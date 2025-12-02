Para nadie es un secreto que la acidez estomacal está muy vinculada a los alimentos que se incluyen en la dieta. La acidez es uno de los principales síntomas del reflujo gastroesofágico y puede ser bastante molesta. Algunas personas culpan al café, las comidas picantes, los alimentos grasosos, los cítricos y hasta la banana (plátano) de provocar acidez.
DEBES SABERLO
¿La banana es buena para la acidez estomacal? Estudio lo revela todo
Este estudio podría ayudarte a saber si lo que te está causando acidez estomacal es la banana u otra cosa.
La acidez estomacal, a menudo, se describe como una sensación de ardor en el pecho, la garganta y el estómago, que interfiere con la correcta digestión.
Ciertamente, entre los factores que desencadenan o empeoran la acidez se incluyen algunos alimentos y bebidas comunes, pero ¿La banana realmente da acidez? ¿Qué fruta te quita la acidez estomacal? ¿Puedo comer un plátano si tengo acidez de estómago?
Banana para la acidez estomacal
Los alimentos que provocan acidez estomacal en algunas personas no necesariamente son los mismos para todo el mundo. Sin embargo, en general, se cree que la banana no causa acidez en el estómago, sino todo lo contrario, ayuda a combatirla.
De hecho, comer un plátano maduro es considerado por algunos como un remedio natural contra la acidez.
Una revisión de estudios publicada en Nutrients, titulada "Alimentos funcionales en relación con la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)", ofrece algunas pistas al respecto.
En general, los resultados de la investigación sugieren que el plátano es uno de los alimentos que puede ayudar a reducir el reflujo gastroesofágico debido a varios mecanismos.
La evidencia sugiere que, la banana es una fruta baja en ácido, rica en fibra para controlar los síntomas del reflujo gástrico y que contribuye a la producción de mucosa que cuida el revestimiento del estómago.
En concreto, esto es lo que apunta la revisión de estudios:
- Los plátanos se consideran alimentos de baja acidez y pueden ayudar a neutralizar el ácido estomacal.
- Los plátanos son alcalinos y ricos en pectina, una fibra soluble que ayuda a mantener el flujo adecuado de alimentos a través del tracto digestivo, previniendo así la estasis de alimentos en el estómago durante períodos prolongados, lo que ayuda a limitar la producción de ácido y reduce la probabilidad de reflujo ácido.
- Los plátanos frescos generan eficazmente una capa protectora en el revestimiento mucoso esofágico, fortaleciendo las defensas de la mucosa contra el reflujo.
Otros alimentos que ayudan a quitar la acidez estomacal son: avena, melón, nueces, y verduras de hoja verde.
¿Cuáles son los beneficios del plátano (banana)?
Otros beneficios que se pueden aprovechar del plátano o banana son:
- Ayuda a reducir la presión arterial
- Contribuye a dormir mejor
- Es bueno para la salud renal
- Tiene un efecto saciante
- Contribuye a la pérdida de peso
- Es una gran fuente de antioxidantes
- Contribuye a la salud del corazón
- Es una gran fuente de fibra
- Ayuda a aumentar la masa muscular
- Puede mejorar el azúcar en la sangre
¿Cómo quitar la acidez rápido?
Para quitar la acidez estomacal no sólo es importante incluir ciertos alimentos en la dieta, y evitar otros, sino que también hay que hacer ciertos cambios en el estilo de vida.
He aquí otras recomendaciones para combatir la acidez del estómago:
- Mantener un peso saludable
- Evitar comer justo antes de irse a dormir
- Evitar las comidas copiosas
- Dormir con la cabeza levantada
- Comer despacio
- Reducir el estrés
- Dejar de fumar
- Evitar el alcohol
- Evitar la ropa que apriete el estómago
- No hacer ejercicio inmediatamente después de comer
---------
