Compra millonaria de Manantiales Behr involucra la causa cuadernos y apuntan a Horacio Marín

Los interesados eran:

- CGC (Corporación América): Con creciente presencia en la Cuenca del Golfo San Jorge.

- Pecom (Grupo Pérez Companc): Buscando un salto de escala tras recientes adquisiciones de áreas maduras de YPF.

- Capsa: Un operador experimentado que busca sinergia operativa.

- San Martín Energía: Que ya había avalado la cifra de venta con una oferta no solicitada.

image El secretario general del Sindicato del Petróleo de Chubut, Jorge Ávila, confirmó que "Rovella compró Manantiales Behr" en una operación que alcanzó los US$500 millones, y superó a todas las demás ofertas por el histórico yacimiento.

"Me hubiera gustado que sea Capsa o Pecom, pero los números no cerraron para que al menos compitieran", dijo el dirigente reconociendo su incomodidad con la empresa que no proviene del sector petrolero: una empresa líder en grandes obras de infraestructura que si bien tiene experiencia en megaproyectos como la actual maquinización del brazo Aña Cua en Yacyretá, su expertise poco tiene que ver con la operación de un yacimiento petrolero complejo y centenario como Manantiales Behr.

Pero más allá de ello, otro de los grandes factores que genera rechazo es el historial judicial de uno de sus fundadores: Mario Rovella, cofundador de la compañía, se encuentra procesado como presunto responsable de 14 hechos de cohecho activo en la causa conexa a la principal de los Cuadernos. Pese a que el empresario alegó que su confesión fue obtenida bajo coacción, la Cámara de Casación ratificó la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) y despejó el camino para el inicio del juicio.

Incluso el Gobierno de Chubut, encabezado por el gobernadore Ignacio Torres, manifestó su preocupación por esos antecedentes aunque también por un posible precio de entrada demasiado alto que pudiera limitar las futuras inversiones necesarias para el desarrollo del yacimiento.

Ante la incertidumbre, que también moviliza a los sindicatos petroleros y camioneros de la región, Chubut advirtió que se reserva el derecho de aceptar o rechazar al comprador final.

Petroleros marchan contra YPF por la venta de Manantiales Behr

Tras admitir este lunes que la oferta de Rovella fue la más elevada para quedarse con Manantiales Behr, Jorge Ávila anticipó que tendría una reunión con directivos de esa firma en Comodoro, pero aseguró que ese encuentro no se hizo "por orden del presidente de YPF", en referencia directa a Horacio Marín.

horacio marin2.png Los petroleros acusan a Horacio Marín, presidente de YPF, de priorizar otros proyectos, como Vaca Muerta en Neuquén, en detrimento de la región sur de Chubut.

En ese marco y de cara al Día del Petróleo, convocó a una movilización para el próximo lunes 15 de diciembre, al criticar la falta de precisiones sobre las inversiones a realizar y la resolución del pasivo ambiental.

"El día lunes se va a movilizar toda la gente y vamos a ver si podemos movilizar todo Comodoro Rivadavia en defensa del último yacimiento productivo que tiene, como los es Manantiales Behr. Creo que la defensa la tenemos que hacer entre todos, no entre uno o dos", disparó.

Ávila volvió a cuestionar la venta de Manantiales Behr y apuntó contra la conducción de YPF: señaló que los US$500 millones obtenidos por YPF en esa operación "se van de la cuenca sin dejar ninguna inversión a cambio, dejando a Comodoro desamparada".

Además, los petroleros buscan dejar un mensaje contundente a YPF por lo que consideran un abandono sistemático de Comodoro Rivadavia, la autodenominada Capital Nacional del Petróleo, después de casi 120 años de explotación en la región.

Advertencia por el pasivo ambiental: "Es un cuento chino"

El dirigente fue especialmente crítico con Horacio Marín, presidente de YPF, al sostener que la petrolera impuso condiciones al comprador que comprometen el futuro de la región:

"Si vos estás comprando, no te pueden poner condiciones; y si te las ponen, o sos un esclavo dentro del sistema, o tu jefe no va a estar acá, va a estar en Neuquén", afirmó.

Ávila también desestimó las garantías sobre el pasivo ambiental: "Es un cuento chino lo que hoy están haciendo", dijo, al reclamar que la provincia exija definiciones antes de avalar el traspaso, ya que ocultan la ausencia de compromisos reales.

"Hay que sentarse a hablar con el Gobernador y decirle que el camino no estaba ahí, sino en tener reuniones para ver la inversión y garantías de la nueva Operadora en la Cuenca", planteó.

"El día lunes se va a movilizar toda la gente y vamos a ver si podemos movilizar todo Comodoro Rivadavia en defensa del último yacimiento productivo que tiene, como lo es Manantiales Behr. La defensa la tenemos que hacer entre todos, no entre uno o dos", expresó el titular petrolero.

El dirigente sintetizó la preocupación del sector al remarcar que "la ciudad creció en base a lo que era la empresa, y hoy YPF termina haciendo una venta enorme y quiere ocultarnos todas las cartas".

nacho torres El gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Pero también cuestionó el rol del gobierno provincial, instando a una reunión con el gobernador para exigir claridad sobre las inversiones y garantías de la nueva operadora. "Hay que sentarse a hablar con el Gobernador y decirle que el camino no estaba ahí, sino que el camino estaba en tener reuniones para ver la Inversión y Garantías de la nueva Operadora en la Cuenca, y resulta que hoy en día no hay nada concreto que diga que van 'a dejar esto' para Comodoro", agregó.

La marcha del lunes será la primera demostración pública del sindicato tras la confirmación del traspaso, en un clima de tensión creciente por la incertidumbre sobre la inversión, el pasivo ambiental y el rol futuro de la nueva operadora en la Cuenca.

