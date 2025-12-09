“El protocolo anti piquetes nunca dejó de aplicarse en Argentina en los 2 últimos años. En el Congreso Nacional y en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires vamos a garantizar la libre circulación del tránsito particular y el servicio público de transporte” sostuvo Alejandra Monteoliva.
NUEVA MINISTRA DE SEGURIDAD
Alejandra Monteoliva: "vamos a aplicar protocolo si se hacen piquetes por la modernización laboral"
El martes 9/12 hubo intentos de cortes en el Puente Pueyrredón por el inminente tratamiento en extraordinarias del proyecto de reforma en la legislación laboral
El miércoles 10/12 dirigentes gremiales y políticos intentarán desarrollar masivas manifestaciones para mostrar su desacuerdo con esa iniciativa de la Casa Rosada: los puntos de concentración serán el parlamento nacional y los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos en la AFA y clubes de fútbol
La Policía Federal allanó distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol por la causa relacionada a Sur Finanzas.
Fueron más de 30 medidas en la sede de calle Viamonte, la sede de Ezeiza, la Superliga y en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente, Argentinos, Platense, Barracas Central y San Lorenzo.
“La Unidad Anti Mafia participó porque aún no conocemos ante qué tipo de entramado nos enfrentamos. Qué tipo de estructura sostiene lo que venía ocurriendo. Sin embargo, tenemos certeza que se trata de una verdadera organización”.
¿Quién es Alejandra Monteoliva, ministra de seguridad?
Tiene 55 años, es cordobesa y estuvo hasta hace pocos días a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional.
Es politóloga recibida en la Universidad Católica de Córdoba y tiene masters en planificación y desarrollo.
Se desempeñó como ministra de Seguridad de la Provincia de Córdoba, durante la gestión del gobernador José Manuel de la Sota.