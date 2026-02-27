Scania, marca emblema de la industria pesada en Argentina y en la fabricación de camiones, apuesta a la producción nacional en medio de la crisis que afecta al país y se prepara para lanzar en Expoagro 2026 su nuevo motor de Súper 11 litros, que será una incorporación clave que amplía su oferta de trenes motrices y marca una evolución para este segmento.
A pesar de la crisis industrial, Scania lanza su motor Súper 11 litros y ofrece financiación
Durante la exposición, la compañía contará con un stand en el que presentará camiones y soluciones orientadas a aplicaciones agroindustriales, un vehículo Green Efficiency propulsado a gas con mochila —que permite ampliar la autonomía— y motores destinados tanto a la generación de energía como al funcionamiento de maquinaria agrícola.
Scania lanzará su motor Súper 11 litros
El principal hito de esta edición será la presentación del nuevo motor Super de 11 litros, diseñado para operadores que priorizan eficiencia, flexibilidad y confiabilidad, especialmente en aplicaciones sensibles al peso. Basado en el ADN de la plataforma Super, este nuevo motor comparte el 85 % de sus componentes con el motor de 13 litros, manteniendo los estándares de durabilidad, precisión y rendimiento a largo plazo característicos de la marca. Además, la compañía presentará su oferta integral de servicios y soluciones financieras, incluyendo líneas de financiación con tasa preferencial y cuotas a través de Scania Credit Argentina para la adquisición de camiones Super 11 litros, junto con promociones especiales en servicios, exclusivas durante los cuatro días de la feria.
“El sector agropecuario es un aliado histórico para Scania en la Argentina. Estar presentes en Expoagro nos permite seguir fortaleciendo ese vínculo, escuchando a los clientes y acompañando su evolución con soluciones pensadas para operar mejor hoy y prepararse para lo que viene”, sintetizó Sebastián Figueroa, CEO y presidente de Scania Argentina.
Con esta propuesta, Scania refuerza su posicionamiento como socio integral para un transporte más sustentable, con su oferta que combina continuidad, innovación y evolución, acompañando las necesidades del agro con soluciones cada vez más eficientes y confiables.
Acerca de Scania
Scania es proveedor líder mundial de soluciones de transporte. Junto con sus socios y clientes, la marca impulsando el cambio hacia un sistema de transporte sustentable. En 2024, Scania entregado 96.443 camiones, 5.626 autobuses y 11.170 sistemas de propulsión industriales y marinos a sus clientes. Las ventas netas han ascendido a 216.000 millones de coronas suecas, de las cuales más del 20% estaban relacionadas con servicios. Fundada en 1891, Scania opera en más de 100 países y cuenta con 59.000 colaboradores. La producción tiene lugar en Europa y América Latina, con centros regionales de producción en África, Asia y Eurasia. Scania forma parte del GRUPO TRATON. En Argentina, Scania es miembro firmante del Pacto Global de Naciones Unidas, adhiriendo a sus 17 ODS y a la Agenda 2030 por la lucha contra el cambio climático. Está presente desde 1976 en el país, y cuenta con 1.264 colaboradores, una planta productiva en Tucumán y una red de concesionarios con 29 puntos de servicio.
