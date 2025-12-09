La cuenta regresiva está en marcha. Este jueves 11 de diciembre, Time anuncia su tradicional Persona del Año 2025, un reconocimiento que entrega desde 1927 y que siempre generó polémica. Pero este año, el panorama es diferente: según los principales mercados de predicción online, el favorito absoluto no es un ser humano. Es la inteligencia artificial.
SERÍA HISTÓRICO
Delirante: Temen que la revista TIME anuncie a la Inteligencia Artificial como persona del año
La revista Time prepara su anuncio del jueves 11 de diciembre y las apuestas revelan un giro: la inteligencia artificial arrasa con más del 40% de las chances.
¿Por qué la inteligencia artificial podría ganar en Time?
Polymarket, una de las plataformas de apuestas más consultadas, revela que la IA tiene más del 40% de probabilidades de llevarse el título. Muy atrás quedan Jensen Huang, fundador de Nvidia (20%), y Sam Altman, CEO de OpenAI y creador de ChatGPT (15%). Incluso figuras como Donald Trump (3%), Benjamin Netanyahu (3%) y Elon Musk (1%) aparecen relegados en el ranking
La decisión tendría sentido si considerás que Time ya eligió a no-humanos antes. En 1982, la computadora personal fue la "Máquina del Año". En 1988, el planeta Tierra recibió el reconocimiento. Y en 2006, "Vos" —los usuarios de redes— fueron los elegidos.
Pero 2025 fue el año en que la inteligencia artificial definitivamente sacudió al mundo. Desde ChatGPT hasta los debates sobre control y regulación, la tecnología ocupó titulares constantemente.
El miedo crece: ¿la IA destruirá a la humanidad?
Un dato alarmante: según una encuesta reciente de Yahoo/YouGov, el 53% de los estadounidenses cree que la IA podría destruir a la humanidad algún día. El 63% teme que se vuelva tan avanzada que los humanos no puedan controlarla.
Y hay más: mientras el 82% de los jóvenes de la Generación Z ya usan chatbots como ChatGPT, Gemini o Claude, solo el 33% de los boomers interactúa con estas herramientas. La brecha generacional es abismal.
El anuncio de Time promete ser histórico. ¿Será 2025 recordado como el año en que una máquina ganó?
