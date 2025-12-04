En las vísperas de un paro de colectivos anunciado por la UTA para este viernes, el Gobierno actualizó mediante la Resolución 86/2025, la estructura de costos del sector que sirve para calcular los subsidios. Significaría un aumento del 15% de los aportes del Estado que cubrirían el pago de sueldos que reclamaba el gremio.
RECÁLCULO
Colectivos: Milei abrió la billetera y entrega más subsidios para evitar un paro
Colectivos: ¿Hay paro?
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó con un paro de colectivos para este viernes (5/12), si las empresas de transporte no depositan los sueldos y aguinaldos completos dentro del plazo previsto. Además, aclararon que la medida de fuerza no será un paro convencional, sino una “abstención de tareas con presencia”.
Sin embargo, la novedad del cambio de la estructura de costos con el consecuente aumento de los subsidios a las empresas –congelados desde julio pasado- significaría que habría fondos para regularizar los pagos a los trabajadores.
En la resolución, la Secretaría de Transporte actualizó el cálculo de los Costos e Ingresos Medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires, incluyendo jurisdicción nacional, provincial y municipal.
La actualización corresponde a los períodos de noviembre y diciembre de 2025, siendo este último aplicable para los períodos mensuales subsiguientes “hasta tanto se apruebe un nuevo cálculo de costos”.
Las cámaras del transporte calculan que el aumento de los subsidios será del 15% pero estaban sorprendidas porque desde el Gobierno venían insistiendo que con los subsidios actuales podían afrontar sueldos y aguinaldos. Ahora esperan el desembolso para concretar los pagos.
Los costos
Además de tener en cuenta el factor salarial, la estructura de costos se modificó para reflejar la actualización de los precios de insumos esenciales:
-Precio del gasoil y su carga impositiva.
-Valor de insumos y servicios.
-Precio del parque móvil (chasis y carrocería) y el costo de la póliza de seguro de responsabilidad civil.
También, se aprobaron los montos de las compensaciones tarifarias a distribuir a los prestadores de los servicios de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano que operen en el AMBA y en ciudades del interior del país.
En este caso, los nuevos montos también son correspondientes a los períodos noviembre y diciembre 2025 y aplicable este último para los períodos mensuales subsiguientes hasta tanto se apruebe un nuevo cálculo de costos.
Al respecto, el texto oficial determinó que “las referidas compensaciones tarifarias serán afrontadas, respectivamente, con recursos propios de la Provincia de Buenos Aires y del Estado Nacional, en función del ámbito geográfico en que se prestan los servicios públicos de transporte automotor”.
Asimismo, precisó que “de las compensaciones que correspondan ser afrontados por el Estado Nacional, serán abonados con los recursos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono” y con recursos del Presupuesto General que se transfieran al Fideicomiso.
