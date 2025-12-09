Volvieron los piquetes: Cortes en accesos a la CABA contra la reforma laboral

Pero no sólo esta marcha pone a prueba el 'protocolo antipiquetes' de Patricia Bullrich -ahora reemplazada por Alejandra Monteoliva en el ministerio de Seguridad-, sino que también diferentes agrupaciones que coinciden en la Unidad Piquetera, donde manda el Polo Obrero y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) protagonizan cortes en distintos puntos del país.

image

Desde la UTEP informaron en sus redes sociales sobre la presencia de fuerzas de seguridad para desalojar los piquetes.

