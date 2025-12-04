El Black Friday es una fiesta para el bolsillo pero también para los estafadores. En los últimos días se detectó un sitio falso que imitaba a una cadena de electrodomésticos y ofrecía rebajas irresistibles. El objetivo real no era vender, sino robar datos de tarjetas y vaciar cuentas.
¿CAISTE?
Estafas y ofertas: El engaño del Black Friday que te puede dejar sin plata
Las campañas como el Black Friday generan tráfico masivo y, con él, oportunidades para delincuentes digitales.
La maniobra, analizada por especialistas de ESET Latinoamérica, exhibe el patrón clásico de las estafas estacionales, que se basa en copiar la marca, publicar precios imposibles y redirigir al comprador a dominios de pago fraudulentos.
Aunque las ofertas reales conviven con estas trampas, la circulación masiva de usuarios y el apuro por aprovechar descuentos crean el caldo de cultivo perfecto. Por eso, ante cada promoción conviene frenar un segundo y chequear antes de poner los datos de tu tarjeta.
¿Cómo detectás una estafa en ofertas del Black Friday?
Los expertos coinciden en que las estafas juegan con la urgencia y la confianza. En el caso analizado por ESET, el sitio falso mostraba señales clásicas, como una URL manipulada (con la marca pero con caracteres extras), precios exagerados fuera de la lógica comercial y fallas en el diseño. Además, al avanzar en la compra el usuario era derivado a otro dominio donde le pedían toda la información de la tarjeta y aunque la transacción nunca se completaba, pero los datos quedaban en manos de los delincuentes.
Otra pista importante es la antigüedad del dominio. Este portal trucho fue creado recién el 8 de noviembre de 2025, y el dominio de pagos el 18 de octubre. Sitios creados en la previa de una campaña masiva suelen ser utilizados para estafas puntuales y luego desaparecen. Si la dirección web tiene apenas días de vida, mejor desconfiar.
¿Qué señales revelan una estafa detrás de las ofertas?
Hay varios indicadores fáciles de chequear antes de comprar:
- URL sospechosa: fijate que la dirección sea exactamente la de la empresa y que use protocolo seguro (https).
- Precios imposibles: descuentos que parecen sacados de la nada suelen ser cebos.
- Errores de idioma o diseño: textos mezclados en español y otro idioma, logos mal colocados o tipografías raras.
- Redirecciones a dominios distintos: si, al final del proceso, te mandan a otra web para pagar, detenete.
- Fecha de creación del dominio: buscá el registro en who.is o herramientas similares; dominios muy nuevos son alerta roja.
- Métodos de pago raros o transferencias directas: preferí tarjetas con protección o plataformas de pago conocidas.
ESET también reportó que en la maniobra observada muchas promociones incluían artículos con precios tan bajos que no coincidían con la política comercial de la marca auténtica.
¿Cómo protegerte de una estafa cuando buscás ofertas?
Prevenir es sencillo si seguís unas pocas reglas:
- Escribí la URL a mano: no ingreses por links recibidos en mensajes o publicidades con apariencia dudosa.
- Contactá a la empresa por canales oficiales: si ves una súper oferta, confirmala por el sitio oficial o redes verificadas.
- Usá medios de pago con protección: tarjetas que permitan reclamar cargos no reconocidos o plataformas con garantía son la mejor defensa.
- Activá alertas en tu banco: notificaciones en tiempo real te permiten detectar movimientos raros de inmediato.
- Desconfiá de la urgencia: ofertas que te apuran a comprar “ahora o nunca” suelen buscar que actúes sin pensar.
- Revisá la fecha del dominio: si el sitio fue creado en los días previos, mejor buscar la oferta en otro lado.
Además, ante cualquier duda, llamá al banco y anulá la compra si notás cargos extraños: cuanto antes actuás, mejor chance hay de frenar la estafa.
Más noticias en Urgente24
Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables
Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación
Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas
Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado
Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo