¿La banana es buena para la acidez estomacal? Estudio lo revela todo

Una revisión de estudios publicada en Nutrients, titulada "Alimentos funcionales en relación con la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)", ofrece algunas pistas al respecto.

En general, los resultados de la investigación sugieren que el plátano es uno de los alimentos que puede ayudar a reducir el reflujo gastroesofágico debido a varios mecanismos.

La evidencia sugiere que, la banana es una fruta baja en ácido, rica en fibra para controlar los síntomas del reflujo gástrico y que contribuye a la producción de mucosa que cuida el revestimiento del estómago.

En concreto, esto es lo que apunta la revisión de estudios:

Los plátanos se consideran alimentos de baja acidez y pueden ayudar a neutralizar el ácido estomacal .

. Los plátanos son alcalinos y ricos en pectina, una fibra soluble que ayuda a mantener el flujo adecuado de alimentos a través del tracto digestivo, previniendo así la estasis de alimentos en el estómago durante períodos prolongados, lo que ayuda a limitar la producción de ácido y reduce la probabilidad de reflujo ácido .

. Los plátanos frescos generan eficazmente una capa protectora en el revestimiento mucoso esofágico, fortaleciendo las defensas de la mucosa contra el reflujo.

Otros alimentos que ayudan a quitar la acidez estomacal son: avena, melón, nueces, y verduras de hoja verde.

¿Cuáles son los beneficios del plátano (banana)?

Otros beneficios que se pueden aprovechar del plátano o banana son:

Ayuda a reducir la presión arterial

Contribuye a dormir mejor

Es bueno para la salud renal

Tiene un efecto saciante

Contribuye a la pérdida de peso

Es una gran fuente de antioxidantes

Contribuye a la salud del corazón

Es una gran fuente de fibra

Ayuda a aumentar la masa muscular

Puede mejorar el azúcar en la sangre

¿Cómo quitar la acidez rápido?

Para quitar la acidez estomacal no sólo es importante incluir ciertos alimentos en la dieta, y evitar otros, sino que también hay que hacer ciertos cambios en el estilo de vida.

He aquí otras recomendaciones para combatir la acidez del estómago:

Mantener un peso saludable

Evitar comer justo antes de irse a dormir

Evitar las comidas copiosas

Dormir con la cabeza levantada

Comer despacio

Reducir el estrés

Dejar de fumar

Evitar el alcohol

Evitar la ropa que apriete el estómago

No hacer ejercicio inmediatamente después de comer

