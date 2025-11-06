Ciencia: Descubren que los argentinos tienen un gen propio desde hace 8500 años

Hay tres eventos migratorios interregionales cruciales en los cuales este gen fue participando y mutando:

El Noroeste Argentino, mezclándose con el componente andino

La Región Pampeana, donde se convirtió en la ascendencia principal hace unos 800 años

El Gran Chaco, fusionándose con el componente amazónico

Existe un gen argentino desde antes de la colonización

Si bien siempre se habló de la presencia de genes europeos y africanos en nuestro país, estos llegaron después con una base genética ya establecida y que sigue presente hasta hoy. El propio Rodrigo Nores lo explicó: "Queríamos reconstruir una historia que no está escrita, la previa a la conquista hispana. El hallazgo de un linaje sudamericano desconocido demuestra que nuestra comprensión del poblamiento de América sigue siendo limitada".

Mucho antes de la conquista de Cristóbal Colón ya había genes argentinos en lo que hoy sería Córdoba. Es un hallazgo impresionante que deja a todos con ganas de saber más y cambia completamente la percepción y la idea que tenemos acerca de dónde venimos y cómo fue todo antes de la colonización.

