Al llegar al aeropuerto de Oslo (Noruega) donde asistirá a la entrega del premio Nobel de la Paz 2025, se vio a Javier Milei ataviado con un abrigado mameluco de YPF esos que usan en las plantas y la petrolera vende en contadas estaciones de servicios.
RARO ATUENDO
Javier Milei bajó en Oslo (Noruega) con un mameluco de YPF puesto
¿Marketing o en el avión no había otro abrigo? no lo sabemos. Lo cierto es que, Javier Milei, bajó en Oslo con un mameluco de YPF puesto.
Da fe en X Damián Arabia que captura la agencia NA
El presidente Javier Milei llegó este martes a Oslo, Noruega, para participar de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana Corina Machado.
Sorprendió el atuendo del Presidente, dado que, en lugar de vestir de manera formal, se mostró con el mameluco de YPF, una decisión de indumentaria que fue celebrada incluso por el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Damián Arabia.
A todo esto, el mandatario estará en la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado, ceremonia de la que serán parte, entre otros jefes de Estado, los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino y de Ecuador, Daniel Noboa.
Concretada la apretada agenda, Milei abordará el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires en un vuelo especial a las 16 del miércoles, por lo que llegará al país a las 9.30 del jueves.
En octubre de este año, Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha”.
