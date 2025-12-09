Meta actualiza su política de privacidad y muchos usuarios se preguntan qué pasará con sus mensajes y chats. Aunque la preocupación principal gira en torno a Meta AI, lo cierto es que la manera en que la plataforma usa tus interacciones podría cambiar la experiencia de contenido y anuncios sin tocar lo que creías totalmente privado.
ALARMA TOTAL
Meta y tus DMs: ¿Qué se sabe sobre que usan tus chats privados para entrenar su IA?
Meta leería tus mensajes privados mientras la nueva política cambia cómo usa tus interacciones con su IA. ¿Qué dice la plataforma sobre todo esto?
Meta lee tus mensajes para entrenar su IA: ¿es cierto?
El pánico empezó en noviembre de 2025, cuando un posteo de Instagram y Threads con más de 100.000 likes aseguraba que "Cada conversación. Cada foto. Cada mensaje de voz. Alimentado a la IA".
Supuestamente, Meta estaría a punto de meterse en nuestros chats privados para entrenar sus inteligencias artificiales, y la gente lo compartió como si fuera un secreto que acababa de salir a la luz. Sin embargo, según la página de verificación de datos Snopes, y confirmado por un vocero de Meta, esto es falso. "La actualización mencionada en el rumor viral no tiene nada que ver con los DMs; se trata de cómo utilizaremos las interacciones de las personas con nuestras funciones de IA para personalizar su experiencia".
Igualmente, no es rara la confusión teniendo en cuenta que Meta viene acumulando un historial de escándalos de privacidad y que gran parte de los usuarios no lee ni entiende las políticas de privacidad, que son muy largas, técnicas y difíciles de seguir. Esto explica por qué mensajes sin fundamento consiguen tanta tracción: apelan a emociones fuertes y desconfianza histórica hacia la compañía.
Lo que realmente cambia y lo que no toca nadie
La Política de privacidad que entra en vigor el 16 de diciembre no toca los mensajes privados con amigos o familiares; allí se lee que lo que cambia es la manera en que Meta usa los datos de tus interacciones con Meta AI, su app de inteligencia artificial generativa, para personalizar el contenido y los anuncios, algo que ya viene haciendo de manera gradual desde octubre.
Los mensajes cifrados de extremo a extremo, como los de WhatsApp o Messenger, solo pueden ser leídos por los participantes de la conversación. Incluso cuando alguien reporta un mensaje, Meta solo accede a la información necesaria para revisar ese caso, no a toda tu bandeja de entrada. Por otro lado, chats con empresas o en Marketplace no están cifrados y pueden ser recolectados para análisis comerciales, según la política oficial de Meta.
En definitiva, tus DMs siguen siendo privados siempre que no interactúes con la IA dentro de ellos, y el verdadero problema no es Meta leyendo tus mensajes, sino la desinformación que corre más rápido que los hechos y la sensación de inseguridad que genera entre millones de usuarios que replican miedo en lugar de información verificada.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block III
El misterio de los F-16 que a Rumania le cuestan 1 euro y a Argentina US$300M
Mala para la industria y los trabajadores, buena para los exportadores
¿El peor noviembre de la historia?; Milei a bordo de un F16; ¿El Zorro factura US$ 17 millones por año?
Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo