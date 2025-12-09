Fundación Capital: Javier Milei precisa un shock ya de expectativas positivas

la eliminación de restricciones cambiarias,

con acumulación de reservas,

acceso al financiamiento voluntario local e internacional,

sosteniendo la salud fiscal alcanzada y

dando previsibilidad de largo plazo,

logrando una integralidad de los 4 vectores de la economía.

En el corto plazo, se puede generar un shock de expectativas positivas si se logra en simultáneo (diciembre/enero) la aprobación de un presupuesto equilibrado que cuente con una regla hacia delante en conjunto con reformas (como la tributaria o la laboral que se encuentran en carpeta), a lo que se debe sumar un programa financiero y monetario con objetivos claros para el 2026.

En materia financiera, promover que los bancos vuelvan a financiar al sector privado y clarificar el uso de los puentes de corto plazo (crédito de bancos y swap con el Tesoro de Estados Unidos).

En cuestiones monetarias, tomar como objetivo de transición un compromiso de M2 privado transaccional, que considere la proyección de la demanda de dinero y se combine con una meta de acumulación de reservas.

De este modo, el gobierno debe aprovechar la oportunidad interna (gobernabilidad dada por el resultado de las elecciones) y externa (apoyo contundente de Estados Unidos) para consolidar los resultados obtenidos y avanzar hacia una nueva etapa. El norte debe ser generar previsibilidad de largo plazo y retornar al crecimiento con generación de empleo."

caputo y milei Javier Milei y Luis Caputo.

Consejos para Milei / Caputo

Algunos fragmentos interesantes del informe:

##" El gobierno debe aprovechar este momento de fortaleza interna y externa para consolidar la estabilidad y promover el crecimiento con empleo en esta segunda etapa del mandato. Son bienvenidos los avances en reformas necesarias, retornar a los mercados voluntarios de deuda y contar con un presupuesto equilibrado, pero es necesario avanzar más allá y generar un shock de expectativas de corto plazo."

##" En un evento convocado por Fundación Mediterránea, equipo con el que la Fundación Capital se encuentra trabajando para potenciar los análisis y fortalecer los aportes de propuestas de política económica, tuvimos la oportunidad de escuchar a Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Perú (BCRP) desde hace 19 años. En su exposición ahondó en su experiencia al frente de la institución y las lecciones que nos deja su experiencia. Cuando la inflación superaba el 7.000% anual, Perú adoptó en 1990 un esquema de control de agregados monetarios (M1 privado). Asimismo, se optó por un régimen de flotación administrada del tipo de cambio, destacándose la importancia del equilibrio presupuestario y el fin de la dominancia fiscal. A esto se sumaron reformas institucionales para fortalecer la independencia del Banco Central. De hecho, en la Constitución de 1993 se estableció como principal función del BCRP la estabilidad monetaria, la libre tenencia de divisas y se prohibió conceder financiamiento al Tesoro Público. En 1994, con la inflación ya rondando el 24% anual, comenzó la transición a un régimen de metas de inflación que fueron implementadas finalmente en 2002, cuando la inflación era sensiblemente más baja (en torno a 3% anual previo a la implementación). Vale la pena resaltar que hace 29 años que la inflación en el país andino es de 1 dígito, con una meta actual del 2% (+-1%)."

##" Las experiencias internacionales muestran que el régimen de metas de inflación se suele introducir con inflaciones promedio del orden del 6%-9% anual. En economías emergentes, el economista argentino Guillermo Calvo ha analizado este esquema. Dicho autor señala que “el ajuste de la tasa de interés (IRT) es, por naturaleza, un ancla nominal débil” en economías no desarrolladas. En efecto, sostiene que los shocks financieros desestabilizan cualquier regla basada en la tasa, y los bancos centrales necesitan intervención cambiaria y reservas, lo que hace que el inflation targeting “puro” no resulte aplicable en este tipo de países (por sus vulnerabilidades estructurales, con alta dolarización y salidas de capital)."

##" Los procesos de desinflación suelen llevar tiempo. De acuerdo a una exposición realizada por Carmen Reinhart, el 60% de los países tardaron más de 7 años en alcanzar una inflación de 1 dígito y el 40% más de 10 años. También es cierto que la inflación ya no es un tema para el mundo, por lo que Argentina no debería ser la excepción. Para consolidar la estabilización en nuestro país es preciso que los 4 vectores de la economía puedan converger: política fiscal, monetaria, financiera y cambiaria. En este sentido, no basta con el equilibrio presupuestario, se debe avanzar en brindar claridad y previsibilidad en la política cambiaria, monetaria y financiera."

##" En detalle, en materia cambiaria es clave acumular reservas internacionales genuinas que brinden previsibilidad de largo plazo y muestren capacidad de pago. Bienvenido el regreso a los mercados voluntarios de deuda y la posibilidad de contar con un swap con el Tesoro de Estados Unidos, que otorgan fortaleza en el corto plazo. No obstante, el último tiempo Argentina transitó de puente en puente (el blanqueo, el acuerdo con el FMI, el swap con el Tesoro el Estados Unidos), haciéndose preciso contar con un flujo continuo. Un análisis de reservas respecto al PBI en nuestros pares de la región muestra correlación con su riesgo país. Es decir, a mayor proporción de reservas, menor índice de riesgo país. Se puede discutir la dirección de la causalidad, pero lo cierto es que otros países latinoamericanos acumulan reservas. En el caso de Chile, esto se hace en forma explícita (con un cronograma de compras del Banco Central), mientras en el caso de Perú de modo no explícito (habiendo comprado la autoridad monetaria unos US$ 510 millones en el mes de noviembre, por ejemplo). El Fondo Monetario Internacional, sin dudas también boga por un esquema de acumulación claro (la meta con el organismo se encuentra lejos en más de US$ 13.000 millones, aunque se otorgaría un waiver)."

Es una buena noticia que haya apetito por un Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses con 6,50% de TNA y vencimiento el 30/11/2029 (la licitación del 10/12 se hace porque se tantea la existencia de demanda previamente), pero hacen falta más precisiones hacia delante. En el mismo sentido, se debe clarificar el swap con Estados Unidos, siendo necesarias especificaciones respecto de las condiciones (tasa y plazos). Es una buena noticia que haya apetito por un Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses con 6,50% de TNA y vencimiento el 30/11/2029 (la licitación del 10/12 se hace porque se tantea la existencia de demanda previamente), pero hacen falta más precisiones hacia delante. En el mismo sentido, se debe clarificar el swap con Estados Unidos, siendo necesarias especificaciones respecto de las condiciones (tasa y plazos).

--------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block III

El misterio de los F-16 que a Rumania le cuestan 1 euro y a Argentina US$300M

250 Stryker a US$ 1 para Polonia, 27 a la Argentina en US$ 100 millones: perdió Techint

Javier Milei ante el desafío del Congreso, y la tensión en la calle

Gran salto de Ramos Nápoli: De redactor de Karina Milei a dirigir Asuntos Nucleares