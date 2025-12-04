El día que Rosario no olvidará jamás: Nueva etapa con la política (y el 2027) en juego

Aprovechó la ocasión para también hacer mención sobre los concejales y concejalas que sancionaron la ordenanza por unanimidad, más allá de las objeciones planteadas por algunos referentes opositores.

El foco está puesto en 2027, aunque lo cierto es que nadie piensa en el 2026, ni lo que resta de este año.

La violencia como eje

Por su parte, el jefe municipal hizo foco en uno de las problemáticas centrales que arrastra la ciudad desde hace años: la violencia por el narcotráfico.

"Futuro es una palabra que a esta ciudad le costaba decir, después del tiempo más difícil que vivimos; cuando la violencia nos quitaba libertad, frenaba nuestras posibilidades y ponía a la ciudad en un punto límite, nos juramos entre todos no retroceder. Fue entonces cuando todos los poderes y niveles del Estado decidimos enfrentar a todas las mafias, acorralarlas y derrotarlas".

De manera continuada, agregó: "Ahora que toda esa verdad está saliendo a la luz, Rosario empieza a transitar el camino hacia la paz, con la calle recuperada, con los parques y plazas llenos de familias, disfrutando. Y aunque todavía falta, no vamos a rendirnos, porque la gente buena siempre pero siempre le gana a la mala".

Ejes de la ordenanza

La medida contempla tres principios centrales: la declaración plena e inmediata de la autonomía municipal, la aplicación automática de las modificaciones derivadas de esa nueva condición y la convocatoria a una Estatuyente en 2027, según el cronograma electoral provincial, para elaborar la futura Carta Orgánica de Rosario.

Entre los cambios que ya ingresan en vigencia a partir de la sanción de la normativa se destaca la gestión del arbolado público, que hasta ahora exigía a la Municipalidad la presentación periódica de planes y evaluaciones ante la Provincia para obtener autorización para podas, extracciones o forestaciones.

Otra modificación relevante tiene que ver con la intervención en terrenos baldíos. La Municipalidad quedó habilitada para ingresar, limpiar, desinfectar o desratizar propiedades abandonadas que representen riesgos de salud pública, sin la necesidad de contar previamente con una orden judicial de allanamiento, aunque se mantendrá la obligación de notificación y el respeto a los derechos de los titulares.

Además, se amplían las facultades para disponer del destino de los autos abandonados remitidos al corralón. El régimen provincial sólo permitía la compactación como salida final, pero a partir de ahora el Municipio podrá subastarlos, reutilizarlos operativamente, asignarlos a entidades civiles o venderlos como chatarra, siempre respetando el debido proceso y la notificación previa.

Otro aspecto clave es el impacto en obras e infraestructura, con efecto directo en los tiempos administrativos. Gracias a la autonomía financiera, Rosario no deberá solicitar autorización provincial para tomar crédito cuando el endeudamiento represente menos del 8,33% de los ingresos municipales, lo que permitirá agilizar entre 120 y 150 días los plazos para iniciar obras de pavimento definitivo e infraestructura urbana.

image Pablo Javkin se queda con la primera imagen del capítulo.

La modernización del régimen de compras es otro eje sustancial. La ordenanza incorpora las figuras de compra ágil, compra electrónica desde cualquier lugar del país y subasta pública, reduciendo costos y promoviendo mayor transparencia y competencia. Además, actualiza y simplifica el Régimen de Iniciativa Privada y Asociaciones Público-Privadas, habilitando mecanismos para atraer inversión, innovación, generación de empleo y desarrollo de infraestructura mediante articulación con el sector privado.

En el plano institucional, se establece la obligación de responsabilidad presupuestaria: cualquier ordenanza que genere gasto no previsto deberá indicar su fuente específica de financiamiento o autorizar el uso de crédito, promoviendo una mayor disciplina fiscal y transparencia legislativa.

Asimismo, la política salarial del personal de la Municipalidad de Rosario será establecida de común acuerdo por la Intendencia Municipal y una Comisión Paritaria Local. De esta manera, los sueldos dejarán de regir por lo que se decida en la paritaria municipal organizada por la Provincia, y en la que los salarios son definidos entre otras localidades.

La normativa también establece un nuevo régimen de expropiaciones, restringido a casos excepcionales y sólo posible mediante ordenanza aprobada por dos tercios del Concejo Municipal, con indemnización y exclusivamente para apertura de calles, avenidas, plazas, paseos públicos o proyectos de integración urbana.

