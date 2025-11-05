Este miércoles 5 de noviembre, el cielo de Argentina se viste de gala con la superluna más brillante y cercana de todo 2025. El fenómeno, conocido también como Luna del Castor, ocurre cuando el satélite natural alcanza su perigeo, es decir, su punto más próximo a nuestro planeta, justo en fase de luna llena.
FENÓMENO ASTRONÓMICO
La superluna más brillante del año ilumina el cielo de Argentina y así podés verla
La superluna alcanza su punto más cercano a la Tierra este miércoles 5 de noviembre. El espectáculo será visible a simple vista en Argentina.
Cuándo y cómo verla desde Argentina
Según datos de la NASA, la distancia será de apenas 356.833 kilómetros, lo que hará que la Luna se vea hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que en otras noches. Para los fanáticos de la astronomía y la fotografía, es una oportunidad única que no se repetirá hasta el año que viene.
El nombre Luna del Cazador proviene de antiguas tradiciones del hemisferio norte, vinculadas con épocas de caza y cosecha. Aunque en Argentina no tiene el mismo significado cultural, el evento invita a levantar la vista y disfrutar de un espectáculo natural que no requiere tecnología, solo cielo despejado y curiosidad.
Para una experiencia más impactante, zonas rurales como las sierras de Córdoba, la Puna jujeña o la Patagonia ofrecen condiciones perfectas por su baja contaminación lumínica. Los expertos recomiendan salir antes del anochecer para captar el efecto óptico conocido como "ilusión lunar", que hace que el satélite parezca gigantesco al aparecer en el horizonte.
Ritual de abundancia: el lado místico de la superluna
Más allá de la ciencia, la superluna del Castor también despierta interés desde lo espiritual. Muchas personas aprovechan este fenómeno para realizar rituales de abundancia, agradecer lo logrado y abrir espacio a nuevas oportunidades.
El ritual más popular incluye encender una vela dorada o verde, escribir afirmaciones bajo la luz lunar y quemar el papel como símbolo de renovación. Aunque suene esotérico, funciona como un ejercicio de enfoque y gratitud que resuena con quienes buscan cerrar ciclos y proyectar intenciones para el futuro.
Si el clima no acompaña, habrá transmisiones en vivo desde observatorios internacionales. Pero si el cielo está despejado, no hay excusa: salí, levantá la vista y dejate sorprender por el show que ofrece la naturaleza sin necesidad de pantallas.
