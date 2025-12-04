urgente24
OMNI Google > 2025 > Gemini

NO FUE CHATGPT

Google anunció cuál fue el término más buscado en todo el 2025 y se llevó críticas

Cierto término de Google dominó las búsquedas globales con un crecimiento sostenido que sorprendió a todos en 2025. El anuncio generó polémica.

04 de diciembre de 2025 - 18:36
Google se puso un poco en protagonista.&nbsp;

Google se puso un poco en protagonista. 

Gemini, el chatbot de inteligencia artificial de Google, se coronó como la búsqueda de mayor tendencia en 2025, según reveló el gigante tecnológico en su informe anual " Año en Búsquedas". El término superó a consultas tradicionales como el clima y dejó atrás a deportes, celebridades y noticias.

image

Este ranking no refleja las búsquedas más frecuentes en general, sino aquellas que experimentaron un aumento explosivo y sostenido de tráfico comparado con 2024. Y ahí es donde Géminis arrasó con todo. Detrás del chatbot apareció "India vs. Inglaterra" en segundo lugar y "Charlie Kirk" en tercero. Lo llamativo: DeepSeek, otro chatbot de IA, se ubicó séptimo, confirmando que la inteligencia artificial fue la obsesión del año.

Seguir leyendo

Charlie Kirk y la miel picante: Las búsquedas más insólitas de Google

Según TechCrunch, en la categoría de noticias de actualidad, la consulta " asesinato de Charlie Kirk" lideró el podio, seguida por " Irán" y " Cierre del gobierno de EE. UU.". Un combo de política, tensión internacional y polémica que no dejó a nadie indiferente.

Pero no todo fue serio. En recetas y comida, la miel picante (Hot Honey) fue furor total, seguida por el viral Marry Me Chicken y el infaltable chimichurri. La gastronomía también tuvo su lugar en el ranking de obsesiones globales.

image
Mikey Madison, y s&iacute;, no era para menos.

Mikey Madison, y sí, no era para menos.

En cine, "Anora" fue la película más buscada, con " Superman" y " Minecraft" completando el podio. Mikey Madison, protagonista de "Anora", encabezó las búsquedas de actores, mientras que en deportes el Paris Saint-Germain FC y los Toronto Blue Jays dominaron el interés.

El informe de Google dejó en claro que 2025 fue el año en que la inteligencia artificial, la política polémica y la cultura pop se fusionaron en una mezcla explosiva que mantuvo a todos pegados a la pantalla.

Critican a Google por promocionar su propio producto

El anuncio generó una ola de críticas en redes . Usuarios acusaron a Google de manipular el ranking para promocionar Géminis, su propia herramienta de inteligencia artificial. "Es obvio que quieren meter su chatbot por todos lados", comentó un usuario en X (ex Twitter).

image

Otros señalaron que resulta sospechoso que un producto tan reciente de Google haya superado búsquedas históricamente dominantes. La compañía se defendió explicando que el informe refleja aumentos sostenidos de tráfico, no búsquedas totales.

Sin embargo, el malestar persiste y muchos dudan de la transparencia del reporte.

----------------------------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas

Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES