Colectivos: Milei abrió la billetera y entrega más subsidios para evitar un paro

Las cámaras del transporte calculan que el aumento de los subsidios será del 15% pero estaban sorprendidas porque desde el Gobierno venían insistiendo que con los subsidios actuales podían afrontar sueldos y aguinaldos. Ahora esperan el desembolso para concretar los pagos.

Los costos

Además de tener en cuenta el factor salarial, la estructura de costos se modificó para reflejar la actualización de los precios de insumos esenciales:

-Precio del gasoil y su carga impositiva.

-Valor de insumos y servicios.

-Precio del parque móvil (chasis y carrocería) y el costo de la póliza de seguro de responsabilidad civil.

También, se aprobaron los montos de las compensaciones tarifarias a distribuir a los prestadores de los servicios de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano que operen en el AMBA y en ciudades del interior del país.

En este caso, los nuevos montos también son correspondientes a los períodos noviembre y diciembre 2025 y aplicable este último para los períodos mensuales subsiguientes hasta tanto se apruebe un nuevo cálculo de costos.

Al respecto, el texto oficial determinó que “las referidas compensaciones tarifarias serán afrontadas, respectivamente, con recursos propios de la Provincia de Buenos Aires y del Estado Nacional, en función del ámbito geográfico en que se prestan los servicios públicos de transporte automotor”.

Asimismo, precisó que “de las compensaciones que correspondan ser afrontados por el Estado Nacional, serán abonados con los recursos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono” y con recursos del Presupuesto General que se transfieran al Fideicomiso.

