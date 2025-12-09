Javier Milei revela la reforma laboral y la CGT se prepara para la embestida

Live Blog Post

La conducción formal del Poder Ejecutivo quedó este martes en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido al vacío temporal que quedó en la Casa Rosada tras los viajes del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes se encuentran fuera del país cumpliendo compromisos oficiales.

El corrimiento momentáneo del mando responde al esquema previsto por la Ley 20.972, que establece la línea de reemplazo en casos de ausencia simultánea del Presidente y la Vice. En este orden, el senador puntano ocupa el primer lugar como autoridad competente para ejercer la jefatura del Estado hasta el regreso de ambos funcionarios.

