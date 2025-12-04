Google anunció cuál fue el término más buscado en todo el 2025 y se llevó críticas

image Mikey Madison, y sí, no era para menos.

En cine, "Anora" fue la película más buscada, con " Superman" y " Minecraft" completando el podio. Mikey Madison, protagonista de "Anora", encabezó las búsquedas de actores, mientras que en deportes el Paris Saint-Germain FC y los Toronto Blue Jays dominaron el interés.

El informe de Google dejó en claro que 2025 fue el año en que la inteligencia artificial, la política polémica y la cultura pop se fusionaron en una mezcla explosiva que mantuvo a todos pegados a la pantalla.

Critican a Google por promocionar su propio producto

El anuncio generó una ola de críticas en redes . Usuarios acusaron a Google de manipular el ranking para promocionar Géminis, su propia herramienta de inteligencia artificial. "Es obvio que quieren meter su chatbot por todos lados", comentó un usuario en X (ex Twitter).

image

Otros señalaron que resulta sospechoso que un producto tan reciente de Google haya superado búsquedas históricamente dominantes. La compañía se defendió explicando que el informe refleja aumentos sostenidos de tráfico, no búsquedas totales.

Sin embargo, el malestar persiste y muchos dudan de la transparencia del reporte.

