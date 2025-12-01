Brasil: Científicos afirman que las tormentas solares causarían ataques cardíacos

. En días moderados, 140 hombres frente a 80 mujeres (proporción 1.75).

. En días perturbados, la brecha se redujo: 66 hombres frente a 54 mujeres (proporción 1.22).

En conjunto, los hombres representaron casi el doble de casos que las mujeres (871 contra 469) durante todo el período. Pero las cifras también indican que, a medida que aumenta la perturbación geomagnética, la diferencia entre hombres y mujeres en número de ingresos por infarto tiende a disminuir.

BRASILCIENTIFICOSAFIRMANQUELASTORMENTASSOLARESCAUSARIANATAQUESCARDIACOSFOTO3 Científicos en Brasil publicaron un estudio que reveló que las tormentas solares aumentan los ataques cardíacos en la población.

Mortalidad por infarto bajo distintas condiciones

. Bajo días tranquilos: 73 muertes masculinas y 58 femeninas.

. En días moderados: 14 muertes en hombres y 7 en mujeres.

. En días perturbados: 9 muertes para hombres frente a 14 para mujeres.

Aunque en valor absoluto las muertes son menores en días perturbados, la proporción de muertes de mujeres en esos días crece relativamente más que la masculina, lo que sugiere un posible efecto de la actividad geomagnética.

Análisis por grupos de edad

Cuando los casos se distribuyeron por rangos de edad, se observó que:

. En el grupo de 31 a 60 años, las mujeres mostraron un aumento notable en su frecuencia relativa de infartos en días perturbados comparado con días tranquilos.

. En mayores de 60 años, también se observó esa tendencia: la frecuencia relativa de infartos femeninos era más alta bajo condición perturbada que bajo condición tranquila.

. En el grupo de menores de 30 años, los datos son escasos, con una ligera predominancia masculina en días perturbados, pero la interpretación es limitada.

Evidencias científicas en diferentes países

La posible relación entre clima espacial y enfermedades cardiovasculares ya había sido planteada en otros estudios. En 2018, un grupo internacional detectó que la variabilidad de la frecuencia cardíaca (indicador de un sistema nervioso autónomo saludable) cambiaba durante los episodios de tormentas solares. Posteriormente, en 2022, otro análisis indicó que estas variaciones podían mantenerse hasta 24 horas tras un periodo de fuerte actividad magnética.

Un año después, en 2023, una investigación que examinó datos de 204 regiones en diferentes latitudes concluyó que existía una correlación entre la intensidad del campo magnético terrestre y el incremento de enfermedades cardiovasculares. Además, en 2024, científicos rusos publicaron una revisión que confirmaba la influencia de las tormentas solares en el aumento de riesgos como el síndrome coronario agudo, los infartos o los accidentes cerebrovasculares, aunque destacaban que el número de estudios disponibles aún es limitado.

