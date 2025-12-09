Nueva tendencia en el sexo: Qué significa ser 'volcel' como Rosalía

En uno de los foros de Reddit, uno de los usuarios escribió: “Los volcels son personas que eligen no tener sexo”.

En la entrevista, concedida a Radio Primavera Soud, Rosalía también dijo: “No tenemos espacio para crushes. Quiero que quede claro que ya no hacemos espacio para crushes, se ha acabado ya esta fantasía, esta delusion que no lleva a ningún lado. Yo, ahora mismo, single, volcel", indican en ELLE.

En sí, volcel es un término que significa celibato voluntario, compuesto por voluntary (voluntario) y celibate (celibato)

¿Qué dicen los expertos?

Por una o por otra razón, cada vez el sexo está pasando a un segundo plano. Sin embargo, aún esto es estigmatizado.

“Cuando eres mujer, te ven como una vieja bruja que acabará sola con sus gatos o perros. Siempre está presente esa imagen de la solterona que ningún hombre desea. Y la sociedad nos bombardea con estadísticas y encuestas completamente falsas”, le dijo a ELLE, Ovide, autora de “La carne es triste” .

“Hay decenas de razones para no tener sexo (...) La gente se siente culpable por no tener sexo, aunque a veces sea muy feliz así”, asegura.

Por su parte, Anna Sánchez, sexóloga de Platanomelón, destaca que “el celibato voluntario puede ser un acto de autoconocimiento: 'prefiero no tener sexo a tener sexo mediocre o que no deseo realmente".

Para esta experta, no se trata de abstinencia sexual.

“No es abstinencia sexual, es abstinencia relacional sexual. La persona sigue siendo un ser sexual, simplemente elige no compartir esa dimensión con otros temporalmente o indefinidamente”, matiza.

Pero, ¿Volcel es lo mismo que incel?

Esta tendencia de volcel aparece en medio de lo que se conoce como incel, un término que también está en todas partes. De hecho, algunos personas se preguntan si incels y volces es lo mismo.

La BBC indica que, el término incels fue acuñado en la década de los 90, y se refiere a los "célibes involuntarios". Proviene de involuntary celibates en inglés. Los incels "se describen como incapaces de tener una pareja o una vida sexual a pesar de que quieren estar en una relación".

Por su parte, CNN hace referencia a la definición para incel de la Liga Antidifamación, que lucha contra el odio y el extremismo. Los define como “hombres heterosexuales que culpan a las mujeres y a la sociedad de su falta de éxito en las relaciones”.

Y es que, algunos han catalogado a los incels como un movimiento peligroso, debido a que han sido vinculados con ciertos actos de violencia.

“Algunos incels abogan por la violencia contra las mujeres, así como contra los hombres que tienen la suerte de tener relaciones felices”, destaca la BBC.

No obstante, hay que tener en cuenta que el uso del término incels puede ser complejo por los diferentes contextos y formas.

Finalmente, incel y volcel no se refieren a lo mismo. Y no, no hay que sentirse mal por no tener sexo. Es una decisión personal.

