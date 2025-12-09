Meta y tus DMs: ¿Qué se sabe sobre que usan tus chats privados para entrenar su IA?

image La actualización solo afecta las interacciones con Meta AI para personalizar contenido y anuncios. Los mensajes privados cifrados permanecen seguros.

Los mensajes cifrados de extremo a extremo, como los de WhatsApp o Messenger, solo pueden ser leídos por los participantes de la conversación. Incluso cuando alguien reporta un mensaje, Meta solo accede a la información necesaria para revisar ese caso, no a toda tu bandeja de entrada. Por otro lado, chats con empresas o en Marketplace no están cifrados y pueden ser recolectados para análisis comerciales, según la política oficial de Meta.

image Lo que circuló fue solo desinformación, confirmada falsa tanto por Meta como por la página de verificación Snopes.

En definitiva, tus DMs siguen siendo privados siempre que no interactúes con la IA dentro de ellos, y el verdadero problema no es Meta leyendo tus mensajes, sino la desinformación que corre más rápido que los hechos y la sensación de inseguridad que genera entre millones de usuarios que replican miedo en lugar de información verificada.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block III

El misterio de los F-16 que a Rumania le cuestan 1 euro y a Argentina US$300M

Mala para la industria y los trabajadores, buena para los exportadores

¿El peor noviembre de la historia?; Milei a bordo de un F16; ¿El Zorro factura US$ 17 millones por año?

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo