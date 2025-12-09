Alejandra Monteoliva: "vamos a aplicar protocolo si se hacen piquetes por la modernización laboral"

“La Unidad Anti Mafia participó porque aún no conocemos ante qué tipo de entramado nos enfrentamos. Qué tipo de estructura sostiene lo que venía ocurriendo. Sin embargo, tenemos certeza que se trata de una verdadera organización”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1998369231679725824&partner=&hide_thread=false AHORA I Así allanan la sede de la AFA en la calle Viamonte al 1300. https://t.co/XGo2JXENJR pic.twitter.com/jKTkd3NO2Y — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 9, 2025

¿Quién es Alejandra Monteoliva, ministra de seguridad?

Tiene 55 años, es cordobesa y estuvo hasta hace pocos días a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional.

Es politóloga recibida en la Universidad Católica de Córdoba y tiene masters en planificación y desarrollo.

Se desempeñó como ministra de Seguridad de la Provincia de Córdoba, durante la gestión del gobernador José Manuel de la Sota.