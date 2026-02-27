"¿Saben cuánto cobra?": La millonaria "sanación" de Andrea del Boca en GH

image Andrea del Boca cobra entre 24 y 30 millones por mes en Gran Hermano, muy por encima del resto, según reveló Ángel de Brito.

Y cuando aparece alguien que cobra veinte o treinta veces más que el resto, el relato de la "experiencia transformadora" pierde inocencia. Esto es televisión, es rating y es inversión. Lo demás, en todo caso, es envoltorio.

Gran Hermano como operación de imagen

Dentro de la casa, Andrea eligió contar su versión de los hechos que la tuvieron en polémica durante años. "Yo fui cancelada durante diez años por un juicio que era netamente político y que me condenaron muchos de los medios, horas y horas de programa de que yo era culpable, que tenían que colgarme de la Plaza de Mayo. Se comprobó, fui absuelta", dijo frente a sus compañeros.

La actriz se refería a la causa por presunta defraudación vinculada a la novela Mamá Corazón, por la que fue investigada tras recibir fondos públicos y que terminó con su sobreseimiento en 2025. En su momento, según recordó De Brito en redes, "no podía cobrar en Argentina" y Telefe le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos, antecedente que vuelve a poner en foco su relación contractual con el canal.

image Tras su sobreseimiento por la novela Mamá Corazón, Del Boca usa el reality para limpiar su imagen en horario central.

Andrea también fue más personal cuando habló de su padre y sostuvo: "Mi viejo no lo pudo soportar. De la depresión lo llevó a un tumor y en tres meses se fue". Y remató con una declaración que sintetiza su estrategia: "Para mí, de alguna manera es sanador Gran Hermano. Como yo no tengo nada que ocultar, me meto en la boca del lobo. Me meto en el programa de mayor rating para decir 'yo estoy acá, entera'. Porque si no sería como esconderse. No, yo no me escondo".

Ahora bien, lo que nadie discute es que haya sido absuelta por la Justicia, pero una cosa es el expediente cerrado y otra es la construcción de imagen en horario central. Gran Hermano es exposición cruda, pero a la vez es una vidriera enorme y perfectamente calculada. Y cuando esa vidriera se sostiene por un contrato millonario, la valentía de Del Boca se mezcla inevitablemente con la conveniencia.

Andrea del Boca juega a la transparencia, pero desde una posición privilegiada y blindada económicamente, cuando millones de argentinos se ajustan para llegar a fin de mes. Porque al final, lo que queda en concreto es que la redención, en televisión, también tiene precio.

