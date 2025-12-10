Retenciones: Santa Fe mete presión por la quita definitiva

A su vez, Puccini insistió en la necesidad de que esta baja siga lo más rápido posible. "Si cada año baja un 2% nos van a pasar 15 años por delante, oportunidades por delante, y el país así realmente no va a salir adelante", señaló.

"El gobierno nacional está diciendo que hay que quitar carga tributaria. La mayor carga tributaria en el sistema productivo son impuestos nacionales. Del 28% de presión tributaria que tiene quien produce, 24% son impuestos nacionales y este (las retenciones) es uno de ellos", agregó.

En tanto, reclamó que los derechos de importación "sigan bajando hasta la quita definitiva de las retenciones".

image El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó la medida anunciada por el Gobierno.

El ministro subrayó que es fundamental que la baja sea cuanto antes pero aclaró que "dicha baja no es plata que viene al gobierno de la provincia de Santa Fe, sino que queda en el bolsillo de quien produce, el que se levanta temprano, se acuesta tarde y que cuando el campo anda, anda un comercio, anda una industria, anda el turismo, anda la economía de un pueblo, de una ciudad. Ese es el mensaje al gobierno nacional, que acelere la baja y la quita definitiva de las retenciones".

"Ahora tenemos un otorgamiento, un crédito internacional por 800 millones de dólares, que el 50% de eso también va a ir a infraestructura. Imagínense si un poquito de lo mismo pondría el gobierno nacional en infraestructura por una provincia como la nuestra, todo lo que pudiésemos crecer, no como Santa Fe, sino con una mirada federal de la República Argentina", cerró Puccini.

Postura de la Sociedad Rural

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ricardo Argenti, también valoró la medida del Gobierno. Sin embargo, expresó que el sector necesita avanzar hacia su eliminación total.

En declaraciones a Mitre Santa Fe, indicó que el anuncio cumple con lo prometido por Javier Milei y que cualquier baja "incentiva e impacta directamente en el ingreso del productor", pero dijo que las retenciones continúan siendo un impuesto "injusto" ya que se aplican sobre el valor bruto de vente y no sobre la ganancia real.

Argenti comentó que el efecto de la quita no impacta rápidamente en el mercado debido a que los precios también responden a la oferta y la demanda. Sobre esa línea, puso como ejemplo el caso del trigo, donde la excelente cosecha generó una baja en los valores.

image La Sociedad Rural de Santa Fe valoró la baja del 2% en retenciones, pero advirtió que el tributo sigue siendo "injusto" y pidió avanzar hacia su eliminación para mejorar la producción.

Comunicado de la Bolsa de Comercio

Las Bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe, y las de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos difundieron un comunicado conjunto donde destacaron que "este nuevo paso reafirma el camino hacia la eliminación definitiva de este impuesto sumamente distorsivo".

