Estafas y ofertas: El engaño del Black Friday que te puede dejar sin plata

¿Qué señales revelan una estafa detrás de las ofertas?

Hay varios indicadores fáciles de chequear antes de comprar:

URL sospechosa: fijate que la dirección sea exactamente la de la empresa y que use protocolo seguro (https).

Precios imposibles: descuentos que parecen sacados de la nada suelen ser cebos.

Errores de idioma o diseño: textos mezclados en español y otro idioma, logos mal colocados o tipografías raras.

Redirecciones a dominios distintos: si, al final del proceso, te mandan a otra web para pagar, detenete.

Fecha de creación del dominio: buscá el registro en who.is o herramientas similares; dominios muy nuevos son alerta roja.

Métodos de pago raros o transferencias directas: preferí tarjetas con protección o plataformas de pago conocidas.

ESET también reportó que en la maniobra observada muchas promociones incluían artículos con precios tan bajos que no coincidían con la política comercial de la marca auténtica.

Estafa en Black Friday: Así clonan ofertas irresistibles para robar tus datos

¿Cómo protegerte de una estafa cuando buscás ofertas?

Prevenir es sencillo si seguís unas pocas reglas:

Escribí la URL a mano : no ingreses por links recibidos en mensajes o publicidades con apariencia dudosa.

: no ingreses por links recibidos en mensajes o publicidades con apariencia dudosa. Contactá a la empresa por canales oficiales : si ves una súper oferta, confirmala por el sitio oficial o redes verificadas.

: si ves una súper oferta, confirmala por el sitio oficial o redes verificadas. Usá medios de pago con protección : tarjetas que permitan reclamar cargos no reconocidos o plataformas con garantía son la mejor defensa.

: tarjetas que permitan reclamar cargos no reconocidos o plataformas con garantía son la mejor defensa. Activá alertas en tu banco : notificaciones en tiempo real te permiten detectar movimientos raros de inmediato.

: notificaciones en tiempo real te permiten detectar movimientos raros de inmediato. Desconfiá de la urgencia : ofertas que te apuran a comprar “ahora o nunca” suelen buscar que actúes sin pensar.

: ofertas que te apuran a comprar “ahora o nunca” suelen buscar que actúes sin pensar. Revisá la fecha del dominio: si el sitio fue creado en los días previos, mejor buscar la oferta en otro lado.

Además, ante cualquier duda, llamá al banco y anulá la compra si notás cargos extraños: cuanto antes actuás, mejor chance hay de frenar la estafa.

