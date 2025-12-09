urgente24
OMNI Time > Inteligencia Artificial > 2025

SERÍA HISTÓRICO

Delirante: Temen que la revista TIME anuncie a la Inteligencia Artificial como persona del año

La revista Time prepara su anuncio del jueves 11 de diciembre y las apuestas revelan un giro: la inteligencia artificial arrasa con más del 40% de las chances.

09 de diciembre de 2025 - 19:11
La revista Time... ¿lo hará?

La revista Time... ¿lo hará?

La cuenta regresiva está en marcha. Este jueves 11 de diciembre, Time anuncia su tradicional Persona del Año 2025, un reconocimiento que entrega desde 1927 y que siempre generó polémica. Pero este año, el panorama es diferente: según los principales mercados de predicción online, el favorito absoluto no es un ser humano. Es la inteligencia artificial.

¿Por qué la inteligencia artificial podría ganar en Time?

Polymarket, una de las plataformas de apuestas más consultadas, revela que la IA tiene más del 40% de probabilidades de llevarse el título. Muy atrás quedan Jensen Huang, fundador de Nvidia (20%), y Sam Altman, CEO de OpenAI y creador de ChatGPT (15%). Incluso figuras como Donald Trump (3%), Benjamin Netanyahu (3%) y Elon Musk (1%) aparecen relegados en el ranking

Seguir leyendo

La decisión tendría sentido si considerás que Time ya eligió a no-humanos antes. En 1982, la computadora personal fue la "Máquina del Año". En 1988, el planeta Tierra recibió el reconocimiento. Y en 2006, "Vos" —los usuarios de redes— fueron los elegidos.

image
Las apuestas est&aacute;n fuertes sobre la mesa.

Las apuestas están fuertes sobre la mesa.

Pero 2025 fue el año en que la inteligencia artificial definitivamente sacudió al mundo. Desde ChatGPT hasta los debates sobre control y regulación, la tecnología ocupó titulares constantemente.

El miedo crece: ¿la IA destruirá a la humanidad?

Un dato alarmante: según una encuesta reciente de Yahoo/YouGov, el 53% de los estadounidenses cree que la IA podría destruir a la humanidad algún día. El 63% teme que se vuelva tan avanzada que los humanos no puedan controlarla.

image

Y hay más: mientras el 82% de los jóvenes de la Generación Z ya usan chatbots como ChatGPT, Gemini o Claude, solo el 33% de los boomers interactúa con estas herramientas. La brecha generacional es abismal.

El anuncio de Time promete ser histórico. ¿Será 2025 recordado como el año en que una máquina ganó?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block III

El misterio de los F-16 que a Rumania le cuestan 1 euro y a Argentina US$300M

Mala para la industria y los trabajadores, buena para los exportadores

¿El peor noviembre de la historia?; Milei a bordo de un F16; ¿El Zorro factura US$ 17 millones por año?

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES