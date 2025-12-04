3 peores errores al tomar magnesio que nunca jamás debes cometer

En ese sentido, los expertos insisten en que solo debe tomar magnesio si es necesario (médicamente hablando) y no por una rutina de moda.

"A menos que tenga una deficiencia de magnesio diagnosticada o sospechada, o una afección con evidencia clara de beneficio, como preeclampsia o enfermedad de Crohn, no hay ninguna razón convincente para tomar rutinariamente un suplemento de magnesio", enfatizan.

Magnesio dieta.jpg La mejor manera de obtener magnesio es a través de la dieta.

Tomar magnesio sin tener en cuenta las interacciones con otros medicamentos

Los suplementos de magnesio pueden interactuar o interferir con el efecto de ciertos medicamentos.

La Oficina de Suplementos Dietéticos (ODS), de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, detalla que los suplementos de magnesio pueden interactuar con algunos bisfosfonatos, antibióticos, diuréticos, medicamentos recetados para aliviar síntomas de reflujo ácido o para tratar la úlcera péptica, y dosis altas de suplementos de zinc.

Hable con el médico, farmacéutico y otros profesionales de la salud sobre los suplementos dietéticos y medicamentos recetados y no recetados que toma (ODS) Hable con el médico, farmacéutico y otros profesionales de la salud sobre los suplementos dietéticos y medicamentos recetados y no recetados que toma (ODS)

Tomar magnesio en exceso

El exceso de magnesio en la sangre se conoce como hipermagnesemia y puede ocurrir por varias causas, una de ellas es el uso de productos de venta libre con mucho magnesio o tomar más magnesio del recomendado.

De acuerdo con la Clínica Cleveland, en un caso moderado o grave, los síntomas de hipermagnesemia pueden incluir: mareo, náuseas, confusión, debilidad y dificultad para respirar.

En casos más graves, la toxicidad por magnesio incluso puede provocar paro cardíaco.

Conclusión: Antes de tomar magnesio, consulte con un médico y siga sus recomendaciones.

