SANTA FE. Luego del anunció del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sobre la baja de retenciones, desde la Provincia consideraron la noticia como "positiva" para el territorio santafesino cuya economía está estrechamente relacionada a la producción agroexportadora. La Sociedad Rural también se expresó.
ANUNCIO
Retenciones: Santa Fe mete presión por la quita definitiva
Desde Santa Fe celebraron la medida anunciada por Caputo. Sin embargo, la Sociedad Rural expresó que las retenciones siguen siendo un impuesto "injusto".
Santa Fe reclamó que se acelere la baja
Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini, sostuvo que se trata de un reclamo sostenido de la gestión de Maximiliano Pullaro para avanzar en un sendero descendente que, idealmente, culmine en la eliminación definitiva de este tributo.
De manera continuada, el funcionario remarcó que Santa Fe le aporta casi 2.500 o 3.000 millones de dólares al Gobierno en materia de retenciones. A raíz de ello, explicó que la baja del 1 o 2% probablemente represente 200 o 250 millones de dólares de la Provincia.
En ese sentido, aseguró que "Eso es positivo porque es plata, en definitiva, que queda en la matriz productiva de la provincia, que vuelvan a inversiones, que vuelvan a dinamizar la economía productiva".
A su vez, Puccini insistió en la necesidad de que esta baja siga lo más rápido posible. "Si cada año baja un 2% nos van a pasar 15 años por delante, oportunidades por delante, y el país así realmente no va a salir adelante", señaló.
"El gobierno nacional está diciendo que hay que quitar carga tributaria. La mayor carga tributaria en el sistema productivo son impuestos nacionales. Del 28% de presión tributaria que tiene quien produce, 24% son impuestos nacionales y este (las retenciones) es uno de ellos", agregó.
En tanto, reclamó que los derechos de importación "sigan bajando hasta la quita definitiva de las retenciones".
El ministro subrayó que es fundamental que la baja sea cuanto antes pero aclaró que "dicha baja no es plata que viene al gobierno de la provincia de Santa Fe, sino que queda en el bolsillo de quien produce, el que se levanta temprano, se acuesta tarde y que cuando el campo anda, anda un comercio, anda una industria, anda el turismo, anda la economía de un pueblo, de una ciudad. Ese es el mensaje al gobierno nacional, que acelere la baja y la quita definitiva de las retenciones".
"Ahora tenemos un otorgamiento, un crédito internacional por 800 millones de dólares, que el 50% de eso también va a ir a infraestructura. Imagínense si un poquito de lo mismo pondría el gobierno nacional en infraestructura por una provincia como la nuestra, todo lo que pudiésemos crecer, no como Santa Fe, sino con una mirada federal de la República Argentina", cerró Puccini.
Postura de la Sociedad Rural
Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ricardo Argenti, también valoró la medida del Gobierno. Sin embargo, expresó que el sector necesita avanzar hacia su eliminación total.
En declaraciones a Mitre Santa Fe, indicó que el anuncio cumple con lo prometido por Javier Milei y que cualquier baja "incentiva e impacta directamente en el ingreso del productor", pero dijo que las retenciones continúan siendo un impuesto "injusto" ya que se aplican sobre el valor bruto de vente y no sobre la ganancia real.
Argenti comentó que el efecto de la quita no impacta rápidamente en el mercado debido a que los precios también responden a la oferta y la demanda. Sobre esa línea, puso como ejemplo el caso del trigo, donde la excelente cosecha generó una baja en los valores.
Comunicado de la Bolsa de Comercio
Las Bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe, y las de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos difundieron un comunicado conjunto donde destacaron que "este nuevo paso reafirma el camino hacia la eliminación definitiva de este impuesto sumamente distorsivo".
