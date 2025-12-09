Delirante: Temen que la revista TIME anuncie a la Inteligencia Artificial como persona del año

El miedo crece: ¿la IA destruirá a la humanidad?

Un dato alarmante: según una encuesta reciente de Yahoo/YouGov, el 53% de los estadounidenses cree que la IA podría destruir a la humanidad algún día. El 63% teme que se vuelva tan avanzada que los humanos no puedan controlarla.

image

Y hay más: mientras el 82% de los jóvenes de la Generación Z ya usan chatbots como ChatGPT, Gemini o Claude, solo el 33% de los boomers interactúa con estas herramientas. La brecha generacional es abismal.

El anuncio de Time promete ser histórico. ¿Será 2025 recordado como el año en que una máquina ganó?

