A pesar de la crisis industrial, Scania lanza su motor Súper 11 litros y ofrece financiación

Scania Expoagro 25-7 La afamada marca de camiones Scania apuesta a la producción nacional a pesar de la crisis y lanzará su motor Súper 11 litros y ofrece financiación.

Acerca de Scania

Scania es proveedor líder mundial de soluciones de transporte. Junto con sus socios y clientes, la marca impulsando el cambio hacia un sistema de transporte sustentable. En 2024, Scania entregado 96.443 camiones, 5.626 autobuses y 11.170 sistemas de propulsión industriales y marinos a sus clientes. Las ventas netas han ascendido a 216.000 millones de coronas suecas, de las cuales más del 20% estaban relacionadas con servicios. Fundada en 1891, Scania opera en más de 100 países y cuenta con 59.000 colaboradores. La producción tiene lugar en Europa y América Latina, con centros regionales de producción en África, Asia y Eurasia. Scania forma parte del GRUPO TRATON. En Argentina, Scania es miembro firmante del Pacto Global de Naciones Unidas, adhiriendo a sus 17 ODS y a la Agenda 2030 por la lucha contra el cambio climático. Está presente desde 1976 en el país, y cuenta con 1.264 colaboradores, una planta productiva en Tucumán y una red de concesionarios con 29 puntos de servicio.

