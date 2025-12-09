urgente24
POLÍTICA Axel Kicillof > Deuda > Casa Rosada

APROBACIÓN

Mensaje para Axel Kicillof: "Deuda no, refinanciamiento, si"

La Casa Rosada decidió que no aprobará nueva deuda, pero sí, refinanciamiento en PBA a mejores tasas.

09 de diciembre de 2025 - 21:50
El Gobierno decidió que no le aprobará nueva deuda a Kicillof, pero sí habilitará el refinanciamiento logrado el endeudamiento que el gobernador consiguiera con tope en los $3.685 millones durante una larga gestión de la Legislatura bonaerense.

Según confirmaron dos fuentes de Gobierno, al medio Infobae, solo se autorizará el refinanciamiento de la deuda anterior a mejores tasas, indicación que habría recibido el bloque de La Libertad Avanza para la sesión en la que Kicillof logró el respaldo del peronismo y aliados a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia.

Amparados en la Ley de Responsabilidad Fiscal, el Gobierno tiene la potestad de negarse si considera que la provincia atenta contra el equilibrio fiscal o si sus gastos están por encima de la inflación.

Luis Caputo 5P
Luis Caputo

El fin de semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio algunas precisiones sobre la postura que observa la administración del presidente Javier Milei al sostener que la provincia de Buenos Aires incumple con la mencionada ley tras intentar aumentar el gasto por encima de la inflación o del crecimiento real de la economía.

Durante una entrevista en América 24 dijo

Hay un tema importante: hay una Ley de Responsabilidad Fiscal, que viene de 2004, donde las provincias se comprometen a tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla por lo tanto, técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debiera estar sujeta a aprobación Hay un tema importante: hay una Ley de Responsabilidad Fiscal, que viene de 2004, donde las provincias se comprometen a tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla por lo tanto, técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debiera estar sujeta a aprobación

Más adelante aclaró

"Es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el encargado de trasladar la condición a las provincias para acceder a la autorización nacional para nuevo financiamiento".

Además, diferenció el concepto de nueva deuda de el de refinanciación, lo que aclara que los controles serán sobre operaciones que constituyen un incremento efectivo del pasivo y no sobre las que buscan extender los vencimientos existentes.

LLA en PBA

Desde la provincia sostienen que el mandatario provincial no tuvo diálogo con ningún integrante del bloque violeta y anticipan que demostrarán que la cifra solicitada es para hacer frente al refinanciamiento.“Nada de nada es para deuda nueva”, afirman.

