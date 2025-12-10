El predio de la AFA en Ezeiza tuvo un día muy movido con lo que fue en primer término el sorteo de las Zonas A y B de la Liga Profesional que se jugarán en 2026. Más tarde se realizó el sorteo del cuadro completo de Copa Argentina, por lo que tanto River como Boca conocen rivales y cuando debutarían.
Se sorteó la Copa Argentina: Boca y River conocen rivales y cuándo se cruzarían
Así como se hizo con la Liga Profesional, se sorteó el cuadro de la Copa Argentina que comenzará en febrero del 2026.
Para la Copa Argentina entraron al bolillero los 30 equipos de la Liga Profesional, los mejores 15 de la Primera Nacional, los 5 mejores de la Primera B Metropolitana, los 4 de la Primera C, y los 10 clasificados del Torneo Federal A. Dentro de este contexto ya quedó diagramado que River debutará en 32avos con Ciudad de Bolívar, mientras que Boca hará lo propio con Gimnasia de Chivilcoy.
En cuanto a la posibilidad de que haya Superclásico en la Copa Argentina, esto podría darse solamente en la final ya que la organización puso tanto a River como Boca en lados contrarios del cuadro. Esto también se replica con cada uno de los clásicos, por lo que no habría demasiados partidos “del morbo” hasta la instancia de definición del título.
A falta de confirmación oficial, los primeros encuentros de la Copa Argentina se darán entre febrero y marzo, contemplando fechas con los clubes participantes dependiendo de qué compromisos tienen por delante. Está claro que los participantes de Copas Internacionales buscarán afrontar una o dos series en caso de avanzar antes de iniciar el trajín de viajes y partidos entre semana.
Todos los cruces de 32avos de Copa Argentina
- San Lorenzo vs. Deportivo Rincón de Los Sauces
- Huracán vs. Olimpo
- River vs. Ciudad de Bolívar
- Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy
- Racing vs. San Martín de Formosa
- Independiente vs. Atenas de Río Cuarto
- Platense vs. Argentino de Monte Maíz
- Argentinos Juniors vs. Ferrocarril Midland
- Banfield vs. Real Pilar
- Lanús vs. Sarmiento de La Banda
- Talleres vs. Argentino de Merlo
- Belgrano vs. Atlético Rafaela
- Vélez vs. Deportivo Armenio
- Tigre vs. Claypole
- Estudiantes vs. Ituzaingó
- Gimnasia vs. Deportivo Camioneros
- Newell’s vs. Acassuso
- Rosario Central vs. Sportivo Belgrano de San Francisco
- Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Caseros
- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta
- Central Córdoba vs. Gimnasia de Jujuy
- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
- Instituto vs. Atlanta
- Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán
- Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
- San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn
- Unión vs. Agropecuario
- Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever
