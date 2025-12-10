Las exportaciones del campo cerrarán el 2025 con un gran desempeño en términos de volúmenes. Con una buena performance técnica gracias al acompañamiento climático y varios incentivos provisorios a la liquidación de divisas, el complejo agroexportador completará un año destacable desde lo numérico.
BALANCES
Fin del 2025: Las exportaciones del campo fueron récord pero no alcanzaron los dólares
La Secretaría de Agricultura anunció un récord de exportaciones del agro. El contraste cambiario y un escenario de precios bajos.
Al respecto, el Ministerio de Economía mediante la Secretaría de Agricultura anunció un récord de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) durante noviembre y en el acumulado entre enero y ese mes. Se trata de un registro que no captura el momento de la venta pero que sí da cuenta de los embarques y la liquidación.
En el caso de noviembre, Economía adelantó que el aumento interanual de las DJVE fue del 28%. Con 9.323.770 toneladas declaradas, se superaron ampliamente las expectativas del promedio, que en los últimos cinco años ronó 4.879.546 toneladas.
Por otra parte, el acumulado anual también se anotó un récord nominal. Con 92.627.178 toneladas exportadas hasta aquí, el crecimiento interanual fue del 16%. “La cifra no solo supera el máximo de los últimos 5 años, que fue de 88.514.283 de toneladas, sino que también se ubica holgadamente por encima del promedio: 78.474.725 toneladas y del registro del año pasado para este período que fue de 79.853.028 de toneladas”, apuntaron.
Más exportaciones, pero los dólares no alcanzan
El contraste de esa situación fue la escasez de reservas con la que tuvo que lidiar el Gobierno nacional. Precisamente, el impulso de las exportaciones declaradas en noviembre tuvo que ver, en parte, con el programa de retenciones cero que el Gobierno nacional lanzó durante octubre para un cupo de 7.000 millones de dólares, lo que programó ventas inusuales hacia el cierre del año.
Cabe destacar que si bien el volumen exportado ha sido grande hasta aquí, los precios internacionales no acompañaron el rinde de las hectáreas argentinas, lo que significó una menor potencia en el impacto de la “racha” positiva en términos técnicos. Un ejemplo de eso es el caso de la soja, que a diciembre de 2025 se sitúa en torno a los 400 dólares la tonelada, o el trigo con un promedio bajo a nivel histórico cercano a los 220 dólares la tonelada.
Gesto de retenciones
Mientras tanto, el Gobierno nacional anunció ayer una quita parcial de las retenciones a las agroexportaciones. En un nuevo gesto hacia el sector, el Ministerio de Economía anunció un recorte generalizado de los gravámenes de entre el 1% y el 2% según el cultivo.
"Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Milei. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible. Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan", escribió Luis Caputo en X, reforzando su promesa al campo.
