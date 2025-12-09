Destrozó Gladiador II: Russell Crowe explotó contra la secuela y reveló el error que arruinó todo

Fans indignadas lo pararon en la calle

Pero la cosa no terminó ahí. Crowe reveló que después del estreno de "Gladiador II" en noviembre pasado, fanáticas europeas lo interceptaban en restaurantes para quejarse de la secuela. "Las mujeres venían a hablar conmigo y se quejaban. Era como: '¡Oye, no fui yo! ¡Yo no lo hice!'", recordó entre risas.

Mientras la primera película arrasó con cinco premios Oscar (incluyendo mejor película y mejor actor), la secuela de Ridley Scott apenas logró una nominación por vestuario. Aunque recaudó más de 462 millones de dólares en taquilla mundial, está lejos de repetir el impacto cultural y crítico del original.

image

Crowe no participó en ninguna escena nueva de la secuela, donde Denzel Washington, Joseph Quinn y Pedro Pascal acompañan a Mescal en una historia que claramente no convenció al protagonista original.

