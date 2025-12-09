Cómo elegir regalos navideños para niños, según pediatra

Investigue riesgos de seguridad

Una de las cosas más importantes al momento de escoger un regalo para niños es averiguar los riesgos y preocupaciones de seguridad que puede suponer el obsequio, sobre todo, cuando incluye nueva tecnología como la Inteligencia Artificial.

"Asegúrate de saber qué mensajes le llegarán a tu hijo. Si no eres su padre o madre, consulta con su madre o padre antes de regalarle tecnología", dijo.

Además, hay que considerar otros riesgos en juguetes, como pilas de botón o imanes, u objetos pequeños que aumentan el peligro de asfixia. ¿La clave? Seguir las recomendaciones de edad del fabricante.

Sea realista

Muchas veces, las personas creen que ese regalo tan esperado es lo único con lo que los niños querrán jugar apenas lo abran, pero, no necesariamente ocurre así.

La pediatra recomienda tener expectativas realistas: "Con mucha frecuencia, es el objeto inesperado, que permanece latente durante un tiempo en la vida del niño, el que termina siendo lo que se recoge y se investiga más adelante".

Sea franco

Si la petición del niño es muy costosa o la considera inapropiada, entonces, la recomendación es hablarlo. Esto también depende de la situación familiar.

"Está bien decirle con franqueza a tu hijo que algún artículo en particular es demasiado caro o cuesta más de lo que su familia gastaría en tal cosa (la cartera de diseño para el estudiante de secundaria)", indica Klass.

Y sigue: "Pero también está bien considerar cambiar un poco las reglas de vez en cuando si el costo real no es el problema, sino la idea de gastarlo en ese artículo en particular"

Evalúe otras opciones

Los buenos regalos no siempre son lo que el niño quiere, sino que también puede ser algo inesperado, pero que disfrute.

"Está bien ir un poco más allá: una nueva serie de fantasía, un kit de manualidades diferente", dice la pediatra. Incluso, podrías regalar lo que tú disfrutabas de pequeño.

No lo piense mucho

Recuerde lo más importante de todo esto: que sea divertido para todos, incluso para usted.

Si bien, hay que considerar aspectos como el precio, los riesgos, y más, "se supone que el objetivo es divertirse, disfrutar y disfrutar de una ocasión especial. Por eso ritualizamos los regalos, los envolvemos y, por lo general, le damos mucha importancia", enfatiza la doctora.

Enseñe sobre gratitud

Según la médico, no debe preocuparse por malcriar a los niños con regalos, pero sí debe enseñarles el valor de ser agradecidos y las festividades.

"Un niño que no sea demasiado consentido ni se sienta problemático no va a ser "malcriado" con un regalo de vez en cuando", dice. "Transmita mensajes sobre la gratitud, sobre la comprensión del privilegio y sobre la retribución a lo que nos rodea durante las fiestas, y de hecho, a través de la vida familiar".

¿Cuándo preocuparse? cuando el niño "exige regalos, lujosos o modestos, o los toma o los espera como un derecho", señala la especialista.

Finalmente, haga todo lo posible para que las ocasiones especiales sean realmente especiales. Navidad, debería serlo.

