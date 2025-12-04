La vuelta de Araceli González a El Trece fue un regreso cargado de clima, donde la actriz aprovechó para decir lo que durante años se rumoreó en voz baja. Y entre pasillos, luces y reencuentros, dejó caer un par de frases que pusieron a Adrián Suar justo en mitad de una historia que parecía terminada hacía tiempo.
PICANTE HASTA EL FINAL
Araceli González quemó a Adrián Suar en su propio territorio: "Conmigo no"
Araceli González volvió al Trece y dejó frases filosas sobre su historia con Adrián Suar, reavivando un vínculo que lejos está de estar en paz. ¿Qué pasó ahora?
Araceli González pisa el Trece y la sombra de Adrián Suar aparece igual
La actriz y modelo Araceli González se mostró emocionada y cómoda volviendo a su territorio original, algo que remarcó más de una vez ante el móvil de LAM (América TV) cuando dijo: "Volví a Eltrece, donde empecé. Para mí este canal es mi casa, mi familia", y enseguida agregó, entre risas, una frase que mostró que el paso del tiempo también deja cierta melancolía mezclada con ironía: "Me encontré con todos los que trabajaban en esa época y dije: ‘Por lo menos llegamos vivos’".
Esa sensación de volver a un lugar donde quedaron huellas fuertes contrasta con su vínculo con Adrián Suar, tema inevitable cada vez que aparece cerca del Trece. Y frente a eso, Araceli fue clarísima: "Con lo cabrona que soy, imaginate si no hablé. Todo lo que tenía que decirle, se lo dije", explicó sin rodeos, como quien ya cerró todo lo que tenía que cerrar.
Pero lo más fuerte quedó en otra línea, una que circuló de inmediato en redes y que, en cierto modo, sintetizó años de tensión: "Con todo el mundo él es divino. Conmigo no". Esa frase no necesita interpretación: es la experiencia personal puesta sobre la mesa sin maquillaje.
Cuando LAM le preguntó por la vieja declaración de Suar en la que dijo que no eran familia, Araceli devolvió con firmeza y sin dramatismo: "Él dijo que nosotros no éramos familia. Yo soy familia porque tuve un hijo hermoso, soñado, bello, pero no es mi problema. Él sabrá", despegándose del conflicto sin negarlo.
Y por si faltaba una señal más, tiró una de esas frases que no apuntan a generar ruido, pero generan igual: "Si algún día ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo a trabajar, entonces la vida te está contestando sola". No acusó a nadie, pero marcó territorio. En espectáculos, eso es casi una tesis.
Cuando Griselda Siciliani entra en escena, la paz se pone en pausa
En la nota también apareció el nombre de Griselda Siciliani, un tema que nunca queda del todo afuera porque el comentario que la actriz hizo sobre Fabián Mazzei en 2017 dejó una herida que Araceli no esconde. Aquella vez, Siciliani dijo que Mazzei "no sirve para ningún proyecto", que coincidía con su relación con Suar y porque, según Araceli, corría a su actual marido desde un lugar que no le correspondía.
Hoy, igual, Araceli no busca revancha y se ubica en otro lugar, más calmo pero igual de sincero: "Con Griselda no tengo relación, no la conozco. Voy a hacer como Pampita: ‘no hablo de esas cosas’. Para mí todo lo que hacen las mujeres está bien", dijo, mostrando que decidió no darle más aire a esa disputa pero sin fingir una cercanía que no existe.
Y cuando en el mismo móvil le plantearon si aceptaría trabajar con Siciliani en Envidiosa o cualquier producción, respondió con humor punzante: "¡Lo hago! ¡Lo hago! Por ahí nos hacemos grandes amigas y discutimos algunas cosas. Le diría ‘hola, Gri, ¿cómo te fue?’. ‘¿Cerraste bien todo? ¿Sí? Qué conchuda, entonces es conmigo’", una frase que en boca suya salió entre irónica y sincera.
Además, retomó el tema de los supuestos vetos laborales dentro de Polka, algo que Fabián Mazzei mencionó en varias entrevistas, insinuando que dejó de ser convocado después de ponerse de novio con Araceli. Ella no encargó bandera pero tampoco lo desmintió: "Eso no lo sé. No es algo que yo pueda responder", dijo, aunque enseguida remarcó lo central: "Cuando vuelvo al Trece es porque yo elijo volver".
Y casi como cierre ideológico dejó otra frase que pinta su presente: "Yo no tengo problema con nadie. Yo lo único que quiero es tener lo que tengo, que es lo que logré, tener dos hijos hermosos que hacen su propia huella y trabajan", algo que también repitió después con Mario Pergolini en Otro Día Perdido, donde elogió su regreso televisivo: "Es la mejor versión de Mario. Me parece que está entero, distinto, marcado por su impronta".
Araceli volvió calmada, con humor, con memoria y con la seguridad de quien ya no necesita explicarse demasiado. No gritó, no buscó revancha, no forzó ningún conflicto. Le alcanzó con algunas frases, dichas sin apuro, para demostrar que el pasado sigue ahí, pero ya no la maneja. Y si algo quedó claro en todo esto es que, en el espectáculo argentino, a veces las palabras suaves pesan más que los estallidos.
