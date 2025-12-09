Volvieron los piquetes ante el inminente tratamiento de la reforma laboral en el Congreso: hay cortes este martes (9/12) en los puentes La Noria, Pueyrredón y Saavedra también hay protestas en las ciudades de La Plata y Rosario. Primera prueba para la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que reemplazó a Patricia Bullrich.
CAOS DE TRÁNSITO
Volvieron los piquetes: Cortes en accesos a la CABA contra la reforma laboral
Debuta la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva con los piquetes y protestas contra la reforma laboral. Bloquean accesos a la CABA.
Cortes y piquetes en accesos a la CABA
Organizaciones piqueteras, sociales, militantes del Polo Obrero y trabajadores de ATE cortaban ambos sentidos de circulación del Puente La Noria y Pueyrredón este martes (9/12) al mediodía generando un caos de tránsito en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
Lo mismo ocurre en la Avenida Maipú en el Puente Saavedra, lo que obligaba a cambiar el sentido de circulación de los colectivos y generaba embotellamientos en distintos tramos de la Av. General Paz.
“Comenzaron los cortes simultáneos en todo el país desde Río Grande a Jujuy y desde Córdoba a Buenos Aires Capital en la Matanza en ruta 3 en Liniers en Saavedra en el puente La Noria en el puente Pueyrredón y en la bajada autopista la plata NO A LA REFORMA LABORAL EXCLAVISTA”, escribió en su cuenta personal de X, Eduardo Belliboni dirigente del Polo Obrero.
Cabe recordar que además de los cortes en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, habrá una movilización hacia el Congreso Nacional por parte de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) que realiza un paro de actividades para reclamar la reincorporación del personal despedido de las dependencias públicas, exigir la reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y para oponerse al nuevo recorte del 10% de la planta que se proyecta para el fin de año. Pero, también, para expresar el rechazo a la reforma laboral que promueve Javier Milei.
Pero no sólo esta marcha pone a prueba el 'protocolo antipiquetes' de Patricia Bullrich -ahora reemplazada por Alejandra Monteoliva en el ministerio de Seguridad-, sino que también diferentes agrupaciones que coinciden en la Unidad Piquetera, donde manda el Polo Obrero y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) protagonizan cortes en distintos puntos del país.
Desde la UTEP informaron en sus redes sociales sobre la presencia de fuerzas de seguridad para desalojar los piquetes.
