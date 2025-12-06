La actriz de Inteligencia Artificial y la furia de Hollywood

Finalmente, tras la incorporación de pecas y otros detalles, el personaje fue adquiriendo una apariencia más humana. La propia Van der Velden, que intentó triunfar en la meca del cine en sus veinte, explica su método: "He crecido en este mundo... Sé qué tipo de chica elegirían."

Tilly Norwood

Sin embargo, cuando Van der Velden declaró en septiembre ante el Festival de Cine de Zúrich que agencias de talentos competían por representar a Tilly, la reacción de la industria fue violenta.

Actores, directores y sindicatos se lanzaron contra el personaje sintético, alegando que erosionaba el arte y el sustento real. El director de Avatar, James Cameron, calificó a estos personajes de "horripilantes", mientras que la actriz Emily Blunt, al ver a Tilly, dijo: "Dios mío... estamos jodidos."

Pese a la controversia, Van der Velden defiende su creación, afirmando que busca "un renacimiento creativo total" para los cineastas y una reducción de las barreras financieras. Ahora, Tilly Norwood, que se presenta como "el fin de la civilización", espera una segunda oportunidad con los escépticos.

Hollywood: acción - reacción

La aparición de Tilly Norwood desató una ola de críticas y temor entre las figuras más influyentes de Hollywood, quienes ven en la actriz de IA una amenaza directa a la integridad artística y económica de la industria.

El director James Cameron se mostró contundente, calificando a personajes como Tilly de "horripilantes". En una línea similar, Guillermo del Toro afirmó que "preferiría morir" antes que utilizar inteligencia artificial en sus películas, defendiendo el arte del cine tradicional.

El actor George Clooney predijo un camino difícil para las creaciones de IA, argumentando que "la IA va a tener el mismo problema que tenemos en Hollywood: crear una estrella no es tan fácil".

Por su parte, la actriz Emily Blunt tuvo una reacción visceral al ver a Tilly, exclamando: "Dios mío... estamos jodidos", reflejando la ansiedad generalizada ante la posible sustitución del talento humano por entidades sintéticas.

