Subasta récord del Gobierno en Belgrano: Quién pagó USD 46,5 millones por una manzana completa

En una de las operaciones inmobiliarias más relevantes del año, el Gobierno adjudicó este martes una manzana completa en el corazón de Bajo Belgrano, un predio largamente codiciado por desarrolladores y considerado uno de los activos más valiosos que aún conservaba el sector público en la Ciudad de Buenos Aires.
La subasta, realizada de forma virtual por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), concluyó pasado el mediodía con la oferta ganadora de Argencons, la empresa conocida por sus proyectos Quartier en Argentina y Uruguay. La compañía desembolsó alrededor de USD 46,5 millones, según fuentes del mercado inmobiliario.
Subasta récord: Una manzana entera en uno de los barrios más cotizados
El terreno subastado abarca toda la manzana delimitada por Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros, una superficie de 12.518 m² que hasta ahora era utilizada por la Policía Federal como playón de guarda de vehículos.
El inmueble había sido cedido en 2019 al Gobierno porteño mediante un permiso de uso precario firmado en las últimas horas del mandato de Mauricio Macri, luego revocado por la administración de Alberto Fernández en 2021.
El predio está zonificado para permitir edificaciones de hasta cinco pisos, lo que abre la puerta a un desarrollo residencial de gran escala en un barrio donde los terrenos disponibles son casi inexistentes.
Una puja reñida entre grandes jugadores
La subasta convocó a seis oferentes, entre ellos Ciudad G3, Quesada 2441, Santagada LINE e IRSA, esta última con una oferta que quedó lejos de las primeras posiciones, en torno a los USD 27 millones.
Los competidores más fuertes se movieron dentro de un rango de USD 40 a 45 millones, pero Argencons terminó imponiéndose por una diferencia significativa.
La desarrolladora está atravesando un proceso de expansión interna: desde este año, su accionista mayoritario es Eduardo Costantini, quien adquirió el control por USD 12,7 millones. Su fundador, Miguel Ángel Camps, continúa como socio.
Transacción del Gobierno: Un activo estratégico para el Tesoro Nacional
La venta se realizó bajo los términos del Decreto 575/2025, que establece que lo recaudado por la enajenación de bienes estatales debe ingresar directamente al Tesoro Nacional. La propiedad fue previamente desafectada del uso del Ministerio de Seguridad y declarada sin valor patrimonial por la Comisión Nacional de Monumentos, lo que habilita modificaciones o una eventual demolición.
El Estado busca, con estas operaciones, generar ingresos extraordinarios mediante la puesta en valor de activos considerados subutilizados. Por su ubicación y tamaño, el predio de Bajo Belgrano figuraba entre los inmuebles más atractivos en la cartera pública.
Un predio con alto potencial de desarrollo
En total, la manzana incluye 9.986,79 m² de terreno y 4.322,46 m² de superficie construida. El precio base había sido fijado en USD 21,3 millones, muy por debajo del monto final de adjudicación, lo que refleja el interés del mercado por este tipo de activos.
Argencons todavía no adelantó oficialmente qué tipo de desarrollo implementará, pero en el sector anticipan que podría tratarse de un proyecto residencial premium, siguiendo la línea de sus históricas torres Quartier.
