voy a hacer la cuenta, va a ser fácil la cuenta... Aproximadamente, un millón de pesos por día. Andrea del Boca cobra como 30 palos por mes. 25 millones de pesos por mes".
Mientras tanto, el resto de los participantes ronda los 157 mil pesos semanales, es decir que no llegan al millón por mes. La diferencia es que Andrea no compite en igualdad de condiciones, porque su presencia no está pensada como la de una jugadora más sino como la de una figura que eleva el perfil de una edición que necesita captar audiencia.
Y cuando aparece alguien que cobra veinte o treinta veces más que el resto, el relato de la "experiencia transformadora" pierde inocencia. Esto es televisión, es rating y es inversión. Lo demás, en todo caso, es envoltorio.
Gran Hermano como operación de imagen
Dentro de la casa, Andrea eligió contar su versión de los hechos que la tuvieron en polémica durante años. "Yo fui cancelada durante diez años por un juicio que era netamente político y que me condenaron muchos de los medios, horas y horas de programa de que yo era culpable, que tenían que colgarme de la Plaza de Mayo. Se comprobó, fui absuelta", dijo frente a sus compañeros.
La actriz se refería a la causa por presunta defraudación vinculada a la novela Mamá Corazón, por la que fue investigada tras recibir fondos públicos y que terminó con su sobreseimiento en 2025. En su momento, según recordó De Brito en redes, "no podía cobrar en Argentina" y Telefe le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos, antecedente que vuelve a poner en foco su relación contractual con el canal.
Andrea también fue más personal cuando habló de su padre y sostuvo: "Mi viejo no lo pudo soportar. De la depresión lo llevó a un tumor y en tres meses se fue". Y remató con una declaración que sintetiza su estrategia: "Para mí, de alguna manera es sanador Gran Hermano. Como yo no tengo nada que ocultar, me meto en la boca del lobo. Me meto en el programa de mayor rating para decir 'yo estoy acá, entera'. Porque si no sería como esconderse. No, yo no me escondo".
Ahora bien, lo que nadie discute es que haya sido absuelta por la Justicia, pero una cosa es el expediente cerrado y otra es la construcción de imagen en horario central. Gran Hermano es exposición cruda, pero a la vez es una vidriera enorme y perfectamente calculada. Y cuando esa vidriera se sostiene por un contrato millonario, la valentía de Del Boca se mezcla inevitablemente con la conveniencia.
Andrea del Boca juega a la transparencia, pero desde una posición privilegiada y blindada económicamente, cuando millones de argentinos se ajustan para llegar a fin de mes. Porque al final, lo que queda en concreto es que la redención, en televisión, también tiene precio.
