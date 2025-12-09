Ciencia: Hallaron una estructura cósmica gigante que gira a 110 km por segundo

El equipo descubrió que las galaxias a ambos lados del filamento se mueven en direcciones opuestas, evidencia clara de que toda la estructura está rotando. Usando modelos de dinámica avanzados, calcularon una velocidad de rotación de 110 kilómetros por segundo.

¿Qué significa este hallazgo?

El filamento estudiado se encuentra a 140 millones de años-luz de la Tierra, relativamente cerca en términos cósmicos. Este sistema ideal permite investigar cómo las galaxias adquirieron su rotación actual y de dónde obtuvieron la materia para formarse.

image

Lo que antes parecía un proceso caótico ahora muestra un orden inquietante: las estructuras cósmicas podrían estar dirigiendo el baile galáctico durante mucho más tiempo del que los científicos creían posible.

Las observaciones del hidrógeno neutro en estas galaxias fueron clave para medir estos movimientos rotatorios con precisión sin precedentes.

