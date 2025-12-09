Subasta récord del Gobierno en Belgrano: Quién pagó USD 46,5 millones por una manzana completa

Una puja reñida entre grandes jugadores

La subasta convocó a seis oferentes, entre ellos Ciudad G3, Quesada 2441, Santagada LINE e IRSA, esta última con una oferta que quedó lejos de las primeras posiciones, en torno a los USD 27 millones.

Los competidores más fuertes se movieron dentro de un rango de USD 40 a 45 millones, pero Argencons terminó imponiéndose por una diferencia significativa.

La desarrolladora está atravesando un proceso de expansión interna: desde este año, su accionista mayoritario es Eduardo Costantini, quien adquirió el control por USD 12,7 millones. Su fundador, Miguel Ángel Camps, continúa como socio.

Transacción del Gobierno: Un activo estratégico para el Tesoro Nacional

La venta se realizó bajo los términos del Decreto 575/2025, que establece que lo recaudado por la enajenación de bienes estatales debe ingresar directamente al Tesoro Nacional. La propiedad fue previamente desafectada del uso del Ministerio de Seguridad y declarada sin valor patrimonial por la Comisión Nacional de Monumentos, lo que habilita modificaciones o una eventual demolición.

El Estado busca, con estas operaciones, generar ingresos extraordinarios mediante la puesta en valor de activos considerados subutilizados. Por su ubicación y tamaño, el predio de Bajo Belgrano figuraba entre los inmuebles más atractivos en la cartera pública.

Un predio con alto potencial de desarrollo

En total, la manzana incluye 9.986,79 m² de terreno y 4.322,46 m² de superficie construida. El precio base había sido fijado en USD 21,3 millones, muy por debajo del monto final de adjudicación, lo que refleja el interés del mercado por este tipo de activos.

Argencons todavía no adelantó oficialmente qué tipo de desarrollo implementará, pero en el sector anticipan que podría tratarse de un proyecto residencial premium, siguiendo la línea de sus históricas torres Quartier.

