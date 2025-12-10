Fin del 2025: Las exportaciones del campo fueron récord pero no alcanzaron los dólares

Soja P.jpg

Más exportaciones, pero los dólares no alcanzan

El contraste de esa situación fue la escasez de reservas con la que tuvo que lidiar el Gobierno nacional. Precisamente, el impulso de las exportaciones declaradas en noviembre tuvo que ver, en parte, con el programa de retenciones cero que el Gobierno nacional lanzó durante octubre para un cupo de 7.000 millones de dólares, lo que programó ventas inusuales hacia el cierre del año.

A septiembre de 2025, el complejo agroexportador argentino había acumulado liquidaciones por 38.054 millones de dólares. Esa cifra, que creció al finalizar el año, no pudo auspiciar el equilibrio cambiario que se buscaba en la Casa Rosada. A septiembre de 2025, el complejo agroexportador argentino había acumulado liquidaciones por 38.054 millones de dólares. Esa cifra, que creció al finalizar el año, no pudo auspiciar el equilibrio cambiario que se buscaba en la Casa Rosada.

Cabe destacar que si bien el volumen exportado ha sido grande hasta aquí, los precios internacionales no acompañaron el rinde de las hectáreas argentinas, lo que significó una menor potencia en el impacto de la “racha” positiva en términos técnicos. Un ejemplo de eso es el caso de la soja, que a diciembre de 2025 se sitúa en torno a los 400 dólares la tonelada, o el trigo con un promedio bajo a nivel histórico cercano a los 220 dólares la tonelada.

Cosechadora P.jpg Precios más bajos y reticencia del productor a liquidar complican la acumulación de reservas.

Gesto de retenciones

Mientras tanto, el Gobierno nacional anunció ayer una quita parcial de las retenciones a las agroexportaciones. En un nuevo gesto hacia el sector, el Ministerio de Economía anunció un recorte generalizado de los gravámenes de entre el 1% y el 2% según el cultivo.

"Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Milei. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible. Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan", escribió Luis Caputo en X, reforzando su promesa al campo.

Luis Caputo 6P Luis Caputo en X.

