Javier Milei revela la reforma laboral y la CGT se prepara para la embestida

Javier Milei enseña su reforma laboral y se abre el debate. (Foto generada con IA: Grok).&nbsp;

Mediante el Consejo de Mayo, Javier Milei va a revelar el texto de reforma laboral que pretende empujar. La CGT quiere ver para reaccionar.

9 de diciembre de 2025 - 13:10

EN VIVO

La presentación, que genera expectativa en casi todos los sectores, tendrá especial atención de la CGT que todavía no definió una postura ante los cambios que el Gobierno nacional plantea introducir vía sesiones extraordinarias en el Congreso. Un escenario impensado y favorable a las aspiraciones del oficialismo, donde confían avanzar incluso sobre las cuotas sindicales como proyecto patrocinado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Precisamente esa última ambición podría ser un paso en falso ya que tendría un efecto catalizador sobre las diferencias que resguarda la central obrera, hasta aquí dócil ante los avances del oficialismo libertario. Los aportes obligatorios a los gremios se caerían según pretenden en Casa Rosada, algo que complicaría el funcionamiento de las estructuras gremiales.

Mientras tanto, otro frente escandaloso se desarrolla en AFA, con múltiples allanamientos tanto en Ezeiza como en distitnos clubes. La mira de la Justicia está puesta en la financiación que la entidad madre habría obtenido de Sur Finanzas, una financiera asociada a Claudio Chiqui Tapia, presidente del Fútbol Argentino.

La CGT define postura.

Esto pasa en el mediodía de Urgente24:

Hoy, el presidente no es Javier Milei ni Victoria Villarruel

La conducción formal del Poder Ejecutivo quedó este martes en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido al vacío temporal que quedó en la Casa Rosada tras los viajes del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes se encuentran fuera del país cumpliendo compromisos oficiales.

El corrimiento momentáneo del mando responde al esquema previsto por la Ley 20.972, que establece la línea de reemplazo en casos de ausencia simultánea del Presidente y la Vice. En este orden, el senador puntano ocupa el primer lugar como autoridad competente para ejercer la jefatura del Estado hasta el regreso de ambos funcionarios.

Live Blog Post

La reforma laboral se deja ver en las calles con piquetes

Volvieron los piquetes ante el inminente tratamiento de la reforma laboral en el Congreso: hay cortes este martes (9/12) en los puentes La Noria, Pueyrredón y Saavedra también hay protestas en las ciudades de La Plata y Rosario. Primera prueba para la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que reemplazó a Patricia Bullrich.

Organizaciones piqueteras, sociales, militantes del Polo Obrero y trabajadores de ATE cortaban ambos sentidos de circulación del Puente La Noria y Pueyrredón este martes (9/12) al mediodía generando un caos de tránsito en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

