Alimentos genéticamente modificados y un aluvión de autorizaciones del Gobierno

A lo largo del año en curso, la cartera agropecuaria nacional autorizó 13 productos genéticamente modificados: 11 vegetales (el nivel más alto de los últimos 6 años) y 2 correspondientes a microorganismos, destinados a la producción de bioetanol y vacunas, indicaron. A lo largo del año en curso, la cartera agropecuaria nacional autorizó 13 productos genéticamente modificados: 11 vegetales (el nivel más alto de los últimos 6 años) y 2 correspondientes a microorganismos, destinados a la producción de bioetanol y vacunas, indicaron.

Soja P.jpg

Alimentos de laboratorio

Según Agricultura, el proceso de aprobación cumple con estándares estrictos impulsados por las autoridades de aplicación como Senasa y Conabia. En ambos casos, se analiza la viabilidad de los productos y su condición inocua para salud tanto animal como humana, además de su impacto en el ecosistema local.

El proceso de evaluación se realiza a través de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) y por el SENASA. Ambas instituciones garantizan que los productos autorizados sean seguros para el agroecosistema (CONABIA) y cumplan con los más altos estándares de inocuidad alimentaria para consumo humano y animal (SENASA), apuntó el Gobierno. El proceso de evaluación se realiza a través de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) y por el SENASA. Ambas instituciones garantizan que los productos autorizados sean seguros para el agroecosistema (CONABIA) y cumplan con los más altos estándares de inocuidad alimentaria para consumo humano y animal (SENASA), apuntó el Gobierno.

Los beneficios centrales de esas políticas son percibidos directamente por los productores agropecuarios, que se aseguran trabajar con cultivos más resistentes a condiciones adversas. Muchos de ellos han sido creados a nivel local, mientras que otros son de origen importados.

Uno de los casos es el de la soja, cultivo que hace años cuenta con versiones “mejoradas” en los laboratorios. De hecho, la Unión Europea incursionó este año en la aprobación de su uso para consumo humano y animal por un periodo de diez años, tras un largo proceso de pruebas.

Trigo 3P

Cultivos transgénicos, mitos y realidades

La modificación genética de cultivos destinados para alimentos ha sido una materia controversial para la industria alimenticia. Frecuentemente asociados a enfermedades derivadas como cáncer y otras patologías, los transgénicos han sido objeto de estudio durante décadas para monitorear el impacto real en la salud humana.

En ese sentido, la comunidad médica internacional todavía no arribó a un consenso referido a posibles efectos negativos por su consumo. De hecho, muchos de esos productos han atravesado procesos de monitoreo incluso más estrictos que otros “comestibles”, sin arrojar resultados malignos para las personas.

Al respecto, el consenso científico enfocó su preocupación en torno a la utilización de pesticidas en cultivos de consumo más que en la propia manipulación genética de estos últimos. Una batería de 900 estudios inspeccionados por la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos no lograron relacionar la aparición de enfermedades con el consumo de alimentos transgénicos.

Otras noticias de Urgente24

Escándalo en Diputados: PRO denunció pacto LLA-K por reparto de cargos en la AGN

Con la Iglesia a favor, Rosario se moviliza frente a la Reforma Laboral

Se aprobó Presupuesto 2026 pero se mantiene emergencia en discapacidad y financiamiento universitario

Donald Trump amagó un gran anuncio, pero no habló sobre Venezuela