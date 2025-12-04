La CGT baja los brazos: Ven a Milei con números para aprobar la Reforma Laboral y cambian de estrategia

la ultraactividad de los convenios, la prevalencia de la negociación por rama, y el financiamiento de las organizaciones gremiales.

“Si van contra eso, la respuesta será gremial”, anticipan.

Reforma Laboral y una red de alianzas

Mientras el Gobierno afina el texto final de la reforma, la CGT multiplica reuniones. Ya pasaron por Azopardo legisladores sindicales, dirigentes peronistas, Sergio Massa, representantes de Pymes e incluso gobernadores de Provincias Unidas.

El objetivo es unir voluntades que, aunque diversas, coinciden en marcarle límites a la redacción impulsada por Milei.

La cúpula sindical afirma que hay sectores del oficialismo “dispuestos a dialogar” y que no quieren una confrontación directa con el movimiento obrero. Sin embargo, señalan a un enemigo interno: Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, a quien consideran el ideólogo de la ofensiva más dura.

El factor Sturzenegger y la ingeniería de Milei

En la CGT creen que Sturzenegger es el cerebro detrás de los artículos que apuntan al corazón del poder gremial. Ese diseño —que buscaría modificar el esquema de representación, el financiamiento y el alcance de los convenios— es, para los sindicalistas, una línea roja.

Mientras tanto, en el oficialismo trabajan para cerrar acuerdos con distintos bloques que permitan acelerar el debate. Las fuentes consultadas estiman que la discusión parlamentaria podría comenzar en febrero, tras el recambio legislativo.

El plan B sindical

En paralelo, la CGT prepara una estrategia para 2026: impulsar proyectos alternativos que expresen la visión sindical y que puedan ser empujados por el peronismo y gobernadores aliados. La idea es tener una hoja de ruta preparada para cuando la discusión se reactive en el próximo calendario legislativo.

Por ahora, en Azopardo predomina un diagnóstico crudo pero no derrotista: Milei tiene los votos, pero también tiene límites. Y la CGT piensa defenderlos con todas las herramientas disponibles —políticas, parlamentarias y, si hace falta, gremiales— para evitar que la reforma laboral avance sobre el poder colectivo de los trabajadores.

