3 peores errores al tomar magnesio que nunca jamás debes cometer

Magnesio para dormir mejor, magnesio para los calambres, magnesio para el estreñimiento, magnesio para la energía, y hasta magnesio para la migraña... El magnesio está por todos lados, sin embargo, no todo lo que se dice de este mineral es cierto, y tampoco no todas las personas deberían tomarlo.
He aquí algunas cosas que los expertos recomiendan evitar cuando se trata de tomar magnesio:
Tomar magnesio por moda
Uno de los principales errores con el magnesio es tomarlo por ser tendencia o por creer que funciona para tal cosa.
La Universidad de Harvard indica en Harvard Health: "Los suplementos de magnesio a veces se comercializan como "superpíldoras" que pueden solucionar una larga lista de dolencias, como tensión muscular, falta de energía y dificultad para dormir, en personas con niveles adecuados de magnesio en todo el cuerpo. Sin embargo, no existe evidencia que respalde estas afirmaciones", indican.
En ese sentido, los expertos insisten en que solo debe tomar magnesio si es necesario (médicamente hablando) y no por una rutina de moda.
"A menos que tenga una deficiencia de magnesio diagnosticada o sospechada, o una afección con evidencia clara de beneficio, como preeclampsia o enfermedad de Crohn, no hay ninguna razón convincente para tomar rutinariamente un suplemento de magnesio", enfatizan.
Tomar magnesio sin tener en cuenta las interacciones con otros medicamentos
Los suplementos de magnesio pueden interactuar o interferir con el efecto de ciertos medicamentos.
La Oficina de Suplementos Dietéticos (ODS), de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, detalla que los suplementos de magnesio pueden interactuar con algunos bisfosfonatos, antibióticos, diuréticos, medicamentos recetados para aliviar síntomas de reflujo ácido o para tratar la úlcera péptica, y dosis altas de suplementos de zinc.
Tomar magnesio en exceso
El exceso de magnesio en la sangre se conoce como hipermagnesemia y puede ocurrir por varias causas, una de ellas es el uso de productos de venta libre con mucho magnesio o tomar más magnesio del recomendado.
De acuerdo con la Clínica Cleveland, en un caso moderado o grave, los síntomas de hipermagnesemia pueden incluir: mareo, náuseas, confusión, debilidad y dificultad para respirar.
En casos más graves, la toxicidad por magnesio incluso puede provocar paro cardíaco.
Conclusión: Antes de tomar magnesio, consulte con un médico y siga sus recomendaciones.
