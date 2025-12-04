Su novia compitió en Miss Universo y River está a un paso de sumarlo como refuerzo

River está sumergido en un mercado de pases complejo donde la intención de Marcelo Gallardo es incorporar refuerzos que le den un salto de calidad al plantel Millonario. Ahora se supo que uno de los futbolistas que más cerca está de sumarse viene de ser noticia porque su novia compitió en la última edición de Miss Universo.
Una de las prioridades de River para este mercado de pases es sumar a un mediocampista central. Hoy en día es un puesto que no tiene dueño ya que Enzo Pérez fue borrado por Marcelo Gallardo, mientras que Kevin Castaño y Juan Carlos Portillo que fueron probados en esa posición no dieron la talla como se imaginaba al momento de sus llegadas.
Durante los últimos días se mencionaron varias opciones para ser el nuevo cinco de River pero el que está a punto de firmar es Fausto Vera, volante central formado en Argentinos Juniors que hace tiempo viene jugando en el fútbol brasileño, primero con la camiseta de Corinthians y ahora con la de Atlético Mineiro donde su entrenador es Jorge Samapaoli.
Lo más curioso en toda esta historia es que en las últimas semanas Fausto Vera no fue noticia por su desempeño deportivo en el Galo sino por ser mencionado como el novio de Aldana Masett, modelo y cantante entrerriana que fue a competir a la última edición de Miss Universo, donde finalmente la ganadora fue la representante mexicana Fátima Bosch.
“Estoy de novia hace cuatro años. Él me apoya desde siempre. De hecho fue el primero al que le dije que quería presentarme a estos concursos y siempre estuvo ahí. Yo siempre mantuve mi convicción de hacer cosas por mí, de sentirme bien conmigo misma y de trabajar, de seguir mis proyectos”, afirmó Aldana Masett refiriéndose a su relación con Fausto Vera en una entrevista con Moria Casán.
River lo tiene a sola firma
El caso es que ahora Fausto Vera es noticia porque está muy cerca de ser nuevo futbolista de River. Jorge Sampaoli ya avisó que no lo tendrá en cuenta para su proyecto en Atlético Mineiro y es por eso que el jugador, no bien lo llamaron del Millonario, aceptó sin dudar. La primera oferta fue de un préstamo con cargo y opción de compra que rondaría los 5 millones de dólares, por lo que la operación va por buen carril para cerrarse en los próximos días.
