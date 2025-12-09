¿QUÉ DIABLOS ES?
Ciencia: Hallaron una estructura cósmica gigante que gira a 110 km por segundo
La ciencia descubrió un filamento rotatorio de 50 millones de años-luz con más de 280 galaxias que desafía todo lo que se sabía sobre el universo.
Un universo que gira como un reloj para la ciencia
El hallazgo, publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, muestra algo impensado: 14 galaxias ricas en hidrógeno, alineadas en una cadena de 5,5 millones de años-luz, ubicadas dentro de un filamento gigante de 50 millones de años-luz que contiene más de 280 galaxias. Lo asombroso es que muchas de estas galaxias rotan en la misma dirección que la estructura completa.
Este patrón no es casualidad. La coincidencia en la rotación supera ampliamente cualquier explicación por azar, lo que pone en jaque los modelos cosmológicos actuales. Hasta ahora se pensaba que las galaxias adquirían su rotación de manera más independiente, pero este descubrimiento sugiere que las estructuras cósmicas influyen mucho más de lo imaginado.
Los filamentos cósmicos son las formaciones más grandes del universo: verdaderas autopistas de galaxias y materia oscura que conforman el andamiaje del cosmos. Son los "grumos" primigenios que dieron origen a todo lo que conocés.
El equipo descubrió que las galaxias a ambos lados del filamento se mueven en direcciones opuestas, evidencia clara de que toda la estructura está rotando. Usando modelos de dinámica avanzados, calcularon una velocidad de rotación de 110 kilómetros por segundo.
¿Qué significa este hallazgo?
El filamento estudiado se encuentra a 140 millones de años-luz de la Tierra, relativamente cerca en términos cósmicos. Este sistema ideal permite investigar cómo las galaxias adquirieron su rotación actual y de dónde obtuvieron la materia para formarse.
Lo que antes parecía un proceso caótico ahora muestra un orden inquietante: las estructuras cósmicas podrían estar dirigiendo el baile galáctico durante mucho más tiempo del que los científicos creían posible.
Las observaciones del hidrógeno neutro en estas galaxias fueron clave para medir estos movimientos rotatorios con precisión sin precedentes.
