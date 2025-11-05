Stream, un anillo desarrollado por Sandbar, la startup fundada por dos exempleados de Meta, promete cambiar la manera en que tomás notas y capturás ideas. El dispositivo, que se lleva en el dedo índice, permite grabar pensamientos mediante comando de voz, interactuar con un asistente de inteligencia artificial y controlar tu música, todo sin tocar el celular.
¿CUÁNTO CUESTA?
Exempleados de Meta lanzan anillo con inteligencia artificial que graba tus pensamientos
Dos ex Meta lanzaron Stream, un dispositivo que toma notas inteligencia artificial. ¿Es el futuro de la productividad o un gadget más?
El mercado de los wearables ya tiene un nuevo protagonista.
Quizás te interese leer: Apple se rinde ante Google y usará Gemini para salvar a Siri del fracaso
Un ratón para tu voz: made in Meta
Mina Fahmi y Kirak Hong, los cerebros detrás de Sandbar, trabajaron juntos en CTRL-Labs, una compañía que Meta adquirió en 2019 para desarrollar interfaces neuronales. Ahora apuestan a que la voz es el futuro de la interacción con la tecnología. "No quiero sacar el teléfono e interrumpir ese momento. Así fue como creamos Stream", explicó Fahmi en una entrevista con TechCrunch.
El anillo funciona con micrófonos y un panel táctil que solo se activa cuando mantenés presionado. Eso garantiza privacidad: el micrófono está apagado por defecto. La aplicación complementaria para iOS transcribe tus susurros, organiza notas y hasta incluye un chatbot con IA que conversa con vos mientras grabás.
Además, el anillo tiene controles multimedia: reproducí, pausá o cambiá el volumen sin tocar los auriculares. Sandbar incluso personalizó la voz del asistente para que suene similar a la del usuario, un detalle que marca diferencia.
Precio y disponibilidad
Las reservas arrancan hoy miércoles a USD 249 (versión plata) y USD 299 (oro). Los envíos comenzarán el próximo verano boreal. La suscripción Pro, gratis por tres meses, cuesta después USD 10 mensuales y ofrece chats ilimitados y acceso anticipado a funciones.
Sandbar recaudó USD 13 millones de True Ventures, Upfront Ventures y Betaworks. Según Toni Schneider, socio de True Ventures, "la mayoría [de dispositivos de IA] no daban en el clavo. Cuando Mina vino y nos mostró la demostración, nos convenció".
El hardware de IA enfrenta desafíos brutales. Humane fue vendida a HP, Rabbit lucha por mejorar su software y Friend apenas sobrevive. Stream compite en un sector feroz donde los anillos, colgantes y pulseras se multiplican. La gran pregunta es si este formato realmente ofrece más comodidad que un simple auricular o smartwatch.
Sandbar deberá demostrar que su diseño no es solo hype, sino una necesidad real.
--------------------------------------------------------------------