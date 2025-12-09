Mensaje para Axel Kicillof: "Deuda no, refinanciamiento, si"

Hay un tema importante: hay una Ley de Responsabilidad Fiscal, que viene de 2004, donde las provincias se comprometen a tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla por lo tanto, técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debiera estar sujeta a aprobación Hay un tema importante: hay una Ley de Responsabilidad Fiscal, que viene de 2004, donde las provincias se comprometen a tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla por lo tanto, técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debiera estar sujeta a aprobación

Más adelante aclaró

"Es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el encargado de trasladar la condición a las provincias para acceder a la autorización nacional para nuevo financiamiento".

Además, diferenció el concepto de nueva deuda de el de refinanciación, lo que aclara que los controles serán sobre operaciones que constituyen un incremento efectivo del pasivo y no sobre las que buscan extender los vencimientos existentes.

LLA en PBA

Desde la provincia sostienen que el mandatario provincial no tuvo diálogo con ningún integrante del bloque violeta y anticipan que demostrarán que la cifra solicitada es para hacer frente al refinanciamiento.“Nada de nada es para deuda nueva”, afirman.

