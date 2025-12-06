Tilly Norwood, una actriz totalmente creada mediante Inteligencia Artificial e ideada por la productora Eline Van der Velden, conmocionó Hollywood tras su presentación en el Festival de Cine de Zúrich. La "intérprete" generó críticas de figuras salientes, según The Washington Post.
DEBATES ESPECTACULARES
La actriz de Inteligencia Artificial y la furia de Hollywood
Tilly Norwood, actriz diseñada mediante Inteligencia Artificial para protagonizar películas comerciales, abre el debate del futuro del trabajo en las artes
En ese marco, James Cameron y George Clooney, entre otros, temen que personajes sintéticos arruinen el arte del cine y el sustento de miles de personas y expresaron su preocupación y descontento.
A la medida de Hollywood
El concepto de Tilly Norwood surgió en la mente de Eline Van der Velden, una ex actriz que soñaba con crear la primera estrella de cine basada en inteligencia artificial. Tras compartir su visión con ChatGPT, redactó una descripción de la candidata ideal, buscando una "celebridad deslumbrante con un impacto global".
Durante seis meses, Van der Velden y su equipo trabajaron arduamente en más de 2000 versiones de su protagonista, desechando fallos con "la despiadada eficiencia de una directora de casting".
El objetivo era una "chica realista de al lado, una rosa inglesa", pero la IA arrojaba modelos que eran "demasiado perfectos, demasiado sexy, demasiado plástica o tenía demasiadas cabezas (tres)".
Finalmente, tras la incorporación de pecas y otros detalles, el personaje fue adquiriendo una apariencia más humana. La propia Van der Velden, que intentó triunfar en la meca del cine en sus veinte, explica su método: "He crecido en este mundo... Sé qué tipo de chica elegirían."
Tilly Norwood
Sin embargo, cuando Van der Velden declaró en septiembre ante el Festival de Cine de Zúrich que agencias de talentos competían por representar a Tilly, la reacción de la industria fue violenta.
Actores, directores y sindicatos se lanzaron contra el personaje sintético, alegando que erosionaba el arte y el sustento real. El director de Avatar, James Cameron, calificó a estos personajes de "horripilantes", mientras que la actriz Emily Blunt, al ver a Tilly, dijo: "Dios mío... estamos jodidos."
Pese a la controversia, Van der Velden defiende su creación, afirmando que busca "un renacimiento creativo total" para los cineastas y una reducción de las barreras financieras. Ahora, Tilly Norwood, que se presenta como "el fin de la civilización", espera una segunda oportunidad con los escépticos.
Hollywood: acción - reacción
La aparición de Tilly Norwood desató una ola de críticas y temor entre las figuras más influyentes de Hollywood, quienes ven en la actriz de IA una amenaza directa a la integridad artística y económica de la industria.
El director James Cameron se mostró contundente, calificando a personajes como Tilly de "horripilantes". En una línea similar, Guillermo del Toro afirmó que "preferiría morir" antes que utilizar inteligencia artificial en sus películas, defendiendo el arte del cine tradicional.
El actor George Clooney predijo un camino difícil para las creaciones de IA, argumentando que "la IA va a tener el mismo problema que tenemos en Hollywood: crear una estrella no es tan fácil".
Por su parte, la actriz Emily Blunt tuvo una reacción visceral al ver a Tilly, exclamando: "Dios mío... estamos jodidos", reflejando la ansiedad generalizada ante la posible sustitución del talento humano por entidades sintéticas.
