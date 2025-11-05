La superluna más brillante del año ilumina el cielo de Argentina y así podés verla

Ritual de abundancia: el lado místico de la superluna

Más allá de la ciencia, la superluna del Castor también despierta interés desde lo espiritual. Muchas personas aprovechan este fenómeno para realizar rituales de abundancia, agradecer lo logrado y abrir espacio a nuevas oportunidades.

image

El ritual más popular incluye encender una vela dorada o verde, escribir afirmaciones bajo la luz lunar y quemar el papel como símbolo de renovación. Aunque suene esotérico, funciona como un ejercicio de enfoque y gratitud que resuena con quienes buscan cerrar ciclos y proyectar intenciones para el futuro.

Si el clima no acompaña, habrá transmisiones en vivo desde observatorios internacionales. Pero si el cielo está despejado, no hay excusa: salí, levantá la vista y dejate sorprender por el show que ofrece la naturaleza sin necesidad de pantallas.

------------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

Gustavo Scaglione contra Marcelo Tinelli: "Voy a ejecutarle todo, perdí la paciencia"

Bombazo: Desde A24 Juanita Tinelli denuncia a Gustavo Scaglione, accionista de América y Telefe

Manuel Adorni y Diego Santilli estrenan en Cyber Monday, y el dólar pidiendo su libertad

C. Córdoba 0 - Racing 0: agrio empate que aleja a la Academia de la Libertadores 2026