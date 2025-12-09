urgente24
Destrozó Gladiador II: Russell Crowe explotó contra la secuela y reveló el error que arruinó todo

Russell Crowe fue con todo vs. Gladiador 2 de Ridley Scott. El actor no se contuvo los pelos en la lengua y dejó en claro porque la película fue una idiotez.

09 de diciembre de 2025
Russell Crowe no se guardó nada y destrozó "Gladiador II", la secuela que llegó a los cines en 2024 con Paul Mescal como protagonista. En una entrevista con la radio australiana Triple J, el actor que ganó el Oscar por la primera entrega en 2000 dejó en claro que la nueva traicionó la esencia del original.

El verdadero poder de Gladiador, según Russell Crowe

El problema central, según Crowe, está en la decisión de revelar que Maximus tuvo un hijo ilegítimo con Lucilla (interpretada por Connie Nielsen). Para el actor, esto contradice completamente al personaje que él construyó: un hombre obsesionado con vengar la muerte de su esposa y familia. "¿Decís que al mismo tiempo que tenía esa relación con su esposa, se acostaba con otra chica? ¿De qué están hablando? Es una locura", disparó sin piedad.

Crowe explicó que la grandeza de la cinta original no estaba en las batallas ni en la espectacularidad visual, sino en algo mucho más profundo. "No fue la pompa, ni la circunstancia, ni la acción. Fue la esencia moral", remarcó. Y contó que durante la filmación hubo una batalla constante para mantener esa integridad del personaje frente a propuestas de escenas de sexo que hubieran debilitado a Maximus.

"La cantidad de veces que sugirieron escenas de sexo... es como si le estuvieran quitando poder", recordó el actor. Para Crowe, esa lucha diaria por preservar la moral del personaje fue lo que hizo de Gladiador una película memorable y no solo otro blockbuster vacío.

Fans indignadas lo pararon en la calle

Pero la cosa no terminó ahí. Crowe reveló que después del estreno de "Gladiador II" en noviembre pasado, fanáticas europeas lo interceptaban en restaurantes para quejarse de la secuela. "Las mujeres venían a hablar conmigo y se quejaban. Era como: '¡Oye, no fui yo! ¡Yo no lo hice!'", recordó entre risas.

Mientras la primera película arrasó con cinco premios Oscar (incluyendo mejor película y mejor actor), la secuela de Ridley Scott apenas logró una nominación por vestuario. Aunque recaudó más de 462 millones de dólares en taquilla mundial, está lejos de repetir el impacto cultural y crítico del original.

Crowe no participó en ninguna escena nueva de la secuela, donde Denzel Washington, Joseph Quinn y Pedro Pascal acompañan a Mescal en una historia que claramente no convenció al protagonista original.

