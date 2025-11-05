Exempleados de Meta lanzan anillo con inteligencia artificial que graba tus pensamientos

image Podés revisar días o semanas de pensamientos con un simple gesto de alejar la pantalla.

Además, el anillo tiene controles multimedia: reproducí, pausá o cambiá el volumen sin tocar los auriculares. Sandbar incluso personalizó la voz del asistente para que suene similar a la del usuario, un detalle que marca diferencia.

Precio y disponibilidad

Las reservas arrancan hoy miércoles a USD 249 (versión plata) y USD 299 (oro). Los envíos comenzarán el próximo verano boreal. La suscripción Pro, gratis por tres meses, cuesta después USD 10 mensuales y ofrece chats ilimitados y acceso anticipado a funciones.

Sandbar recaudó USD 13 millones de True Ventures, Upfront Ventures y Betaworks. Según Toni Schneider, socio de True Ventures, "la mayoría [de dispositivos de IA] no daban en el clavo. Cuando Mina vino y nos mostró la demostración, nos convenció".

image

El hardware de IA enfrenta desafíos brutales. Humane fue vendida a HP, Rabbit lucha por mejorar su software y Friend apenas sobrevive. Stream compite en un sector feroz donde los anillos, colgantes y pulseras se multiplican. La gran pregunta es si este formato realmente ofrece más comodidad que un simple auricular o smartwatch.

Sandbar deberá demostrar que su diseño no es solo hype, sino una necesidad real.

--------------------------------------------------------------------