Shein lanza descuentos explosivos por el Black Friday y esto tenés que saber para comprar barato

Solo por confirmar el email, el usuario recibe 100 puntos. Es una de las formas más rápidas de empezar a acumular saldo sin comprar nada.

2. ¿Cuántos puntos se ganan al comprar?

1 punto por cada dólar gastado. Pero hay un detalle fundamental, los puntos solo se acreditan cuando el usuario confirma la entrega desde la sección “Mis pedidos”. Si se olvida, los puntos no entran.

3. ¿Qué actividades permiten sumar puntos sin comprar?

La plataforma premia la interacción, entrar a la cuenta, participar de minijuegos, sumarse a eventos o acciones promocionales… todo suma. Aunque existe un límite diario, por lo que incluso si se siguen realizando actividades, Shein dejará de acreditarlos una vez alcanzado el tope.

¿Cómo funcionan los puntos de Shein y de cuánto descuento permiten?

El valor es fijo:

100 puntos = 1 dólar.

Pero el usuario no puede pagar toda la compra con puntos. La plataforma permite cubrir hasta el 30% del total del pedido, sin contar envío, tasas o seguros. Además, hay que tener en cuenta que:

Cada región tiene su propio saldo de puntos.

Los puntos vencen , y la fecha límite varía entre 7 días y 3 meses , según el tipo de beneficio.

, y la fecha límite varía entre , según el tipo de beneficio. Una vez vencidos, no hay marcha atrás porque se pierden.

Esto obliga a revisar periódicamente la sección “Puntos” desde la cuenta para evitar que caduquen sin usarlos.

Los puntos también pueden intercambiarse por cupones especiales, acceso a beneficios dentro de eventos o más oportunidades en los juegos promocionales, algo muy común durante fechas como Black Friday, 11.11 o Navidad.

¿Cómo aplicar cupones y descuentos en el carrito de Shein?

Antes de pagar, conviene detenerse y revisar todo con atención. Shein permite superponer descuentos, puntos y cupones, siempre que estén disponibles para ese producto. El paso a paso recomendado es:

Revisar talle s, colores y cantidades .

. Aplicar cupones activos .

. Ver cuántos puntos se pueden usar en esa compra.

se pueden usar en esa compra. Confirmar que la dirección de envío esté bien cargada —calle, número, código postal— para evitar devoluciones o retrasos.

Cuánto tardan en llegar las compras de Shein y qué tener en cuenta

Una vez pagado, Shein envía un correo de confirmación y habilita el seguimiento desde “Mis pedidos”. Con el código otorgado, el usuario puede rastrear el paquete desde el correo o courier asignado.

Shein: ¿Cómo creció a nivel global y qué polémicas arrastra?

Fundada en 2012 en Nanjing, China, Shein pasó de ser una tienda pequeña a un gigante con presencia en más de 150 países y alrededor de 10.000 empleados. Su estrategia siempre estuvo enfocada en redes sociales, microtendencias y compras desde el celular.

Pero ese crecimiento también viene acompañado de críticas:

Dudas sobre la calidad de algunos productos.

de algunos productos. Denuncias ambientales por su modelo de fast fashion.

por su modelo de fast fashion. Acusaciones por condiciones laborales en parte de su cadena productiva.

Aun así, su combinación de precios bajos, variedad infinita y promociones constantes la mantiene como una de las plataformas favoritas para comprar ropa, accesorios y artículos del hogar.

